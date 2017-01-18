Kiralık Aşk'a böyle veda ettiler!
Ekranların sevilen dizisi Kiralık Aşk'ın final bölümü çekimlerinde duygusal anlar yaşandı.
'Kiralık Aşk' dizisi ekrana veda ediyor... 20 Ocak Cuma günü yayınlanacak bölüm ile ekran yolculuğu sona erecek olan dizinin setinde duygusal anlar yaşandı.
Dizi ekibi, son kez bir araya geldi. 'Kiralık Aşk'ın usta ismi Nergis Kumbasar, veda anlarında gözyaşlarını tutamadı.
Onur Büyüktopçu, o anların videosunu instagram'da "Boğazımızda bir düğüm. #kiralıkaşkfinal" notuyla paylaştı. Nergis Kumbasar ise "Hepinizi çoook seviyorum" karşılığını verdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.