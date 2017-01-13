Kiralık Aşk 69. yeni bölüm fragmanı Star TV’de

Kiralık Aşk 69. yeni bölüm fragmanı nefes kesecek. Finale yaklaşan romantizm dolu Star TV’nin sevilen dizisi Kiralık Aşk 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kiralık Aşk son bölümde yaşanan sahneler büyük heyecan yaratmıştı. Kiralık Aşk son bölümde; Defne ve Ömer artık bambaşka bir heyecanın kapısına geldiler. İşte, Kiralık Aşk 69. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Kiralık Aşk 69. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sayfamızdan izlenebilecek.

KİRALIK AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Defne ve Ömer, artık bambaşka bir heyecanın kapısındalar. Defne hamile olup olmadığına bakarken, Ömer'in sırrı nihayet açığa çıkıyor.

Bu sırada büyük bir halı saha maçı gündemde. Koray'ın takımı, Sinan ve Ömer'e karşı. Koray’lar kazanırsa ilk doğacak erkek çocuğun adı; Koray olacak! Hakemse Aytekin!

Diğer yandan Defne'nin ailesiyle barışmasının ilk adımları nihayet atılıyor. İso'nun sokak köpekleri için yaptığı kulübe ise pek çok şeye vesile oluyor.