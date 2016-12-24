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Kertenkele final bölümü ATV’de yayınlandı

ATV’nin sevilen dizisi Kertenkele final bölümü ile ekranlara geldi. Kertenkele final bölümü izleyenlerin kafasındaki bir çok soru işaretini de giderdi. Kertenkele Yeniden Doğuş final yaparak ekranlara veda etti ve sevenlerini üzdü. Kertenkele ve Zehra sonunda evlenip mutlu olabildi mi? İşte, Kertenkele final bölümü izleme linki.

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Kertenkele final bölümü ile televizyonlara veda etti. ATV ekranlarında tam 85 bölüm yayınlanan Kertenkele Yeniden Doğuş final bölümü yayınlandı. Kertenkele ve Zehra final bölümünde evlenip mutlu olabildi mi? Bu sorunun cevabı final bölümünde yer alıyor. Kertenkele son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Son dönemde reytinglerde düşük performans almaya başlayan dizi ekranlara veda etti.

 

KERTENKELE FİNAL BÖLÜMÜ İZLE – ATV

 

KERTENKELE FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Kertenkele ve Zehra sonunda birbirlerine kavuşmuşlardır. Ama daha özlem bile gideremeden Yılmaz'ın Kertenkele ve Zehra'nın yaşadığını öğrenip peşlerine düştüğünü öğrenirler! Kertenkele ve Zehra sonunda evlenip mutlu olabilecekler midir yoksa Yılmaz kurduğu büyük tuzakla her ikisini de yakalayacak mıdır?

KERTENKELE NEDEN FİNAL YAPTI?

İlk iki sezonda dikkat çekici bir başarı yakalayan 'Kertenkele' dizisi, başrol oyuncusu Timur Acar'ın projeden ayrılmasının ardından yeni bir adla kış sezonunda 13 bölüm daha devam etti.

'Survivor' şampiyonu Turabi Çamkıran'ın da boy gösterdiği 'Kertenkele Yeniden Doğuş’ dizisi, 85'inci bölümüyle final yapacak.

Final yapmasının asıl sebebi olarak ise reytinglerdeki düşük performansı gösterildi.

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