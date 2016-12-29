Kara Sevda 51. yeni bölüm fragmanı Star TV’de yayınlandı mı?

Star TV’nin sevilen romantizm ve entrika dolu dizisi Kara Sevda son bölümüyle ekranlara geldi. Son bölüm ardından, Çarşamba akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kara Sevda 51. yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Yeni bölüm fragmanı yeni bölümde yaşanacaklara dair ipuçları verecek. Kara Sevda son bölümde; Kemal, yüreğindeki bilmeceyi çözecek cevabın kapısını açmak üzereyken, Emir sonucunun çok ağır olacağını bildiği bir karar aldı.

Peki, yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? Kara Sevda 51.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

KARA SEVDA SON BÖLÜM ÖZETİ

Emir ve Kemal savaşı yeniden had safhaya ulaşır. Deniz’in doktoru olarak tanınan kişinin aslında doktor olmadığını fark eden Kemal, araştırmasını derinleştirdikçe kafasındaki soru işaretleri daha da derinleşir. Emir ve Nihan’ın şüpheli davranışları yeniden o soruyu aklına düşürür: “Deniz benim kızım olabilir mi?” Öte yandan Emir ise bambaşka bir şüpheyle kavrulmaktadır.

Kemal ve Nihan’ın yeniden bir araya gelmesi yeni bir kriz yaratırken, Deniz’in ateşlenmesi Emir’in ona ne kadar bağlandığını net bir şekilde gözler önüne serer. Nihan, Emir’in Deniz’e karşı artan boğucu ilgisi ile dehşete kapılır. Emir ve Deniz arasındaki bağlar tahmininin ötesinde bir hızla gelişmektedir. Bu durum Nihan’ı en büyük kararlarından birini almaya itecektir. Ama bu karar, Emir’in dikkatinden kaçmaz ve Nihan’ı tahmininden büyük bir felaketin içine atar.

Kara Sevda son bölümde, Zeynep ve Emir arasındaki ilişkinin ortaya çıkması ise hala etkisini sürdürmektedir. Soydere Ailesi’nden dışlanan Zeynep artık parasız, çaresiz ve yapayalnızdır. Zeynep’e en zor gününde el uzatan Emir olur. Hem de Zeynep’in çok uzun zamandır beklediği, hayal ettiği bir hediyeyle birlikte… Emir, Kemal’in şirketteki hesap hareketleri üzerinden neyi araştırdığının, hangi sorunun peşine düştüğünün farkına varır. Kemal, giderek Deniz’in sırrına yaklaşmaktadır. Kemal, yüreğindeki bilmeceyi çözecek cevabın kapısını açmak üzereyken, Emir sonucunun çok ağır olacağını bildiği bir karar alır.