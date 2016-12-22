Kara Sevda 50. yeni bölüm fragmaný Star TV

Kara Sevda 50. yeni bölüm fragmaný merakla bekleniyor. Kara Sevda 50. yeni bölüm fragmaný ipuçlarý haberimizde. Star TV’de yayýnlanan Kara Sevda son bölüm birçok önemli geliþmeye sahne oldu. Kemal ile Nihan, Ozan cinayetinde derinlere indiler ve gerçeklere bir adým daha yaklaþtýlar. Yeni bölümde neler yaþanacaðýn cevabý Kara Sevda 50. yeni bölüm fragmanýnda yer alýyor. Kara Sevda 50. yeni bölüm fragmaný yayýnlandý. Kara Sevda yeni bölüm fragmanýnda; Kemal'in Deniz üzerindeki þüpheleri artarken, Emir Nihan'ý tehdit etmeyi sürdürdü.

KARA SEVDA SON BÖLÜM ÖZETÝ

Kemal’in yönetim kuruluna kendini takdim ettiði sýrada, Emir’in Kemal ile Nihan’ýn bakýþmalarýný yakalamasý, aðýr yenilgisine, beynini yakan þüpheyi ekler. Kemal ile Nihan arasýnda yeniden bir bað kurulup kurulmadýðýný mutlaka ortaya çýkarmalýdýr. Emir’in Asu’nun ihanetiyle yüzleþmesi de tam bu sarsýntýnýn üstüne olur. Ýki kardeþ kýlýçlarýný çektiðinde, bu restleþmenin sonucu beklenmedik þekilde neticelenir.

Kemal, Emir’e tattýrdýðý maðlubiyetin etkisini izlerken, Nihan’la baþ baþa kalma fýrsatýný elleriyle yaratýr. Sadece Emir’e savaþýnda deðil, Nihan’a aþkýnda da sýnýr tanýmaz. Nihan ise Kemal’in Asu’yla resmen evlenmiþ olmasýnýn sonuçlarýný merak etmektedir. Kemal’in bu evliliðin geleceðiyle ilgili son bir hamlesi daha vardýr.

Kemal ile Asu'nun evlilik haberini açýkladýðý aile yemeðinde, Asu’nun kimliði basýna sýzar. Bu bilgi, Soydere ailesi üstünde deprem etkisi yaratýr. Asu’nun yýkýlýþý, bir devrin sonu olurken; yepyeni bir karanlýk çaðýn habercisidir.

Emir, hem Kemal ile Nihan arasýndaki baðdan emin olmak, hem de Kemal’in kendisine kurduðu tuzaklarý yok etmek için harekete geçer. Tufan’ýn bulacaðý küçücük bir delil, Emir’in elinde çok büyük bir koza dönüþür.

Kemal’in yarattýðý sarsýntýlar, Emir ve Asu cephesinde derin çatlaklar yaratýr. Nihan ile Kemal bu çatlaklarýn izini sürdüðünde

Ozan’ýn cinayetine uzanan net bir hat bulur. Öte yandan Zeynep, Emir ile birlikteliðini gizlemek için elinden geleni yapsa da, Soydere ailesini bekleyen kaçýnýlmaz son hiç beklenmedik bir anda yaþanacaktýr.

Kemal ile Nihan, Ozan’ýn cinayetinde adým adým gerçeðe ilerlerken, Emir’in gölgesi de üstlerindedir. Kemal’in hayatýný baþtan sona deðiþtirece gerçek ise kendisine söylenen bir yalanda gizlidir.