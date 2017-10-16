Kayıtdışı yeni 6. Bölüm fragmanı yayında mı? Kayıtdışı son 5. Bölüm izleme linki

Kayıtdışı izleyicisi ile buluşuyor. Kayıtdışı yeni 6. Bölüm fragmanı ve Kayıtdışı son 5. Bölüm izleme linki merakla araştırılıyor. Kayıtdışı nerede çekiliyor? Kayıtdışı dizisi ilk haftasında seti Gaziantep'in Tuğluhan köyüne de kurdu. Diğer taraftan Kayıtdışı Dizisi çekimleri ise kısa süre sonra İstanbul'a alınacak. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert’in yer aldığı Kayıtdışı dizisi pazartesi akşamları FOX TV ekranlarında saat 20.00’da yayınlanıyor. Sevilen oyuncu Erkan Petekkaya dizide Ali Kemal Ateş karakterini canlandırıyor. Kayıtdışı son bölümde Ekrem’in kasasında ulaştığı isim, Ali Kemal ve ekibini büyük sürprizlerle karşı karşıya getirecektir. Ulaştıkları isim akıl hastanesinde yatmaktadır. Onu oradan sessizce çıkarabilmek, Ali Kemal’in ekibi için hiç de kolay olmayacaktır. Ekrem, evinin birileri tarafından dinlendiğinin farkındadır ve kendisini dinleyenlere bir tuzak hazırlar. Ekrem’e büyük bir operasyon hazırlığında olan Melek, kurulan tuzağa adım adım yaklaşmaktadır. Kayıtdışı yeni 6. Bölüm fragmanı ve Kayıtdışı son 5. Bölüm izleme linki haberimizde olacak.

KAYITDIŞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekrem’in kasasında ulaştığı isim, Ali Kemal ve ekibini büyük sürprizlerle karşı karşıya getirecektir. Ulaştıkları isim akıl hastanesinde yatmaktadır. Onu oradan sessizce çıkarabilmek, Ali Kemal’in ekibi için hiç de kolay olmayacaktır. Ekrem, evinin birileri tarafından dinlendiğinin farkındadır ve kendisini dinleyenlere bir tuzak hazırlar. Ekrem’e büyük bir operasyon hazırlığında olan Melek, kurulan tuzağa adım adım yaklaşmaktadır. Zeynep, çalıştığı ilaç firmasında son kullanma tarihi geçmiş ilaçların imha edilmediğinden şüphelenir. Bu şüphe, Zeynep’in kendisini tehlikeli bir olayın içinde bulmasına sebep olur. Ona yardım etmek için gelen Ali Kemal’i ise başka sürprizler beklemektedir...

KAYITDIŞI KONUSU

Erkan Petekkaya, uluslararası bağlantıları olan bir suç organizasyonunu çökertmekle görevlendirilmiş bir istihbarat ajanını canlandıracağı yeni dizi için “Yeni bir hikaye, yeni bir macera ve harika bir kadro. Çok farklı bir proje ile seyirci karşısına çıkacağımız günü heyecanla bekliyorum. Ekranı çok özledim ve bu özlemin dinmesine çok az bir zaman kaldı.” diyerek heyecanını dile getirdi.

Dizide sınır tanımayan, özgür ruhlu, maceraperest bir doktoru canlandıran Songül Öden çalışırken duyduğu keyfi, izlerken seyircinin de almasını dilediğini belirtti. “Büyük heyecan duyduğum hikayemizin izleyiciye de aynı hissiyati vereceğine eminim” diyerek duygularını dile getiren Dolunay Soysert ise güzel, anlayışlı, yardım sever ve zeki “Esra” karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Uğur Polat, Nur Sürer, Ali Düşenkalkar, İsmail Hacıoğlu, Tugay Mercan, Burak Yamantürk, Serdar Orçin, Kadim Yaşar ve Müge Boz gibi birçok deneyimli oyuncunun yer aldığı “Kayıtdışı” için şimdiden nefesler tutuldu.

KAYITDIŞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Fox Tv ekranlarının yeni aksiyon dizisi Kayıtdışı çekimlerine Gaziantep'te başladı. Kayıtdışı dizisi ilk haftasında seti Gaziantep'in Tuğluhan köyünede kurdu. Diğer taraftan Kayıtdışı Dizisi çekimleri ise kısa süre sonra İstanbul'a alınacak. Kayıtdışı Dizisi daha sonra İstanbul’a taşınacak. 20 milyonluk bu şehirde suç da bitmez günah da. Birileri günah işler, birileri de o günahları örter. Başkalarının yalanlarını örtmekten kendi gerçeğini unutan Ali Kemal, aşık olunca kendi gerçeğiyle yüzleşecek.

Kayıtdışı Dizisinde kullanılacak bir şato için yapılan sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Sosyetik çift Murat-Arzu Atabarut, İstanbul Polonezköy-Mahmut Şevket Paşa Köyü'ndeki evleri Kayıtdışı dizisinde kullanılmak üzere 1 yıllığına 20 milyon Türk Lirasına kiraya verildi.

KAYITDIŞI OYUNCULARI

Erkan Petekkaya (Ali Kemal Ateş)

12 yaşındaydı Ali Kemal kardeşleriyle yetimhaneye bırakıldığında, o yüzden kim olduğunu ve nereden geldiğini hiç unutmadı. Ülkesi,onu, karanlık bir imparatorluğu yıkmakla görevlendirdi. Bu zorlu görevdeki bütün kartlar, tatlı bir sürprizle, yeniden dağıtılacaktı. Ama Ali Kemal buna hazır mıydı?

Erkan Petekkaya, 12 Aralık 1971 yılında Elazığ'da doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Erkan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı.

Erkan Petekkaya, 1993 yılından beri kadrolu Devlet Tiyatroları oyuncusudur. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti.

1999 yılında Alişan’ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı.

2005 yılında Köpek dizisinde Yılmaz karakteri başrolde oynayan Petekkaya, Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi.

Songül Öden (Zeynep Tanöz)

Kendini insanlara yardım etmeye adamış idealist bir doktor Zeynep. Hayatının en korkutucu anı, hayatının dönüm noktası mı olacak yoksa hayatı allak bullak mı olacak?

Dolunay Soysert (Esra Ateş)

Esra, genç yaşta aşık olduğu Ali Kemal ile evlenmiş ve ondan bir de kızı olmuştur. Hisleri onu bir gün Ali Kemal’in hayatına daha yakından bakmaya itecek ve hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacak.

Uğur Polat (Ekrem Tanöz)

Ülkeler arası para akışına etki ederek insanların hayatını değiştirebilen bir adam…. Herkesin bir sırrı vardır ama Ekrem Tanöz’ün ulaşamayacağı bir sır yoktur.

Burak Yamantürk (Arda)

Kadınların hayır diyemediği, yakışıklı, dilbaz bir serseri. Zengin kadınları dolandırarak geçimini sağlayan Arda’nın hayatı, bir gün tahmin etmediği şekilde değişecek, göreceksiniz..

Müge Boz ( İdil)

Müge Boz, 13 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Yugoslavyagöçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul'da geçti. 12 yaşındayken, babasının işi nedeniyle İzmir'e Karşıyaka'ya taşındılar. İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Modellik de yapan Müge Boz, 7 yaşında baleye başladı ve 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almış, yüzme, tenis, paten, voleybol, yoga, motorsiklet gibi spor dallarıyla ilgilenmiştir.

Norveç'teki Volda kentindeki Hogskulen i Volda adlı okulun bursunu kazanarak oraya girmiştir. Orada reklamcılık ve gazete fotoğrafçılığı üzerine 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri aldı.

Filmleri ve Dizileri:

2008 - Melekler Korusun (dizi)

2011 - Toprağın Çocukları (sinema)

2011 - Şüphe (dizi)

2011 - Karakol-Herkes Adalet İster (dizi)

2012 - Leyla ile Mecnun (dizi)

2012 - Bir Hikayem Var (sinema)

2012 - Karaoğlan (sinema)

2013 - Yalan Dünya (dizi)

2013 - Aşk Emek İster (dizi)

2013 - Bu İşte Bir Yalnızlık Var (sinema)

2014 - Gurbette Aşk (dizi)

2014 - Arka Sokaklar(Ece Dündar) (dizi)

İpek Filiz Yazıcı (Tuğba Ateş)

Ali Kemal ve Esra’nın kızı. Okulunda parmakla gösterilen, deli dolu, şımarık bir kız.

İsmail Hacıoğlu (Nejat Ateş)

Hayatın ona tattırdığı acılar karşısında müziğe sarılan Nejat, sessiz, kendi halinde yaşayan bir adam. Bir gün, Saz atölyesine saklanmış Tıfıl’ı bulması, onun için yepyeni bir hayatın başlangıcı olacaktır.

Kübra Kip (Sevda Ateş)

Ağabeylerinin gözbebeği. Onun için her şeyi yapabilecek iki ağabeyiyle birlikte yetimhanede büyümüş, okumuş, avukat olmuş kendi ayakları üstünde duran güçlü bir kadın.

Nur Sürer (Melek Hanım)

Ömrünü ülkesine adamış bir kadın. Bu yoldaki tek güvenebileceği kişi ise Ali Kemal. Birlikte başarabilecekler mi?

Tugay Mercan / Benjamin ( Adnan )

Para için her şeyi yapabilecek tehlikeli bir adam. Sadece para için değil, Zeynep içinde…

Ali Düşenkalkar / Sabri ( Terzi )

Diğeri gibi yalnızca insanların bedenlerini değil, günahlarını da örtmekle ilgilenen bir terzi. Altın İğne’nin başındaki adam, her şeyi bilen bir kara kutu.