Kertenkele final bölümü ATV’de yayınlandı

Kertenkele final bölümü ile televizyonlara veda etti. ATV ekranlarında tam 85 bölüm yayınlanan Kertenkele Yeniden Doğuş final bölümü yayınlandı. Kertenkele ve Zehra final bölümünde evlenip mutlu olabildi mi? Bu sorunun cevabı final bölümünde yer alıyor. Kertenkele son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Son dönemde reytinglerde düşük performans almaya başlayan dizi ekranlara veda etti.

KERTENKELE FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Kertenkele ve Zehra sonunda birbirlerine kavuşmuşlardır. Ama daha özlem bile gideremeden Yılmaz'ın Kertenkele ve Zehra'nın yaşadığını öğrenip peşlerine düştüğünü öğrenirler! Kertenkele ve Zehra sonunda evlenip mutlu olabilecekler midir yoksa Yılmaz kurduğu büyük tuzakla her ikisini de yakalayacak mıdır?

KERTENKELE NEDEN FİNAL YAPTI?

İlk iki sezonda dikkat çekici bir başarı yakalayan 'Kertenkele' dizisi, başrol oyuncusu Timur Acar'ın projeden ayrılmasının ardından yeni bir adla kış sezonunda 13 bölüm daha devam etti.

'Survivor' şampiyonu Turabi Çamkıran'ın da boy gösterdiği 'Kertenkele Yeniden Doğuş’ dizisi, 85'inci bölümüyle final yapacak.

Final yapmasının asıl sebebi olarak ise reytinglerdeki düşük performansı gösterildi.