Kiralýk Aþk 67. yeni bölüm fragmaný Star TV’de Defne'de evlilik rüzgarlarý

Kiralýk Aþk son bölüm büyük sürprizlere sahne oldu, Ömer ve Defne’nin Ýtalya’nýn Roma kentine gitme kararý almasý diziye hareket getirdi. Peki, Kiralýk Aþk 67. yeni bölüm fragmaný nasýl sahneler içeriyor. Kiralýk Aþk yeni bölüm fragmaný merakla bekleniyor ve Star TV’nin bu romantik dizisinin takipçileri Kiralýk Aþk 67. yeni bölüm fragmaný yayýnlandý mý sorusuna yanýt arýyor. Kiralýk Aþk fragmaný sonunda yayýnlandý.

Kiralýk Aþk 67. yeni bölüm fragmanýnda Defne, teklifi Ömer'in elinden alma planlarý yapýyor. Defne, Sinan'ýn evlilik kararýnýndan bahsederek Ömer'i manipüle etmeye çalýþýyor. Gelin gibi davranarak Ömer'i evlilik teklifine ikna etmeye çalýþýyor.

KÝRALIK AÞK SON BÖLÜM ÖZETÝ

Kiralýk Aþk son bölümde, Ömer ve Defne Roma'ya gitmeye karar verdiler. Böylece hayatlarýnda tertemiz bir sayfa açacaklar. Artýk onlarý hiç kimsenin tanýmadýðý bir yerde yaþayacak, her þeye yeniden baþlayacaklar. Kaçýþ planý öncesinde ise, Ömer ve Defne bir Defo gecesi geçirecekler. Ömer, Defne'nin gerçek dünyasýna girecek, onunla birlikte bir Beþiktaþ maçý izleyecek, onunla onun mekanlarýnda gezecek. Aþkýn çok daha yakýn hali... Artýk birbirlerinin ailesi olmaya doðru yol alýyorlar. Üstelik inanýlmaz eðleniyorlar da…

Sinan'ýn uçuk kararý karþýsýnda, Neriman ve Koray saf tutuyorlar. Ýkisi iki koldan Sinan'ý etkilemeye çalýþýyor. Sonuç ise Seda'ya yarayacak gibi.

Bu bölüm Ömer'in sýkýntýsý sonunda nihayetleniyor fakat çok ilginç ve merak uyandýrýcý þekilde!

SEÇKÝN ÖZDEMÝR DÝZÝDEN AYRILDI

Sevilen dizi Kiralýk Aþk'a ikinci sezonda katýlan ve Pamir karakterini canlandýran Seçkin Özdemir diziye Cuma günü oynanan son bölümde veda etti. Sosyal medyada Pamir'in gidiþi büyük yanký uyandýrýrken Seçkin Özdemir'in neden diziden ayrýldýðý da merak konusu oldu.

Seçkin Özdemir'in diziden neden ayrýldýðý ile ilgili henüz bir açýklama yapýlmadý.