Kiralık Aşk yeni 68. bölüm fragmanı En anlamlı evlilik teklifi

Kiralık Aşk 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kiralık Aşk son bölüm duygusal sahnelere imza atarken, son bölümde Ömer’in hazırladığı sürpriz ve anlamlı evlenme teklifi soluksuz izlendi. Peki, Kiralık Aşk 68. bölümde bizleri neler bekliyor? Kiralık Aşk 68. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Son bölümde, Ömer’in evlilik teklifi sosyal medyada en çok konuşulan sahnelerden biri olmuştu.

Kiralık Aşk 68. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz sayfamızdan izlenebilecek.

KİRALIK AŞK SON BÖLÜMDE EN ANLAMLI EVLİLİK TEKLİFİ

KİRALIK AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Kiralık Aşk son bölümde, Ömer ve Defne'nin mutlulukları gözlerinden okunuyor. Günden güne araları çok iyi olan çift birlikte yaşamaya ve hayat tarzlarını tamamen öğrenmeye çalışıyor. Neriman konuya dahil oluyor ve evlilik baskısı yapıyor. Neriman'ın "Evlenin ve çocuklarınız olsun artık, hadi!" sözüne karşılık Defne bunu kafasına koyuyor ve Ömer'in aklına da bu fikri yerleştirmek için çabalıyor.

Yeni yıl heyecanı Kiralık Aşk dizisinde de yaşanıyor. Evde partiler, ofiste kutlamalar eksik olmuyor. Koriş'in şahane fikri herkesi kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. Koriş'in isteğine göre Ömer'e Noel baba kostümü giydirecek! Ömer bunu kabul eder mi? Sinan ve Şükrü, Koriş'le bu konuda dev bir iddiaya giriyorlar. Koray, Ömer'i ikna etmek için akla hayale gelmedik numaralar deniyor. İddianın sonucu ise, gerçekten çok ama çok beklenmedik.

Ömer ve Defne, birlikte yeni yıla girmenin heyecanını yaşarken ihtiyacı olanlara da hediyeler vererek onları mutlu etmeye uğraşıyor. Ömer Defne'ye hiç ummadığı bir sürpriz yapıyor. Her şeyi hikayenin en başına döndürecek bir sürpriz. Bunu Ömer'den başkası düşünemezdi.