Kiralık Aşk dizisinde son dakika gelişmesi final mi yapıyor?

Son haftalarda reytinglerde istenileni veremeyen geçen sezonun en çok izlenen dizilerinden olan Kiralık Aşk final yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili Kiralık Aşk dizisinin Twitter ve Instagram hesaplarından açıklama yapıldı. Bu açıklamayla birlikte Kiralık Aşk'ın final tarihi de belli olmuş oldu. Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kiralık Aşk'ın 69. bölümle ekranlara veda edeceği duyuruldu.

2015 yazında başlayan ve ilk sezonunda 52 bölüm fırtına gibi esen Star TV'nin romantik komedi dizisi "Kiralık Aşk, 2. sezonun sonunda ekranlara veda mı ediyor?" sorusu gündeme gelmiş ancak iddialar doğrulanmamıştı. Cuma akşamı 66. bölümü yayınlanan fenomen dizi hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

Başrollerini Elçin Sangu, Barış Arduç, Salih Bademci, Seçkin Özdemir, Müjde Uzman, Levent Ülgen ve Nergis Kumbasar’ın paylaştığı Kiralık Aşk'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada dizinin ekranlara veda edeceği duyuruldu.

Kiralık Aşk'ın Twitter ve Instagram hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geçen yıldan beri izleyicisi ile buluşan Kiralık Aşk, 69. bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Bu güzel serüvende bizi destekleyen ve hiç yalnız bırakmayan tüm izleyicimize çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Ortaks Yapım" ifadeleri kullanıldı.

KİRALIK AŞK 67. YENİ BÖLÜMÜYLE 30 ARALIK CUMA AKŞAMI STAR'DA...

KİRALIK AŞK KONUSU

Kiralık Aşk, kendi halinde yaşayan Defne’nin birdenbire değişen hayatı ve aşkın komik hallerini anlatıyordu. Tam her şey bitti dediği anda kapısını çalan mucizeye hayır diyemeyen Defne, 6 aylık bir aşk oyunu teklifini kabul eder. Buna göre, ülkenin en başarılı iş adamlarından biri olan Ömer'i kendisine aşık etmek zorundadır. Bu yoldaki en büyük yardımcısı ise gerçek arkadaşlarıdır. Bu korkunç karmaşada, hayatın en gerçek sorularından biriyle yüzleşir Defne: Aşkımızı biz mi seçeriz, yoksa o mu bizi seçer?