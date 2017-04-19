Kara Sevda 66. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Son bölüm Star TV’de

Kara Sevda 66. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Kara Sevda nefes kesen son bölümle Star TV ekranlarında yayınlandı. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kara Sevda son bölümde, Kemal’in otopsi raporunun ardından Nihan’la arasına koyacağı mesafe, Nihan’ı şüphe içinde bıraktı. Kemal, ilk şokun ardından Tarık’la yüzleşmek için harekete geçti. İki kara sevdalı var gücüyle bütün çetin cephelere karşı mücadelesini sürdürürken, Emir bu savaşı nasıl kolayca bitirebileceğini ispatlayacaktır. Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kaan Urgancıoğlu, Zerrin Tekindor, Melisa Aslı Pamuk, Kerem Alışık’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı, 26 Nisan 2017 Çarşamba günü yayınlanacak olan Kara Sevda 66. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın pazar akşamı yayınlanması bekleniyor. Yayınlandığında haberimizden izleyebileceksiniz.

KARA SEVDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık için yolun sonu…

Kemal’in otopsi raporunun ardından Nihan’la arasına koyacağı mesafe, Nihan’ı şüphe içinde bırakır. Kemal, ilk şokun ardından Tarık’la yüzleşmek için harekete geçer. Tarık ise Emir’i öldürmek için ant içmişken hiç beklemediği bir itirazla karşılaşır.

Asu’nun katil Tarık itirafı, Mercan’ın da aynı isme yönelmesiyle Nihan için dikkate değer bir iddia halini alır. Öte yandan Emir, gerçeklerin ortaya çıkacak olmasının rahatlığıyla, Nihan’ın üstündeki baskısını artırır. Nihan bu baskıya bütün gücüyle direnirken, Emir kazanacağını bilmenin rehaveti içindedir.

Emir, Zeynep’in tekrar eden sancılarına şahit olduğunda oğluyla ilk gerçek temasını da yaşar. Öte yandan Zeynep, Hakan’la nikah günü yaklaşırken Emir ile ailesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Leyla, Kozcuoglu Holding’de yaşanan aşırı kar artışının ardındaki gerçekleri araştırmaya başlar. Ancak Emir’in aylardır planladığı şirket hamlesi gerçekleşmek üzeredir. Bu planın emniyet freni ise Nihan’dır.

Nihan, Kemal’e ulaştığında artık soruları ve cevapları bir kenara bırakır. Sevdası için edebileceği en büyük yemini eder. Ancak Kemal için gerçeklerin ağırlığını sırtından indirmek kolay değildir. Tarık ile Kemal’in büyük yüzleşmesi Nihan ile Kemal’in sevdasına da yön verecektir.

İki kara sevdalı var gücüyle bütün çetin cephelere karşı mücadelesini sürdürürken, Emir bu savaşı nasıl kolayca bitirebileceğini ispatlayacaktır.

KARA SEVDA MERCAN KİMDİR?

Star TV’nin en çok izlenen dizilerinden Kara Sevda’da Komiser Mercan rolünü canlandıran güzel oyuncu Gizem Karaca dizide fırtına gibi esiyor. Emir’in baş düşmanı Komiser Mercan aynı zamanda yakışıklı oyuncu Kemal ile de iyi anlaşıyor. Bu durum ilerde Kemal ile Nihan’ın arasını bozacağa da benziyor.

GİZEM KARACA KİMDİR?

Manken ve oyuncu Gizem Karaca, 9 Temmuz 1992 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca’dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selaniklidir. Küçükken ailesi Amerika’ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada’da geçti. İlkokulu ABD’de, ortaokulu Kanada’da bitiren Karaca lise yıllarında Türkiye’ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. Ingilizce ve Fransızca biliyor.

İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandıktan sonra zor geçen derslerden kaçmak için güzellik yarışmasına katılmaya karar vermiş, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. Yarışma bittikten hemen sonra gelen dizi tekliflerini değerlendirmiş, 2012 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. 2012-de Emir’in Yolu isimli ikinci dizisinde de baş rol Güneş Sancaktar’ı oynadı.

13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldığı için bir süre Amerika’ya gidip New York Film Akademisi’nde oyunculuk eğitimi alan Gizem Karaca yeni dizisi Benim Hala Umudum Var ile 2013 ün yazında ekranlara dönüş yapmıştır. Güzel oyuncu 2014 yılında Seni Seviyorum Adamım isimli ilk sinema filminde başrol oynadı.

Film 21 Kasım’dan itibaren vizyona girdi. Karaca 2014 Haziran ayında Star TV’de yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile beraber başrol oynadı. Ancak dizi, 17 Haziran 2015’te sona erdi.