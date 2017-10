Kayıtdışı yeni 7.bölüm fragmanı yayında mı Kayıtdışı 6. bölüm bu akşam FOX TV'de izlenecek

Kayıtdışı 7. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi sorusu dizi severler tarafından merak edilen konular arasında. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Kayıtdışı dizisi yeni bölümleriyle her Pazartesi akşamı ekrana kaldığı yerden devam ediyor. 23 Ekim Pazartesi akşamı yayına giren Kayıtdışı 6. son bölümünde beklenmedik olaylar yaşandı. Kayıtdışı'nda bu hafta Orhan, Ali Kemal ve Zeynep’i kaçırır. Onları götürdüğü eve kurduğu tuzaklar ölüm saçmaktadır ve ikilinin oradan çıkması hiç de kolay olmayacaktır. Ekip(Çavuş-Arda-İdil), Ali Kemal’e ulaşamayınca, onları aramaya koyulur. Melek, Ekrem’e karşı düzenlediği operasyonda büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Bu başarısız operasyon sonrası, üstlerinden gelen kararlar onu daha da köşeye sıkıştıracaktır. İlaç ve silahların sevkiyatını başarılı bir şekilde tamamlamış Ekrem’in keyfi yerindedir ama bu keyif, Zeynep’in kaçırıldığı haberiyle yerini tekrardan sıkıntıya bırakır. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert’in yer aldığı “Kayıtdışı” dizisinin bu akşamki bölümünde Youtuber Orkun Işıtmak konuk oyuncu olarak yer alacak.



Işıtmak kendi kimliğiyle bir dizide yer alan ilk YouTuber olacak!



“Kayıtdışı” dizisinin 6. bölümünde kendi kimliğiyle ekrana gelecek olan 21 yaşındaki Işıtmak, başarısına başarı katmaya devam ediyor. Milyonlarca takipçisiyle bilinen Youtube fenomeni, dizide Bahar Şahin, İpek Filiz Yazıcı ve Batuhan Yelekoğlu’nun arkadaşları rolünde FOX izleyicisinin karşısına çıkacak.







Senaryosunu Şahin Altuğ ve Caner Güler’in kaleme aldığı, yapımcılığını Red Arrow Entertainment bünyesindeki Karga Seven Pictures’ın, proje tasarımı ile kreatif yönetmenliğini ise Cevdet Mercan’ın üstlendiği dizinin altıncı bölümü için şimdiden nefesler tutuldu.



KAYITDIŞI 7. BÖLÜM FRAGMANI



Kayıtdışı 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman videosu resmi internet sayfasında yayına alınması ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.



KAYITDIŞI 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Kayıtdışı dizisinde bu hafta Kendi isteği dışında akıl hastanesinden çıkarılan Orhan, Ali Kemal ve Zeynep’i kaçırır. Onları götürdüğü eve kurduğu tuzaklar ölüm saçmaktadır ve ikilinin oradan çıkması hiç de kolay olmayacaktır. Ekip(Çavuş-Arda-İdil), Ali Kemal’e ulaşamayınca, onları aramaya koyulur. Melek, Ekrem’e karşı düzenlediği operasyonda büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Bu başarısız operasyon sonrası, üstlerinden gelen kararlar onu daha da köşeye sıkıştıracaktır. İlaç ve silahların sevkiyatını başarılı bir şekilde tamamlamış Ekrem’in keyfi yerindedir ama bu keyif, Zeynep’in kaçırıldığı haberiyle yerini tekrardan sıkıntıya bırakır. Ekrem, Zeynep ve Ali Kemal’i bulması için, Adnan’ı görevlendirir. Adnan, onları bulmak için, Orhan’ın hazırladığı tuzaklı evlere girip çıkmak zorunda kalacaktır. Cafer ve arkadaşları tarafından öldüresiye dövülen Nejat ise, bütün bunlar olurken, hastanede yaşam savaşı vermektedir...



KAYITDIŞI 6. BÖLÜM FRAGMANI







KAYITDIŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Fikriye’nin dolduruşlarıyla ayaklanan mahalleli Deniz’i mahalleden kovmak isterken, olaylar kontrolden çıkar. Mirat mahalleliye karşı Deniz’e sahip çıkar. Diyar işin bu noktaya geleceğini tahmin edememiştir. Denizler için üzülmekle beraber, kendi huzuru ve güvenliği için sessiz kalır, diğer yandan da Mirat’ın bu fitneden kendi payı olduğunu öğrenmesinden korkar. Cemile olup bitenlere çok üzülürken, Fikriye, sebep olduğu onca olaya rağmen hala söylediklerinin arkasındadır. Hülya Deniz’in düştüğü durumu bahane ederek, Ece’yi elinden alma girişiminde bulunur. Alihan’ı kaybetmekten korkan Şebnem, planlamadığı bir yalan söyler. Deniz kendinden ziyade çocuklarının emniyeti için, Mirat’ı üzecek bir karar verir ve uygular.



KAYITDIŞI KONUSU



Erkan Petekkaya, uluslararası bağlantıları olan bir suç organizasyonunu çökertmekle görevlendirilmiş bir istihbarat ajanını canlandıracağı yeni dizi için “Yeni bir hikaye, yeni bir macera ve harika bir kadro. Çok farklı bir proje ile seyirci karşısına çıkacağımız günü heyecanla bekliyorum. Ekranı çok özledim ve bu özlemin dinmesine çok az bir zaman kaldı.” diyerek heyecanını dile getirdi.



Dizide sınır tanımayan, özgür ruhlu, maceraperest bir doktoru canlandıran Songül Öden çalışırken duyduğu keyfi, izlerken seyircinin de almasını dilediğini belirtti. “Büyük heyecan duyduğum hikayemizin izleyiciye de aynı hissiyati vereceğine eminim” diyerek duygularını dile getiren Dolunay Soysert ise güzel, anlayışlı, yardım sever ve zeki “Esra” karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak.







Uğur Polat, Nur Sürer, Ali Düşenkalkar, İsmail Hacıoğlu, Tugay Mercan, Burak Yamantürk, Serdar Orçin, Kadim Yaşar ve Müge Boz gibi birçok deneyimli oyuncunun yer aldığı “Kayıtdışı” için şimdiden nefesler tutuldu.



KAYITDIŞI DİZİSİ OYUNCU KADROSU



ERKAN PETEKKAYA



1971 Elazığ doğumlu olan Erkan Petekkaya, aslen Diyarbakır’lı olmasına rağmen Elazığ nüfusuna kayıtlıdır. Çocukluğu İstanbul’da geçen Petekkaya, öğrenimini İstanbul’da tamamlamış ve İstanbul Konservatuvarı’nı kazandıktan sonra devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak çalışmaya başlamıştır.



SONGÜL ÖDEN



Songül Öden, 1979 Diyarbakır doğumludur. Sinema ve dizi oyuncusu olan sanatçı Tiyatro bölümü mezunu olup hem devlette hem de özel tiyatrolarda görev yapmıştır. Kanal D ekranlarında yayına başlayan ve daha sonra fox tv’ye transfer olan Umutsuz Ev Kadınları isimli dizide Yasemin karakterini canlandırmıştır. Sınır, Acı aşk ve 72. Koğuş isimli sinema filmlerinde rol alan oyuncu daha sonra Fİ isimli dizide Yıldız Kolhan karakterini canlandırmıştır.



DOLUNAY SOYSERT



Adana’da 1973 yılında dünyaya gelen Dolunay Soysert, kamerayla ilk tanışması Cumhuriyet filminde Latife karakterini canlandırması ile olmuştur. Daha sonra Amerika’da drama ve Tiyatro eğitimi almıştır. Türkiye’ye döndükten sonra Sultan Makamı ve Omuz Omuza dizilerinde oynamıştır. Bir çok ödül kazanan başarılı oyuncu bir çok dizi ve sinema filminde oynamıştır.