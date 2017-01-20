Kiralık Aşk Final bölümü Star TV'de Defne ve Ömer'in mutlu sonu

Kiralık Aşk 69. son bölüm Star TV’de yayınlandı ve ekranlara veda etti. Kiralık Aşk final bölümü izle. Star TV’nin 69 haftadır ilgiyle izlenen romantizm dozu yüksek dizisi Kiralık Aşk son bölüm ile ekranlardan ayrıldı. Kiralık Aşk dizisinin sevenleri de bu ayrılık nedeniyle büyük üzüntü yaşadılar. Kiralık Aşk final bölümünde rüya gibi bir son vardı. Aşk kazandı ve Ömer’le Defne hak ettikleri her şeye nihayet kavuştu.

KİRALIK AŞK FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Ömer, kendini Türkan'a anlatmak ve mutluluğa vize almak için yola çıkıyor. Bu yol; duygu dolu, göz yaşartıcı bir yere varıyor. Defne hamile olduğunu söyleyecek Ömer'e. Ama nasıl? Ömer'in tepkisi görülmeye değer! Külkedisi masalı biterken, Defne gerçekten külkedisi oluyor. Defne'nin prenses, Ömer'in prens olduğu gerçek bir peri masalı izliyoruz.

Ve zaman akıyor, hamilelik halleriyle, çocuklarıyla, etraflarında toplanan sevgiyle Defne ve Ömer'in mutluluklarına doyuyoruz. Aşk kazanıyor ve Ömer'le Defne hak ettikleri her şeyi nihayet yaşıyorlar.