Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı.

Ekranlara kısa bir süreliğine ara veren yakışıklı oyuncu, hangi projeleri takip ettiği sorusu üzerine ‘İçerde’ hayranı olduğunu açıkladı: “İçerde’yi yakından takip ediyorum. Güzel kurgusu olan bir proje. Hikâye de güzel akıyor.”