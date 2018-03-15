Kanatsız Kuşlar yeni 39.bölüm fragmanı yayında mı Kanatsız Kuşlar son 38.bölüm Atv izleme linki

Kanatsız Kuşlar 39.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Kanatsız Kuşlar 38.son bölüm izleme linki haberimizde. Ekranların sevilen dizisi Kanatsız Kuşlar’ın merakla beklenen 38. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 37. Bölümüyle ekrana gelen Kanatsız Kuşlar 38. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. ATV’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Kanatsız Kuşlar her Perşembe kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Koliba filmin üstlendiği, senaryosu Hakan Haksun ‘un elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Kemal Uzun’un olduğu dram türündeki Kanatsız Kuşlar izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Muzaffer karakterini Fatih Al, Nefise karakterini Deniz Bolışık, Zeynep karakterini Melis Tüzüngüç , Onu karakterini ise Ümit Kantarcılar canlandırıyor. 4 çocuklu bir annenin hayata tutunma çabasının anlatıldığı dizi birçok kişiyi ekrana kilitliyor. İşte Kanatsız Kuşlar 39.yeni bölüm fragmanı ve 38.son bölüm izleme linki



Kanatsız Kuşlar’ın geçen bölümünde öldü sanılan Nefise’nin aslında yaşadığı ortaya çıkmıştı. Muzaffer ise karısı Nefise’nin naaşını hastaneden almaya gittiğinde ortadan kaybolduğunu öğrenmişti. Ne ölüsü ne dirisi ortada olmayan Nefise’yi kimin kaçırdığı belli değildi.



Kanatsız Kuşlar’ın 38. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.











Kanatsız Kuşlar 38. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Kanatsız Kuşların’ın 38. bölüm fragmanında Nefise gözlerini açıyor. Kapalı tutulduğu odasından bir şekilde kaçmaya çalışan Nefise’yi Kemal iş üstünde yakalıyor. Hemen odasına geri götürerek ilaçlarla sakinleştirmeye çalıştığı Nefise ona direniyor. Kemal ise onu iyileştirmek ve emellerini gerçekleştirmek için çabalıyor. Odasında uyuduğu sırada romantik bir masa ve akşam yemeği hazırlayıp Nefise ile konuşmaya çalışan Kemal başarılı olamıyor. Çünkü Nefise ona yaptıklarının nefretinden olayı Kemal’i görmeye bile tahammül edemiyor.



Muzaffer, Kemal'in sinsi oyunuyla yıkılmıştır. Ancak onun masum olduğuna asla inanmaz.



Nefise, gözlerini açtığı andan itibaren Muzaffer'i sayıklar ve bu durum, artık gerçek yüzünü gösteren Kemal'i daha da çıldırtır.



Çocuklar, annelerinin kaçırıldığını öğrenince perişan olurlar. Cemre'nin gözü gerçekleri göremeyecek kadar kararmıştır. Zeynep, kardeşinin kararı karşısında büyük bir şok yaşamaktadır.







Ailenin üzerinde dolaşan kara bulutlar karşısında hiç kimse bir şey yapamazken Onur, inisiyatifi ele almak zorunda kalır. Ancak Emre ve Muzaffer'in arası bu kez kolay kolay düzelmeyecek şekilde açılır.







Diğer yandan Nefise’nin başına gelenleri bir tek Azime’ye söyleyen Muzaffer’in başına iş açılıyor. Azime ‘nin patavatsızlığı sonucunda çocuklar annelerinin durumunu öğreniyor. Emre öğrendiği gerçekleri kendisinden saklayan Muzaffer ile kavga ediyor. Muzaffer çocukların kendisine cephe almasından dolayı çok üzülüyor. Diğer yandan kendi imkanları ile Nefise’yi aramaya devam ediyor. İp uçlarını takip ederek Nefise’ye ulaşmaya çalışıyor.

Zeynep ise annesinin ölümüne yas tutamadan Ahmet ile uğraşmaya devam ediyor. Ahmet’in intikam almak için Cemre ile sevgili olduğunu öğreniyor. Kardeşine Ahmet’in nasıl bir adam olduğunu ve sevgisinde samimi olmadığını söylese de Cemre ablasını dinlemiyor. Hatta ablasının önünde Cemre aşık olduğunu söylediği Ahmet’i öpüyor. Onur ise çarparak ölümüne sebep olduğunu kişinin yakınının saldırısına uğruyor. Ölen kişinin yakını intikam almak için Onur’un şirketine gelerek bıçakla saldırıyor.



Kanatsız Kuşlar’ın 37. Bölümünde Neler Oldu?



Kanatsız Kuşların’ın son bölümünde; herkes Nefise’nin kaybı ile acı içindeydi. Buna en çok üzülen de Muzafferdi. Güç bela kendini toplayı hastaneye Nefise’nin naaşını almaya giden Muzaffer hayatının şokuna yaşadı. Hastanede aniden Nefise’nin kaybolduğunu öğrendi. Uzun süre sorup soruşturdu. Polis ile beraber hareket etti. Fakat ne yaparsa yapsın Muzaffer sevdiği kadının izini bulamadı. Muzaffer bu işte Kemal’in parmağı olduğunu düşündüğü için Kemal’in karşısına çıktı. Kemal’e sevdiği kadının nerede olduğunu sorsa da bir cevap alamadı. Daha sonra sinirlenerek Kemal’i tehdit etti. Onur ise hapishane hayatına alışmakta güçlük çekiyordu. Hapishanede tanıştığı Seyfi adınında bir mafya babası ile arası iyi olunca başından geçenleri ona anlattı. Seyfi de Onur’u çok sevdiği için intikamını almak istedi. Dışarıdaki adamlarına talimat vererek Onur’un hapse girmesine neden olan Ahmet’i bir güzel dövdürdü. Onur hapisten çıkınca abisi ile arasız iyice bozuldu. Tüm yaşananların tek sorumlusu olan Ahmet’i abisine suçlayan Onur, abisinin tepkisi ile karşılaştı. Bunun üzerine ikili çok kötü kavga etti.







Kanatsız Kuşlar Konusu



4 çocuklu bir annenin tek başına hayata tutunma çabasını konu edinen Kanatsız Kuşlar; kocası tarafından terk edilen ve 4 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmaya çalışan Nefise’nin yaşadığı zorluklar ekrana geliyor. Beş parmağın beşi bir değil misali, Nefise’nin her çocuğunun ayrı dertleri ayrı sorunları vardır. Bir taraftan geçim derdi, bir taraftan çocuklarına iyi bir gelecek verme çabası Nefise’yi çok zorlar. Kanatsız Kuşlarda ; bir anne ve çocuklarının hayat ile maddi manevi mücadelesi ekrana geliyor.



Kanatsız Kuşlar Oyuncuları



Seda Türkmen ( Tuba ) : Muzaffer Bey’in uzatmalı sevgilisi olan Tuba aynı zamanda Muzaffer’in firmasının reklam yüzüdür. Güzel, havalı ve entrikacı bir kadındır. Nefise’nin hayatlarına girmesiyle kötülük dolu bir kadına dönüşür. Muzaffer’den gizlediği oğlunu açığa çıkarmamak, işini kaybetmemek ve Muzaffer’in gözünden düşmemek için türlü türlü oyunlar oynar.







Ahmet Varlı ( Ahmet ) : Zeynep’in mahalleden arkadaşı olan Ahmet uzun yıllardır onu seviyordur. Fakat Zeynep onu arkadaş olarak gördüğü için hiçbir zaman açılamamıştır. Zeynep ve kardeşlerine maddi manevi destek olan Ahmet, Onur’un hayatlarına girmesi ile bambaşka bir adama dönüşür. İyi kalpli ve Zeynep’e masum duygularda aşık olan Ahmet; Onur’un sevdiği kadını elinden almasından sonra kötü ve zararlı bir adam olur.