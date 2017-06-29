Kanatsız Kuşlar yeni 4. bölüm fragmanı son 3. bölüm ATV’de izlendi
Kanatsız Kuşlar son bölüm 29 Haziran akşamı izleyicilerle buluştu. Kanatsız Kuşlar son bölüm ardından dizinin takipçileri Kanatsız Kuşlar 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. ATV’nin yeni dizisi reytinglerde kendisine iyi bir yer buldu. Kanatsız Kuşlar’da bu hafta; Aysun’un yaşadıkları tüm aileyi derinden sarsarken, Tuba ise Nefise’yi herkese rezil etmek için tehlikeli bir plan yaptı.
Kanatsız Kuşlar 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanatsız Kuşlar son bölüm izleyicilere büyük sürprizler yaşattı. Kanatsız Kuşlar son bölümde, Onur Zeynep yakınlaşması sürerken, Ahmet bu durumdan hoşlanmadı. Tuba ve Nefise arasındaki çekişme de farklı bir boyuta taşındı. Tuba, Nefise’yi rezil etmek için tehlikeli bir plan yaptı. ATV dizisi Kanatsız Kuşlar son bölüm 29 Haziran Perşembe akşamı yayınlandı ve izleyicilerden tam not aldı.
KANATSIZ KUŞLAR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KANATSIZ KUŞLAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Aysun'un yaşadıkları tüm aileyi derinden yaralamıştır. Bu zor günlerinde Ahmet, Zeynep ve kardeşlerinin yanından ayrılmaz. Onur ise her geçen gün Zeynep'e daha çok yaklaşmaktadır. Ancak Onur'un Zeynep'in peşinde olmasından hoşlanmayan Ahmet, sonunda karşısına dikilir. Nefise, çocukları için büyük geceye hazırlanmaktadır. Durumu öğrenen Muzaffer'in eski nişanlısı Tuba, Nefise'yi herkese rezil etmek için tehlikeli bir plan yapar. Bu plan Nefise'nin sonunu getirmeye yöneliktir. Zeynepler 'in kaldığı gecekondu için yıkım kararı çıkmıştır, çocuklar çareyi annelerinin çalıştığı yere gitmekte bulur. Ancak villaya geldiklerinde hiç ummadıkları büyük bir şok daha yaşayacaklardır.
KANATSIZ KUŞLAR SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
KANATSIZ KUŞLAR KONUSU NEDİR?
Kısa bir süre önce babalarını kaybeden Zeynep, Emre, Cemre ve en küçük kardeşleri Aysun'a sadece yoksulluk miras kalmıştır. Hayattaki tek dayanakları, onlar için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu bildikleri anneleri Nefise'dir.
Nefise, çok erken yaşta anne olmuş, çocuklarına yetebilmek ve onları yaşatabilmek için adeta çırpınmaktadır. Hayatın yükünü taşıyamaz hale geldikleri zor günlerde Nefise ve ailesini derinden etkileyecek bir olay yaşanır.
Öte yandan Nefise'nin büyük kızı Zeynep, ona gönülden bağlı olan Ahmet'in hislerine mesafeli durmaktadır. Ahmet'in yanında çalışmaya başladığı gün, birlikte gittikleri bir iş görüşmesinde, Onur ile tanışması, zamanla dokunan herkesi yakacak olan aşk kıvılcımlarını da ateşlemiştir...
KANATSIZ KUŞLAR OYUNCULARI
Melis Tüzüngüç - Zeynep
Fedakar bir abla... Kardeşleri uğruna, tüm hedeflerinden vazgeçse de, hayat ondan vazgeçmeyecek…. Güzel kalbi, Onur'un hayatına girmesiyle bir başka atarken, Ahmet ve Onur arasında kalbinin sesini dinlemeye çalışacak…
Ümit İbrahim Kantarcılar - Onur
Başarılı, geleceği parlak, genç bir iş adamı... Aralarındaki sosyal, kültürel, ekonomik uçuruma rağmen, Zeynep'te bulduğu aşkla tüm engelleri kaldıracak...
Ahmet Varlı-Ahmet
Kalbi büyük, dünyası küçük bir delikanlı... Zeynep'e duyduğu aşkı, sevgisi karşılıksız kalsa da, o bu sevdaya sahip çıkacak... En büyük rakibi Onur'a karşı, büyük yüreğiyle her zaman savaşacak…
Deniz Bolışık-Nefise
Önce anne... Çocukları için kendinden vazgeçmeye hazır... Sonra kadın... Çaresiz, bir o kadar da kırılgan... Hayat ona sürprizler hazırlarken, O ailesini bir arada tutmak için ümitsizce çırpınacak….
Fatih Al-Muzaffer
Güçlü ve otoriter bir is¸adamı... Varlıklı bir ailenin temsilcisi... Hayatına, Nefise'nin girmesiyle tüm düzeni değişecek..
Servet Pandur-Azime
Nefise'nin görümcesi, görünürde en iyi dostu, gerçekte en büyük düşmanı... Muzaffer'in malikanesinin emektar hizmetlisi. Çocukların; kurnaz, çıkarcı, çoğu zaman tehlikeli, istediği zaman eğlenceli halaları....
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