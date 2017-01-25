Kara Sevda 54. yeni bölüm fragmanı son bölüm izle Star TV

Kara Sevda 54. yeni bölüm fragmanı öncesi Kara Sevda son bölüm izle. Kara Sevda son bölüm Star TV ekranlarında yayınlandı. Kara Sevda son bölümde; Kazanın ardından Nihan hastanede ölüm kalım mücadelesi vermekteydi. Nihan’ı kurtarmak için Kemal ve Emir seferber oldu. Emir’in gözü tamamen karardı. Peki, Kara Sevda 54. yeni bölümde neler yaşanacak? 54. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

KARA SEVDA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kemal’in, Nihan’ı ikna etmek için seçtiği yol büyük bir kabusla biter. Nihan kaza sırasında ağır yaralanır. Sevdiği kadın kollarında ölümle pençeleşirken çaresizlik içindeki Kemal’in yardımına Leyla ve Ayhan yetişir. Nihan hastaneye kaldırılır ancak durumu çok ciddidir. Nihan’ı kurtarmak için Emir ve Kemal ayrı ayrı seferber olur. Yaşadığı büyük vicdan azabına rağmen, Kemal Nihan’ı kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar. Tükenen ümitleriyse kimsenin beklemediği bir isim canlandıracaktır.

Emir, Kemal’in hastanedeki varlığına ilk andan itibaren tahammül edemez. İki ezeli düşman Nihan uğruna ne kadar ileri gideceğini birbirine itiraf eder. Ama Emir bununla yetinmez. Kemal’i, Nihan’dan uzak tutmak için hastanede etten bir duvar örer. Kemal ise Nihan’ı görmeden, elini tutmadan o hastaneden ayrılmayacaktır.

Öte yandan başta Leyla olmak üzere herkes, Kemal’i sakinleştirmeye çalışır. En azından Nihan gözüne açana kadar Kemal’in, Emir’le Deniz konusunda yüzleşmemesi için seferber olur.

Nihan’ın kazasını sorguladığında, Emir, Nihan’ın Kemal’le bir gece geçirdiğinden şüphelenir ve bu kazasının arkasındaki sır perdesini aydınlatmaya karar verir. Asu’nun çabası Emir’i durdurmaya yetmeyecektir. Emir kendisinden gizlenen sırlara yaklaşmışken, Kemal, Emir’e öfkesinin Emir’i gerçekten öldürebilecek kadar büyük olduğunu anlar. Emir’in ise gözü eskisinden karadır; Kemal ile Nihan’ı sonsuza kadar ayırmak için ölebilecek kadar...