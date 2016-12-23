Kiralık Aşk 67. yeni bölüm fragmanı Defne'de evlilik rüzgarları
Kiralık Aşk 67. yeni bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Kiralık Aşk son bölüm, Ömer ve Defne’nin vedasına sahne oldu ve bu durum izleyenleri şoke etti. Son bölümde Ömer ve Defne Roma’ya gitmeye karar verdiler. Ömer, Defne’nin gerçek dünyasına giriş yaptı ve hiç beklemedikleri kadar eğlendiler. Peki, Kiralık Aşk 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV’nin sevilen dizisiyle ilgili tüm gelişmeler ve son bölüm izleme linki haberimizde bulunuyor.
Kiralık Aşk son bölüm büyük sürprizlere sahne oldu, Ömer ve Defne’nin İtalya’nın Roma kentine gitme kararı alması diziye hareket getirdi. Peki, Kiralık Aşk 67. yeni bölüm fragmanı nasıl sahneler içeriyor. Kiralık Aşk yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor ve Star TV’nin bu romantik dizisinin takipçileri Kiralık Aşk 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Kiralık Aşk fragmanı sonunda yayınlandı.
Kiralık Aşk 67. yeni bölüm fragmanında Defne, teklifi Ömer'in elinden alma planları yapıyor. Defne, Sinan'ın evlilik kararınından bahsederek Ömer'i manipüle etmeye çalışıyor. Gelin gibi davranarak Ömer'i evlilik teklifine ikna etmeye çalışıyor.
KİRALIK AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ
Kiralık Aşk son bölümde, Ömer ve Defne Roma'ya gitmeye karar verdiler. Böylece hayatlarında tertemiz bir sayfa açacaklar. Artık onları hiç kimsenin tanımadığı bir yerde yaşayacak, her şeye yeniden başlayacaklar. Kaçış planı öncesinde ise, Ömer ve Defne bir Defo gecesi geçirecekler. Ömer, Defne'nin gerçek dünyasına girecek, onunla birlikte bir Beşiktaş maçı izleyecek, onunla onun mekanlarında gezecek. Aşkın çok daha yakın hali... Artık birbirlerinin ailesi olmaya doğru yol alıyorlar. Üstelik inanılmaz eğleniyorlar da…
Sinan'ın uçuk kararı karşısında, Neriman ve Koray saf tutuyorlar. İkisi iki koldan Sinan'ı etkilemeye çalışıyor. Sonuç ise Seda'ya yarayacak gibi.
Bu bölüm Ömer'in sıkıntısı sonunda nihayetleniyor fakat çok ilginç ve merak uyandırıcı şekilde!
KİRALIK AŞK SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ - STAR
SEÇKİN ÖZDEMİR DİZİDEN AYRILDI
Sevilen dizi Kiralık Aşk'a ikinci sezonda katılan ve Pamir karakterini canlandıran Seçkin Özdemir diziye Cuma günü oynanan son bölümde veda etti. Sosyal medyada Pamir'in gidişi büyük yankı uyandırırken Seçkin Özdemir'in neden diziden ayrıldığı da merak konusu oldu.
Seçkin Özdemir'in diziden neden ayrıldığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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