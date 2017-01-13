Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DİZİ

  1. Haberler
  2. Dizi

Kiralık Aşk 69. yeni bölüm fragmanı Kiralık Aşk final yapıyor

Star TV’nin sevilen dizisi Kiralık Aşk 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kiralık Aşk son bölüm ardından Kiralık Aşk 69. yeni bölüm fragmanı dizinin fanları tarafından merakla bekleniyor. Kiralık Aşk’ta Defne’nin ailesiyle barışmasının ilk adımları atıldı. Kiralık Aşk 69. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki haberimizde.

  • 21
  • 2
  • 13
  • 4
  • 8
  • 8
x

Kiralık Aşk 69. yeni bölüm fragmanı nefes kesecek. Finale yaklaşan romantizm dolu Star TV’nin sevilen dizisi Kiralık Aşk 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kiralık Aşk son bölümde yaşanan sahneler büyük heyecan yaratmıştı. Kiralık Aşk son bölümde; Defne ve Ömer artık bambaşka bir heyecanın kapısına geldiler. İşte, Kiralık Aşk 69. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Kiralık Aşk 69. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sayfamızdan izlenebilecek.

KİRALIK AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Defne ve Ömer, artık bambaşka bir heyecanın kapısındalar. Defne hamile olup olmadığına bakarken, Ömer'in sırrı nihayet açığa çıkıyor.

Bu sırada büyük bir halı saha maçı gündemde. Koray'ın takımı, Sinan ve Ömer'e karşı. Koray’lar kazanırsa ilk doğacak erkek çocuğun adı; Koray olacak! Hakemse Aytekin!

Diğer yandan Defne'nin ailesiyle barışmasının ilk adımları nihayet atılıyor. İso'nun sokak köpekleri için yaptığı kulübe ise pek çok şeye vesile oluyor.

 

KİRALIK AŞK SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
7 katlı binanın 5 saniyede yerle bir oluşu kamerada

7 katlı binanın 5 saniyede yerle bir oluşu kamerada

Asma kilidin içinde ne var?

Asma kilidin içinde ne var?

Kedisini bulana 5 bin lira ödül verecek

Kedisini bulana 5 bin lira ödül verecek

Kocaeli'de seyir halindeki midibüs cayır cayır yandı

Kocaeli'de seyir halindeki midibüs cayır cayır yandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA