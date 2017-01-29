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"Kara Sevda" dizisinden final kararı!

Kara Sevda dizisinden sürpriz karar... Çarşamba akşamları ekrana gelen Kara Sevda dizisi ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Neslihan Atagül ile Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı, Star TV'de ikinci sezonu yayınlanan 'Kara Sevda' dizisi final kararı aldı.

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Ay Yapım imzalı 'Kara Sevda' dizisi, bu sezon ekranlara veda edecek. Sürpriz karar dizinin sevenlerini üzdü.
 
İkinci sezonuyla ekranlarda olan yapım, geçtiğimiz çarşamba günü '16.3' reyting ile birinci olan 'Diriliş Ertuğrul'un ardından en çok izlenen ikinci dizi olmuş, ama sadece '5' reyting oranı elde almıştı.
 
Final kararının altında birkaç sebep yattığı söylenirken, senaryonun daha da uzatılmadan, dizinin iyi bir yerdeyken bitirilme isteğinin ağır bastığı iddia edildi.

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