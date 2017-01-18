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Kiralık Aşk'a böyle veda ettiler!

Ekranların sevilen dizisi Kiralık Aşk'ın final bölümü çekimlerinde duygusal anlar yaşandı.

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'Kiralık Aşk' dizisi ekrana veda ediyor... 20 Ocak Cuma günü yayınlanacak bölüm ile ekran yolculuğu sona erecek olan dizinin setinde duygusal anlar yaşandı.
'Kiralık Aşk'a gözyaşlarıyla veda

Dizi ekibi, son kez bir araya geldi. 'Kiralık Aşk'ın usta ismi Nergis Kumbasar, veda anlarında gözyaşlarını tutamadı.
'Kiralık Aşk'a gözyaşlarıyla veda

Onur Büyüktopçu, o anların videosunu instagram'da "Boğazımızda bir düğüm. #kiralıkaşkfinal" notuyla paylaştı. Nergis Kumbasar ise "Hepinizi çoook seviyorum" karşılığını verdi.

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