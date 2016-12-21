Kenan İmirzalıoğlu da "İçerde"nin hayranı çıktı
Kenan İmirzalıoğlu Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi İçerde'nin hayranı olduğunu açıkladı.
Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı.
Ekranlara kısa bir süreliğine ara veren yakışıklı oyuncu, hangi projeleri takip ettiği sorusu üzerine ‘İçerde’ hayranı olduğunu açıkladı: “İçerde’yi yakından takip ediyorum. Güzel kurgusu olan bir proje. Hikâye de güzel akıyor.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.