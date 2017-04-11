Kara Yazı 4. yeni bölüm fragmanı son bölüm - Kanal D

Kara Yazı 4. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Kara Yazı dizisi seyircileri tarafından merakla izleniyor. Haluk Bilginer, Emre Kınay, Zeynep Çamcı, Ushan Çakır, Burak Çelik, Gülper Özdemir, Nilgün Türksever gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kara Yazı’nın son bölümünde, Mehmet’i şüphelendirmeden ondan kurtulmaya çalışan Yaren, Kadir’den gelen haberle sarsıldı. Halil, cezaevine girdi. Erdem, Derya’nın çocuğu olduğunu öğrendi. Bu bilgiyi Oğuz’la paylaştı. 18 Nisan 2017 Salı günü ekrana gelecek olan Kara Yazı 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında buradan izleyebileceksiniz.

KARA YAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet’i şüphelendirmeden ondan kurtulmaya çalışan Yaren, Kadir’den gelen haberle sarsılır.

Halil, cezaevine girmiştir. Babasının Derya’ya zarar vermesinden korkan Yaren, Mehmet’i atlatıp cezaevine yetişebilecek midir? Olay gecesi ölen Sinan’ın, Derya adında biz kızla ilişkisi olduğunu duyan Erdem, Derya’nın neyi ne kadar bildiğini öğrenmek zorundadır.

Erdem, Derya’nın çocuğu olduğunu öğrenir. Bu bilgiyi Oğuz’la paylaşır. Oğuz, Derya ve ailesi için yeni bir plan yapar. Oğuz’un planı nedir? Mehmet’i Derya’dan ve davadan uzak tutmak isteyen Oğuz, onu Melisa’yla evlendirmeye karar verdiğini açıklar. Mehmet evlenmek istemediğini ne Melisa’ya, ne de ailesine kabul ettirebilir. Son anda bulduğu çare Yaren’i de yakından etkileyecektir.

KARA YAZI KONUSU NEDİR?

Sevgisiz babasının fiziksel şiddetine maruz kalarak büyümüş, tek derdi kendi kozmetik şirketini büyütüp babasının takdirini kazanmak olan Mehmet Karahan ile babasının namus takıntısı yüzünden kadınlığı bastırılmış, iki kız kardeşine sahip çıkmaya çalışan ve kimya öğretmenliği yapmak tek hayali olan Yaren Uluçınar’ın hikayesidir Kara Yazı.

KARA YAZI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Haluk Bilginer (Oğuz Karahan) Karahan Ailesi’nin reisi olan Oğuz Karahan, tıpkı çocuklarına yaşattığı gibi sevgisiz bir çocukluk yaşar. Sevmek nedir bilmeyen Oğuz, öfkesine hakim olmadığı her an şiddete başvurur. En yakınlarına bile zarar vermekten imtina etmez. Oğuz için önemli olan tek şey itibarıdır. Hayatı boyunca attığı hiç bir adımını beğenmeyen babasıyla hala varoluş savaşı verir. İçten içe hala babasının onunla gurur duyduğunu ifade etmesini bekler. Kibirlidir, kendinden başkasını sevmez. Mehmet ve Elif’in babası, İclal’in eşi, Sarp’ın dedesidir.

Emre Kınay (Halil Uluçınar) Halil, Rize’li yedi çocuklu bir ailenin en küçük ve tek erkek evladı olarak dünyaya gelir. Çocukluğunda ablası yüzünden büyük bir namus travması yaşayan Halil’in tek önceliği namustur. Hayattaki en büyük korkusu kız evlatlarının olmasıdır; ama, Allah ona üç tane kız çocuk verir. Namusuna gölge düşmesin diye aldığı önlemlere rağmen karısını başka bir adamla basıp katil olan Halil, hapiste kaldığı süre zarfında bile kızlarına katı kurallar koyar. Bir daha benzer bir şekilde sınanmamak için mücadele eden Halil, hapisten çıkınca kızları Yaren, Derya ve Songül’ün başında bir kadın olsun diye Esma ile evlenir. İnşaatlarda duvar ustası olarak çalışan ve kıt kanaat ailesini geçindiren Halil, aslında kızlarını çok sever. Çok istese de sevgisini göstermekte sıkıntılar yaşar. Kader, Halil’i yine namus konusunda sınar.

Zeynep Çamcı (Yaren Uluçınar) Halil ve Mualla’nın ilk çocuğu olan Yaren, namusun nefes almaktan daha önemli olduğu bir evde büyür. Halil’in baskılarına daha fazla dayanamayan hayat dolu annesi gönlünü başka birine kaptırır. Halil tarafından basılınca da bütün ailenin kaderi değişir. Annesi kaçan, babası hapse düşen Yaren, kardeşleri Derya ve Songül’e bakmak, onların anneleri ve babaları olmak zorunda kalır. Kız kardeşlerini babasının koyduğu kurallar çerçevesinde büyüten Yaren, babasının kızı olmayı seçer. Kaçtığı için annesinden nefret eden, namus yüzünden geçirdiği travmalar içindeki kadını keşfetmesine mani olan Yaren, aşık olmaktan ve kadın gibi görünmekten korkar. Kimya öğretmenliğinden mezun olan ve atama bekleyen Yaren, ailesine -özellikle kız kardeşlerine- çok bağlıdır. Derya’nın başına gelen olaylar sonrasında babasına rağmen bir başına mücadele eden Yaren, Derya’yı kurtarmak için savaşırken Mehmet’le tanışır, onunla yaşadığı serüven sonrasında aşık olmanın, kadın olmanın kötü bir şey olmadığını öğrenir.

Ushan Çakır (Mehmet Karahan) Mehmet Karahan, çok zengin olan Karahan Ailesi’nin tek oğludur. Çocukluğu boyunca babasından sevgi yerine şiddet gören Mehmet, babası Oğuz Karahan tarafından sevilmediğini düşünür. İşte Mehmet’in en büyük acısı da budur. Ömrü boyunca babasıyla çatışmış hep kazanan babası olmuştur... İçinde babasına karşı büyük bir öfke besleyen Mehmet’in masum insanlara, özellikle kadınlara karşı uygulanan şiddete tahammülü yoktur. Aphra Kozmetik’i kuran Mehmet, şirketini büyütüp kendi ayakları üzerinde durmak için mücadele eder. Çapkın olan, ama, hiç aşkı tatmayan Mehmet, geçici ilişkiler kurar. En yakın arkadaşı Erdem dışında güvendiği kimse yoktur. Adaletlidir, çalışanları onu çok sever ve sayar. Yaren’le birlikte yaşayacağı serüven sonrası birey olmayı, kendi kararlarını vermeyi ve aşık olmayı öğrenir.