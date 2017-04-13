Kara Sevda yeni 65. bölüm fragmanı son bölüm Star TV'de

12 Nisan akşamı yayınlanan Kara Sevda son bölüm ardından gözler Kara Sevda 65. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Kara Sevda son bölümde, Ozan cinayeti üzerindeki bütün sis kalktı. Nihan ile Kemal, hayatlarındaki en büyük şokla karşılaştılar. Diğer tarafta Emir, Tarık’ı ‘er meydanına’ çıkaracak planı için düğmeye bastı. Oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kaan Urgancıoğlu, Zerrin Tekindor, Melisa Aslı Pamuk, Kerem Alışık’ın yer aldığı Kara Sevda 65. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

KARA SEVDA SON BÖLÜM (64.BÖLÜM) ÖZETİ

Ozan cinayeti üzerindeki bütün sis kalktı. Emir ve Asu’nun kurduğu acımasız plan Tufan’ın canı pahasına başarıya ulaşmıştır. Artık sıradaki hedefleri, Ozan’ın ölümüdür. Kemal, Nihan ve Mercan, Ozan’ın ölümünün altındaki buzdağıyla ilgili buluşur. Kemal ve Mercan gerçeği ortaya çıkarmak için daha uzun ve sabırlı bir süreçten geçerek araştırmaya devam etmelerini savunurken, Nihan’ın buna sabrı yoktur. Asu’yla Ozan’ın cinayeti üzerinden bir yüzleşme planlar. Bu plana göre Asu’nun tek kurtuluşu gerçeği itiraf etmektir.

Diğer tarafta Emir, Tarık’ı ‘er meydanına’ çıkaracak planı için düğmeye basar. Kemal de Tarık’la ilgili içinde filiz veren kuşkularıyla savaşmaya başlar. Ancak Kemal’in artık ne kardeş kaybetmeye, ne de Nihan’dan bir dakika uzak kalmaya tahammülü vardır. Kemal’in içine kapandığı anlarda, Nihan aşkıyla Kemal’e soluk olmayı sürdürecektir.

Mercan, Asu’yla ilgili geçmişe dönük yaptığı araştırmada Asu ve Tarık arasındaki bağı bulur. Bu önemli delil bütün dengeleri değiştirecektir. Mercan'ın ateş hattına girmesi Tarık için geri sayımı başlatır. Bu sarmaldan kurtulmasını sağlayacak çıkış bileti için Tarık son hamlesini yapar.

Bebeğinin cinsiyetini öğrenen Zeynep, bu haberi Emir’le paylaşmak için bir araya gelir. Bu buluşmaya beklenmeyen bir konuğun dahil olması, Zeynep’in bütün dengelerini değiştiren bir iç savaş başlatır. Bu savaşın sonu Hakan’la evlenmemesi karşılığında Emir’e kendisiyle evlenme şartı ortaya koymasına gidecektir.

Ozan cinayetinin üstündeki bütün sis tamamen kalktığında, Nihan’la Kemal hayatlarının en büyük şokuyla karşı karşıya kalacaktır.

KARA SEVDA MERCAN KİMDİR?

Star Tv Dizisinin en çok izlenen dizilerinden Kara Sevda Dizisinde Komiser Mercan Rolünü Canlandıran Güzel Oyuncu Gizem Karaca Dizide Fırtına Gibi Esiyor. Emir'in baş düşmanı eksilen Komiser Mercan aynı Zamanda Yakışıklı oyuncu Kemal ile de iyi anlaşıyor. Bu durum ilerde Kemal ile Nihan'ın arasını bozacağa da benziyor.

GİZEM KARACA KİMDİR:

Manken ve oyuncu Gizem Karaca, 9 Temmuz 1992 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selaniklidir. Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti. İlkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. Ingilizce ve Fransızca biliyor.

İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandıktan sonra zor geçen derslerden kaçmak için güzellik yarışmasına katılmaya karar vermiş, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. Yarışma bittikten hemen sonra gelen dizi tekliflerini değerlendirmiş, 2012 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. 2012-de Emir'in Yolu isimli ikinci dizisinde de baş rol Güneş Sancaktar'ı oynadı.

13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldığı için bir süre Amerika'ya gidip New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Gizem Karaca yeni dizisi Benim Hala Umudum Var ile 2013 ün yazında ekranlara dönüş yapmıştır. Güzel oyuncu 2014 yılında Seni Seviyorum Adamım isimli ilk sinema filminde başrol oynadı.

Film 21 Kasım'dan itibaren vizyona girdi. Karaca 2014 Haziran ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile beraber başrol oynadı. Ancak dizi, 17 Haziran 2015'te sona erdi.