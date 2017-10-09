Kayıtdışı 5. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi Kayıtdışı 4. bölüm FOX TV izleyicisiyle buluşacak

Kayıtdışı 5. yeni bölüm fragmanı dizi severler tarafındnan araştırılmaya başlandı. Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert’in başrollerini paylaştığı beğenilen Kayıtdışı dizisi bu hafta yeni bölümü ile ekrana geldi.Senaryosunu Şahin Altuğ ve Caner Güler’in kaleme aldığı, yapımcılığını Red Arrow Entertainment bünyesindeki Karga Seven Pictures’ın, proje tasarımı ile kreatif yönetmenliğini ise Cevdet Mercan’ın üstlendiği Kayıtdışı dizinin 4. son bölümünde Çavuş’u vurmuş olması Ali Kemal’i oldukça sarsmıştır. Belçikalı’nın eline geçen elmasları tekrardan alma görevi ise İdil ve Arda’nındır. Birlikte oldukça tehlikeli bir operasyona girişirler. Ekrem, çok büyük bir toplantı için yurtdışına çıkar ve bu toplantıda, yabancı partnerleriyle beraber, Ortadoğu’daki birçok ülkenin kaderini tayin eder. Zeynep, bir yandan abisinin düzenlediği yardım gecesinin organizasyonunu üstlenirken, diğer yandan, çalıştığı ilaç şirketinde farkına vardığı tuhaflıkların peşine düşer. Adnan, Sevda’ya yakınlaşma çabasındadır ve ona bir davasında yardımcı olur. Bomba etkisi yaratan tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Kayıtdışı 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları haberimizde.



KAYITDIŞI 4. BÖLÜM ÖZETİ



Kayıtdışı dizisinde bu hafta Çavuş’u vurmuş olması Ali Kemal’i oldukça sarsmıştır. Belçikalı’nın eline geçen elmasları tekrardan alma görevi ise İdil ve Arda’nındır. Birlikte oldukça tehlikeli bir operasyona girişirler. Ekrem, çok büyük bir toplantı için yurtdışına çıkar ve bu toplantıda, yabancı partnerleriyle beraber, Ortadoğu’daki birçok ülkenin kaderini tayin eder. Zeynep, bir yandan abisinin düzenlediği yardım gecesinin organizasyonunu üstlenirken, diğer yandan, çalıştığı ilaç şirketinde farkına vardığı tuhaflıkların peşine düşer. Adnan, Sevda’ya yakınlaşma çabasındadır ve ona bir davasında yardımcı olur.

Nejat ve Tıfıl’ın yollarının tekrardan kesişmesi, Perihan’ın ona karşı olan düşüncelerinde değişime sebep olacaktır. İnci, yaşadığı olayların stresine daha fazla dayanamaz ve gözlerini hastanede açar. Bu durum, dikkatleri, onun tek arkadaşı olan Tuğba’ya çevirecektir. Kız kardeşi Ece ve kızı Tuğba’yla arası açılan Esra’nın, kocası Ali Kemal’e dair şüpheleri de giderek artmaktadır. Zeynep’le aralarındaki ilişkinin rengi gitgide değişen Ali Kemal ise, düzenlenen yardım gecesine katılıp, Ekrem Bey’in gizli kasasına ulaşmanın planlarını yapmaktadır..



KAYITDIŞI 4. BÖLÜM FRAGMANI







KAYITDIŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Kayıtdışı son bölümde Adnan, Ali Kemal’i alt etmek için, eline geçen büyük fırsatı kullanamasa da, izlediği görüntüler onu çok daha tehlikeli bir düşman konumuna getirir. Belçika’dan gelen elmasların sahibi Ekrem’i tehdit etmekte ve kuryesinin bulunması için Ekrem’i sıkıştırmaktadır. Ekrem kayıp kuryeyi bulması için Ali Kemal’i görevlendirir. Ali Kemal Zeynep’i kendine aşık etmek için hakkında araştırma yapmakta ve onun sempatisini kazanacak küçük romantik oyunlar oynamaktadır. Ali Kemal kendi kaçırdığı kuryeyi elmaslarla birlikte Ekrem’e teslim etmek zorundadır. Ancak gerçek kuryeyi götüremeyeceği için başkasını bulması gerekmektedir. Esra’nın, kocasının yoğun çalışma hayatına olan memnuniyetsizliği Ali Kemal’in söylediği basit bir yalan yüzünden şüpheye dönüşür. Esra, Ali Kemal’in kendisini aldattığını düşünmeye başlamıştır.

Mesai arkadaşı Feridun’la bir görevde olan Suat, kendisini hiç ummadığı bir anda bir rüşvet ağının içinde bulur. İnci ve Burak arasında başlayan ilişkiyi kıskanan Tuğba ise boyundan büyük bir işe kalkışıp İnci’ye telafisi zor bir kötülük yapar. Tıfıl bir akşam ağzı yüzü kanlar içerisinde Nejat’ın saz atölyesine gelir. Bu durum, Tıfıl’ı tedavi etmek için gelen Zeynep’in, Ali Kemal’in kardeşiyle tanışmasına ve onu daha yakından tanımasına vesile olur. Ali Kemal kendisine verilen kuryeyi bulma görevini yapmak zorundadır. Büyük bir risk alıp Çavuş’u Belçikalı kurye olarak Ekrem’in önüne götürmeye karar veren Ali Kemal, olaylar çığırından çıkınca çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır...



Nolur Ayrılalım operasyonu başladı!! Peki, herşey Turgay Atalay’ın planladığı gibi mi gidiyor? Tabii ki hayır, çünkü Esas Kızımız Azize korkuyor. Ya Ulaş ona gerçekten aşık olursa ya hemencecik kendini kaptırırsa? Esas Oğlanımız Ulaş’ın ise derdi başkadır; ya Azize ile de ayrılırlarsa günün birinde? Ya kehanet gerçekten doğruysa ve Azize de gider hayatının aşkını bulursa? O zaman ne yapmak lazım? Azize ile hiç sevgili olmamak lazım! Ancak, hiçbir şey düşündükleri gibi gitmez! Çünkü, ne Azize’de Turgay’a karşı koyabilecek güç vardır ne de Ulaş’da Azize’den uzak durabilecek metanet.Nadir Erciyeslinin tehditleri yüzünden Ilgazoğlu şirketine sızan Temmuz’un ise patronu olan Yusuf isimli “hanzo betonla” derdi büyüktür. Zira, bu birbirine tamamen zıt iki karakterin uyum içinde çalışması mümkün değildir. Fakat, zıt kutupların birbirini çektiği de bir gerçektir!Azize, Ulaş ile birlikte vakit geçirmekten yavaş yavaş keyif almaya başlarken bir yandan da yaptığı sakarlıklar ve saçmalıklar yüzünden Turgay’ı delirtmeye devam etmektedir! Tüm bu yaşanan karmaşa ise Azize’nin çok önemli bir şeyi unutmasına sebep olur; asıl baş belasını! Tam da her şeyin güzel gittiği bir anda Azize ve Ulaş ilişkisinin ortasına bomba gibi düşecektir.

KAYITDIŞI KONUSU

Erkan Petekkaya, uluslararası bağlantıları olan bir suç organizasyonunu çökertmekle görevlendirilmiş bir istihbarat ajanını canlandıracağı yeni dizi için “Yeni bir hikaye, yeni bir macera ve harika bir kadro. Çok farklı bir proje ile seyirci karşısına çıkacağımız günü heyecanla bekliyorum. Ekranı çok özledim ve bu özlemin dinmesine çok az bir zaman kaldı.” diyerek heyecanını dile getirdi.

Dizide sınır tanımayan, özgür ruhlu, maceraperest bir doktoru canlandıran Songül Öden çalışırken duyduğu keyfi, izlerken seyircinin de almasını dilediğini belirtti. “Büyük heyecan duyduğum hikayemizin izleyiciye de aynı hissiyati vereceğine eminim” diyerek duygularını dile getiren Dolunay Soysert ise güzel, anlayışlı, yardım sever ve zeki “Esra” karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Uğur Polat, Nur Sürer, Ali Düşenkalkar, İsmail Hacıoğlu, Tugay Mercan, Burak Yamantürk, Serdar Orçin, Kadim Yaşar ve Müge Boz gibi birçok deneyimli oyuncunun yer aldığı “Kayıtdışı” için şimdiden nefesler tutuldu.

KAYITDIŞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Fox Tv ekranlarının yeni aksiyon dizisi Kayıtdışı çekimlerine Gaziantep'te başladı. Kayıtdışı dizisi ilk haftasında seti Gaziantep'in Tuğluhan köyünede kurdu. Diğer taraftan Kayıtdışı Dizisi çekimleri ise kısa süre sonra İstanbul'a alınacak. Kayıtdışı Dizisi daha sonra İstanbul’a taşınacak. 20 milyonluk bu şehirde suç da bitmez günah da. Birileri günah işler, birileri de o günahları örter. Başkalarının yalanlarını örtmekten kendi gerçeğini unutan Ali Kemal, aşık olunca kendi gerçeğiyle yüzleşecek.

Kayıtdışı Dizisinde kullanılacak bir şato için yapılan sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Sosyetik çift Murat-Arzu Atabarut, İstanbul Polonezköy-Mahmut Şevket Paşa Köyü'ndeki evleri Kayıtdışı dizisinde kullanılmak üzere 1 yıllığına 20 milyon Türk Lirasına kiraya verildi.

KAYITDIŞI OYUNCULARI

Erkan Petekkaya (Ali Kemal Ateş)

12 yaşındaydı Ali Kemal kardeşleriyle yetimhaneye bırakıldığında, o yüzden kim olduğunu ve nereden geldiğini hiç unutmadı. Ülkesi,onu, karanlık bir imparatorluğu yıkmakla görevlendirdi. Bu zorlu görevdeki bütün kartlar, tatlı bir sürprizle, yeniden dağıtılacaktı. Ama Ali Kemal buna hazır mıydı?

Erkan Petekkaya, 12 Aralık 1971 yılında Elazığ'da doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Erkan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı.

Erkan Petekkaya, 1993 yılından beri kadrolu Devlet Tiyatroları oyuncusudur. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti.

1999 yılında Alişan’ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı.

2005 yılında Köpek dizisinde Yılmaz karakteri başrolde oynayan Petekkaya, Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi.

Songül Öden (Zeynep Tanöz)

Kendini insanlara yardım etmeye adamış idealist bir doktor Zeynep. Hayatının en korkutucu anı, hayatının dönüm noktası mı olacak yoksa hayatı allak bullak mı olacak?

Dolunay Soysert (Esra Ateş)

Esra, genç yaşta aşık olduğu Ali Kemal ile evlenmiş ve ondan bir de kızı olmuştur. Hisleri onu bir gün Ali Kemal’in hayatına daha yakından bakmaya itecek ve hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacak.

Uğur Polat (Ekrem Tanöz)

Ülkeler arası para akışına etki ederek insanların hayatını değiştirebilen bir adam…. Herkesin bir sırrı vardır ama Ekrem Tanöz’ün ulaşamayacağı bir sır yoktur.

Burak Yamantürk (Arda)

Kadınların hayır diyemediği, yakışıklı, dilbaz bir serseri. Zengin kadınları dolandırarak geçimini sağlayan Arda’nın hayatı, bir gün tahmin etmediği şekilde değişecek, göreceksiniz..

Müge Boz ( İdil)

Müge Boz, 13 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Yugoslavyagöçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul'da geçti. 12 yaşındayken, babasının işi nedeniyle İzmir'e Karşıyaka'ya taşındılar. İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Modellik de yapan Müge Boz, 7 yaşında baleye başladı ve 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almış, yüzme, tenis, paten, voleybol, yoga, motorsiklet gibi spor dallarıyla ilgilenmiştir.

Norveç'teki Volda kentindeki Hogskulen i Volda adlı okulun bursunu kazanarak oraya girmiştir. Orada reklamcılık ve gazete fotoğrafçılığı üzerine 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri aldı.

Filmleri ve Dizileri:

2008 - Melekler Korusun (dizi)

2011 - Toprağın Çocukları (sinema)

2011 - Şüphe (dizi)

2011 - Karakol-Herkes Adalet İster (dizi)

2012 - Leyla ile Mecnun (dizi)

2012 - Bir Hikayem Var (sinema)

2012 - Karaoğlan (sinema)

2013 - Yalan Dünya (dizi)

2013 - Aşk Emek İster (dizi)

2013 - Bu İşte Bir Yalnızlık Var (sinema)

2014 - Gurbette Aşk (dizi)

2014 - Arka Sokaklar(Ece Dündar) (dizi)

İpek Filiz Yazıcı (Tuğba Ateş)

Ali Kemal ve Esra’nın kızı. Okulunda parmakla gösterilen, deli dolu, şımarık bir kız.

İsmail Hacıoğlu (Nejat Ateş)

Hayatın ona tattırdığı acılar karşısında müziğe sarılan Nejat, sessiz, kendi halinde yaşayan bir adam. Bir gün, Saz atölyesine saklanmış Tıfıl’ı bulması, onun için yepyeni bir hayatın başlangıcı olacaktır.

Kübra Kip (Sevda Ateş)

Ağabeylerinin gözbebeği. Onun için her şeyi yapabilecek iki ağabeyiyle birlikte yetimhanede büyümüş, okumuş, avukat olmuş kendi ayakları üstünde duran güçlü bir kadın.

Nur Sürer (Melek Hanım)

Ömrünü ülkesine adamış bir kadın. Bu yoldaki tek güvenebileceği kişi ise Ali Kemal. Birlikte başarabilecekler mi?

Tugay Mercan / Benjamin ( Adnan )

Para için her şeyi yapabilecek tehlikeli bir adam. Sadece para için değil, Zeynep içinde…

Ali Düşenkalkar / Sabri ( Terzi )

Diğeri gibi yalnızca insanların bedenlerini değil, günahlarını da örtmekle ilgilenen bir terzi. Altın İğne’nin başındaki adam, her şeyi bilen bir kara kutu.