Kanatsız Kuşlar 42.yeni bölüm fragmanı yayında mı Kanatsız Kuşlar son 41.bölüm izle! ATV’nin fenomen dizisi Kanatsız Kuşlar son bölümde neler oldu? Kanatsız Kuşların’ın 41. bölüm fragmanında; Nefise çocuklarının haline üzülüyor. ‘’Çocuklarım dağılıyor ve ben bir anne olarak onları toplayamıyorum’’ diyerek dert yanıyor. Nefise kızları ile konuşsa da aralarındaki meseleyi bir türlü halledemiyorlar. Akabinde Cemre ablasının Ahmet ile arasına girmesine çok bozuluyor. Kanatsız Kuşların’ın son bölümünde; Nefise geri dönünce Muzaffer gelişini sevinemeden Kemal ile kavga etmişti. Her şeyin sorumlusu olarak Kemal’i suçlayan Muzaffer karşı çıkan Emre ortamın gerilmesine neden olmuştu. Daha sonra Muzaffer ve Emre tartışmaya başlamış Nefise kimin tarafını tutacağını şaşırmıştı. İşte merak edilen Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları…

Kanatsız Kuşlar’ın 40. Bölümünde Neler Oldu?

Kanatsız Kuşların’ın son bölümünde; Nefise geri dönünce Muzaffer gelişini sevinemeden Kemal ile kavga etmişti. Her şeyin sorumlusu olarak Kemal’i suçlayan Muzaffer karşı çıkan Emre ortamın gerilmesine neden olmuştu. Daha sonra Muzaffer ve Emre tartışmaya başlamış Nefise kimin tarafını tutacağını şaşırmıştı. Öte yandan Zeynep ve Cemre arasında da büyük bir güç savaşı vardı. Bu durumdan Ahmet karlı çıkarken Onur sevdiği kadının yaptıklarından dolayı utanç duyuyordu. Zeynep ise sevdiği adamı kaybetme pahasına kız kardeşi için oynadığı oyuna devam edince annesi Nefise ile karşı karşıya geldi.

41. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?

Kanatsız Kuşların’ın 41. bölüm fragmanında; Nefise çocuklarının haline üzülüyor. ‘’Çocuklarım dağılıyor ve ben bir anne olarak onları toplayamıyorum’’ diyerek dert yanıyor. Nefise kızları ile konuşsa da aralarındaki meseleyi bir türlü halledemiyorlar. Akabinde Cemre ablasının Ahmet ile arasına girmesine çok bozuluyor. Bu yüzden Zeynep ile tartışmaya başlıyor. Bu tartışma iyice şiddetlenince Cemre ablasını tartaklıyor. Dengesini kaybedip yere düşen Zeynep toparlanınca o da karşılık veriyor. Bu olaylar yaşanırken Ahmet çıka geliyor. İki kız kardeşin kavgasını ayırmaya çalışan Ahmet, Cemre’nin elindeki bıçak ile yaralanıyor. Bu yüzden soluğu hastanede alıyorlar.

Muzaffer’in evine gelen adam ise oğlu ile ilgili söylediği gerçeklerde ısrarcı davranıyor. Bunun üzerine Muzaffer sinirlenerek ‘’doğru söyle be adam kimden duydun oğlumu’’ diyerek adamın yakasına yapışıyor. Nefise ise çocuklarının Muzaffer’e karşı tutumundan çok rahatsızdır. Cemre’ye ‘’ Muzaffer Bey ile doğru konuşacaksın’’ diyor. Fakat Cemre ‘’kim ki o benim babam mı ? ‘’ diye annesine tepki gösteriyor. Ortam daha da kızışınca ‘’ sen benim hiçbir şeyim değilsin’’ diyerek Muzaffer’i ret ediyor. Onur ise bambaşka sorunlar ile uğraşıyor. Fakat en büyük hüznü ise Zeynep’ten kopmuş olması. Zeynep’i gördüğü yerde ‘’ eğer bir gün her şeyden pişman olup kalbime geri dönmeyi düşünüyorsan unut bunu ‘’ diyor.

Kanatsız Kuşlar Konusu

4 çocuklu bir annenin tek başına hayata tutunma çabasını konu edinen Kanatsız Kuşlar; kocası tarafından terk edilen ve 4 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmaya çalışan Nefise’nin yaşadığı zorluklar ekrana geliyor. Beş parmağın beşi bir değil misali, Nefise’nin her çocuğunun ayrı dertleri ayrı sorunları vardır. Bir taraftan geçim derdi, bir taraftan çocuklarına iyi bir gelecek verme çabası Nefise’yi çok zorlar. Kanatsız Kuşlarda ; bir anne ve çocuklarının hayat ile maddi manevi mücadelesi ekrana geliyor.

Kanatsız Kuşlar Oyuncuları

Ümit Kantarcılar ( Onur ) : Kanatsız Kuşlar dizisinde zengin şirket sahibi birini canlandıran Onur, Zeynep’e aşık olmakla hayatı değişir. Zeynep’in doğru ve dürüst oluşuna aşık olan ve aşkının peşinden koşan Onur yaşayacağı tüm zorlukları göze alır. Onur karakterine hayat veren Ümit Kantarcılar, sevilen oyunculardan biri olup daha önce Pis Yedili, Küçük Sırlar, İki Aile, Babalar ve Evlatları ve Şehrin Melekleri gibi dizilerde de yer almıştır.

Melis Tüzüngüç ( Zeynep ) : Nefise ‘nin en büyük kızı olan Zeynep, babalarının onları bırakmasının ardından hem annesinin en büyük yardımcısı oluyor , hem de kardeşlerine ablalık yapıyor. Cesaretli , sözünün eri ve doğruluktan yana olan Zeynep, bu özelliği sayesinde Onur’u kendine aşık eder. Onur ile aşkını yaşamak adına büyük bedeller ödeyen Zeynep, annesi ve kardeşlerinin de zarar görmesini engeller. Dizide Zeynep karakterine hayat veren Melis Tüzüngüç, daha önce de benzer yapımlarda yer almıştır. Yer aldığı dizilerden bazıları; Harem, Babam Sınıfta Kaldı, Böyle Bitmesi ve Babam Candır.

Seda Türkmen (Tuba)

1 Ocak 1986 yılında İzmir’de doğan güzel oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünde eğitim almıştır. 2010 yılında kariyer başlangıcı yapan güzel oyuncu sırası ile Papatyam, Annem Uyurken, Fatih-Harbiye, Mutlu Ol Yeter ve Hayatımın Aşkı isimli dizilerde rol almıştır.

Deniz Bolışık (Nefise)

Daha önceden Kırlangıç Fırtınası, Aşkın Bedeli, Canan, Nazlı Yarim, Eşref Saati ve Kırık Kanatlar gibi dizilerde izlediğimiz başarılı oyuncu Deniz Bolışık, 31 Temmuz 1982 yılında Ankara’da doğmuştur. Türk oyuncu eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda aldıktan sonra Kırık Kanatlar dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Ahmet Varlı (Ahmet)

Türk oyuncu 25 Mart 1984 Trabzon doğumludur. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde eğitim almıştır. 2007 yılında Doktorlar dizisinde ilk rolünü alan oyuncu Öyle bir Geçer Zaman ki dizisinde gösteriği performansı ile ekranlarda beğenildi. Daha sonra Yılanların Öcü dizisinde Haceli, Muhteşem Yüzyıl: Kösem de ise Pinhan Ağa karakteri ile rol aldı

Servet Pandur (Azime)

27 Mart 1970 Bergama doğumlu Türk oyuncu Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 8 sezon rol aldığı Unutma Beni dizisiyle ün kazanan başarılı oyuncu Fatmagülün Suçu Ne?, Yılanların Öcü ve İçimdeki Fırtına gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.

Fatih Al (Muzaffer);

Türk oyuncu 12 Eylül 1976 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. 2006 yılında Sihirli Annem dizisi ile oyunculuğa başladıktan sonra rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ekranlarda tanındı. 2014 yılında Not Defteri kadrosunda yer almıştır. Aynı zamanda Yaprak Dökümü dizisinde Tahsin karakterine hayat vermiştir.

Yusuf Baymaz (Suat);

5 Kasım 1989 Adana Seyhan doğumlu Türk oyuncu rol aldığı Fatih Harbiye dizisi ile ekranlarda tanınmıştır.

Emir Özden (Emre)

21 Ekim 1995 İstanbul Üsküdar doğumlu genç oyuncu, Kadir Has Üniversitesi öğrencisidir. 2014 yılında Not Defteri dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan genç oyuncu aynı sezon Poyraz Karayel dizisinde rol almıştır. En son rol aldığı Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde ki performansı ile ekranlarda tanınan genç oyunu gelecek vaad edilenler arasında yer alıyor.

Sinem Karel Gürtekin (Emel),

4 Mart 1994 Mersin doğumlu genç oyuncu daha önceden Yalan Dünya ve Mayıs Kraliçesi dizisinde rol almıştır. Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya bölümü öğrencisi olan başarılı oyuncu ayrıca Kral Tv ile Show Tv’de eğlence müzik ve eğlence programlarında başarı göstermiştir.

Evren Bingöl,

26 Eylül 1980 İstanbul yılında doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Daha önceden Anadolu Kaplanı, Dağlar Delisi, Geniş Zamanlar, Derdest, Melekler Korusun ve Canan adlı dizilerin kadrosunda yer almıştır.

Servet Pandur ( Azime ) : Azime dost görünümlü düşmanlardan biridir. Muzaffer Bey’in konağında yıllarca hizmetçilik yapan Azime, aynı zamanda Nefise’nin de görümcesidir. Her zaman kendini iyi göstermeye çalışan, iyilik yapıyormuş gibi minnet eden Azime aslından oldukça kurnaz ve çıkarcı biridir. Nefise’nin saflığını kullanarak istediği şeyleri yaptırır.