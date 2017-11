Kanatsız Kuşlar yeni 21. Bölüm fragmanı yayında mı? Kanatsız Kuşlar son 20. Bölüm ATV’de

Kanatsız Kuşlar yeni 21. Bölüm fragmanı ve Kanatsız Kuşlar son 20. Bölüm izleme linki araştırılıyor. Kanatsız Kuşlar son 20. Bölüm izleyici karşısına her Perşembe saat 20.00’da çıkıyor. Dizide Deniz Bolışık Nefise karakterine, Fatih Al Muzaffer karakterine hayat veriyor. İki aşığı canlandıran Zeynep ve Onur karakterlerini ise, Melis Tüzüngüç ve Ümit Kantarcılar canlandırıyor. Kanatsız Kuşlar son bölümde Ahmet, Zeynep'in karşısına nikah cüzdanıyla çıkar ve kendisiyle gelmesini ister. Onur, şok olmuştur. Emre, Muzaffer'in her şeyi bildiğini öğrendiğinde daha da öfkelenir. Annesine her şeyi anlatacaktır. Muzaffer, tam da bunu isteyerek Emre'yi kovar. Nefise, çocuklarıyla tuttuğu evde mutlu olacağını sanırken beklenmedik bir olay tüm duygularını altüst eder. Yaşadıkları zor anlardan kurtuluş için yine Muzaffer'den yardım istemek zorundadır. Kanatsız Kuşlar 21. Yeni bölüm fragmanı ve Kanatsız Kuşlar son 20. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde yer alıyor. Dizide tek başına çocuklarına bakmaya çabalayan Nefise karakterine Deniz Bolışık hayat veriyor.

Dizide hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü… İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor.

KANATSIZ KUŞLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

''Zeynep, Nefise'nin kızıymış!''

Ahmet, Zeynep'in karşısına nikah cüzdanıyla çıkar ve kendisiyle gelmesini ister. Onur, şok olmuştur. Emre, Muzaffer'in her şeyi bildiğini öğrendiğinde daha da öfkelenir. Annesine her şeyi anlatacaktır. Muzaffer, tam da bunu isteyerek Emre'yi kovar. Nefise, çocuklarıyla tuttuğu evde mutlu olacağını sanırken beklenmedik bir olay tüm duygularını altüst eder. Yaşadıkları zor anlardan kurtuluş için yine Muzaffer'den yardım istemek zorundadır. Fakat Nefise, hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaşır. Muzaffer, içindeki fırtınaların çaresi olarak her şeyi yakacak gibidir. Onun gazabından Azime ile kızı Emel de nasiplerini alırlar. Gerçekleri öğrenen Onur, Zeynep'e zor anında yardım edecek midir?

KANATSIZ KUŞLAR KONUSU

"Benim kalbim yalnızca sizin sevginizle dolu..."

KANATSIZ KUŞLAR OYUNCULARI

Deniz Bolışık (Nefise)

Daha önceden Kırlangıç Fırtınası, Aşkın Bedeli, Canan, Nazlı Yarim, Eşref Saati ve Kırık Kanatlar gibi dizilerde izlediğimiz başarılı oyuncu Deniz Bolışık, 31 Temmuz 1982 yılında Ankara’da doğmuştur. Türk oyuncu eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda aldıktan sonra Kırık Kanatlar dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Ümit Kantarcılar (Onur)

10 Ekim 1987 Antalya doğumlu Türk oyuncu Maltepe Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. 2006 yılında İki Aile dizisi ile oyunculuğa başlayan deneyimli oyuncu daha sonra sırası ile Küçük Sırlar, Yerden Yüksek, Pis Yedili, Şehrin Melekleri ve Kaçın Kurası gibi dizilerde rol almıştır.

Seda Türkmen (Tuba)

1 Ocak 1986 yılında İzmir’de doğan güzel oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünde eğitim almıştır. 2010 yılında kariyer başlangıcı yapan güzel oyuncu sırası ile Papatyam, Annem Uyurken, Fatih-Harbiye, Mutlu Ol Yeter ve Hayatımın Aşkı isimli dizilerde rol almıştır.

Melis Tüzüngüç (Zeynep)

4 Ekim 1994 İstanbul doğumlu genç oyuncu kariyerine Gökhan Özen’in de rol aldığı Yıldız Masalı dizisinde başlamıştır. Ardından rol aldığı Harem dizisi ile ekranlarda beğenilen güzel oyuncu en son Baba Candır dizisinde 3 sezon geçirmiştir.

Ahmet Varlı (Ahmet)

Türk oyuncu 25 Mart 1984 Trabzon doğumludur. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde eğitim almıştır. 2007 yılında Doktorlar dizisinde ilk rolünü alan oyuncu Öyle bir Geçer Zaman ki dizisinde gösteriği performansı ile ekranlarda beğenildi. Daha sonra Yılanların Öcü dizisinde Haceli, Muhteşem Yüzyıl: Kösem de ise Pinhan Ağa karakteri ile rol aldı

Servet Pandur (Azime)

27 Mart 1970 Bergama doğumlu Türk oyuncu Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 8 sezon rol aldığı Unutma Beni dizisiyle ün kazanan başarılı oyuncu Fatmagülün Suçu Ne?, Yılanların Öcü ve İçimdeki Fırtına gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.

Fatih Al (Muzaffer);

Türk oyuncu 12 Eylül 1976 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. 2006 yılında Sihirli Annem dizisi ile oyunculuğa başladıktan sonra rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ekranlarda tanındı. 2014 yılında Not Defteri kadrosunda yer almıştır. Aynı zamanda Yaprak Dökümü dizisinde Tahsin karakterine hayat vermiştir.

Yusuf Baymaz (Suat);

5 Kasım 1989 Adana Seyhan doğumlu Türk oyuncu rol aldığı Fatih Harbiye dizisi ile ekranlarda tanınmıştır.

Emir Özden (Emre)

21 Ekim 1995 İstanbul Üsküdar doğumlu genç oyuncu, Kadir Has Üniversitesi öğrencisidir. 2014 yılında Not Defteri dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan genç oyuncu aynı sezon Poyraz Karayel dizisinde rol almıştır. En son rol aldığı Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde ki performansı ile ekranlarda tanınan genç oyunu gelecek vaad edilenler arasında yer alıyor.

Sinem Karel Gürtekin (Emel),

4 Mart 1994 Mersin doğumlu genç oyuncu daha önceden Yalan Dünya ve Mayıs Kraliçesi dizisinde rol almıştır. Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya bölümü öğrencisi olan başarılı oyuncu ayrıca Kral Tv ile Show Tv’de eğlence müzik ve eğlence programlarında başarı göstermiştir.

Evren Bingöl,

26 Eylül 1980 İstanbul yılında doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Daha önceden Anadolu

Kaplanı, Dağlar Delisi, Geniş Zamanlar, Derdest, Melekler Korusun ve Canan adlı dizilerin kadrosunda yer almıştır.