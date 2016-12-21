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Kenan İmirzalıoğlu da "İçerde"nin hayranı çıktı

Kenan İmirzalıoğlu Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi İçerde'nin hayranı olduğunu açıkladı.

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Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı.
 
Ekranlara kısa bir süreliğine ara veren yakışıklı oyuncu, hangi projeleri takip ettiği sorusu üzerine ‘İçerde’ hayranı olduğunu açıkladı: “İçerde’yi yakından takip ediyorum. Güzel kurgusu olan bir proje. Hikâye de güzel akıyor.”

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