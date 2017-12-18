Kırgın Çiçekler son bölüm izle Kırgın Çİçekler 103. yeni bölüm fragmanı ATV'de

ATV ekranlarının duygu yüklü dram dizisi Kırgın Çiçekler son bölüm ardından dizinin takipçileri Kırgın Çiçekler 103. yeni bölüm fragmanı için araştırma yapıyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden birisi olan Kırgın Çiçekler’de bu hafta; Songül hastanede bebeği için mücadele verirken, kızlar endişe ile onu beklemektedir. Güney üzüntüden perişan olur. Kırgın Çiçekler son bölüm 18 Aralık akşamı izleyicilerle buluştu. Kırgın Çiçekler 103. yeni bölüm fragmanı ise dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor ancak fragman henüz yayınlanmadı.

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Songül hastanede bebeği için mücadele verirken, kızlar endişe ile onu beklemektedir. Güney üzüntüden perişan olur. Kader ise ne yapacağını bilemez haldedir. Ali, Eylül'e hislerini bir türlü açıklayamayınca, Eylül daha fazla dayanamaz ve duruma el koyar. Ejder, hiç hesaplamadığı bir belaya karışır. Ali ve Fadik de olaya dahil olur. İşler iyice karışınca, Ali çok zor bir karar vermek zorunda kalır.

KIRGIN ÇİÇEKLER KONUSU

Senaristliğini Gül Abus Semirci ve Yelda Eroğlu birlikte yürütür iken yönetmenliği ise Serkan Birinci tarafından gerçekleştirilmektedir. Kırgın çiçekler dizisi dram ağırlıklı olarak kurgulansa da genç kadrosu ve aile teması ile gençlik ve aile türleri içerisinde de yer almaktadır. Başrollerini İpek Karapınar, Özgür Çevik, Çağla Irmak, B. Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan ve Aleyna Solaker tarafından paylaşılmaktadır. Güçlü bir Kırgın Çiçekler Oyuncuları kadrosu vardır.

16 yaşında genç bir kız olan Eylül’ün üvey babası tarafından kendisine yapılan tacizleri ile başlar. Bu durumdan oldukça rahatsızlık duyan genç kız durumu annesine anlatır ve annesinin yaptırımı ile kendisini İstanbul Koşu yolu Kız Yetiştirme Yurdu kapısında bulur. Olay örgüsü Eylül’ün tacizlere maruz kalması ile başlamış olsa da yurda gelmesi ile edindiği arkadaşlıkları ile tamamen anlamlanmaktadır. Kırgın Çiçekler de beş genç kızın yaşam savaşları, aile özlemleri ve dostlukları her hafta işlenen konular ile seyirciye sunulmaktadır.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCU KADROSU

Yetimhane kızlarının hayatını konu alan fenomen dizi Kırgın Çiçekler’in oyuncu kadrosuna üç yeni isim katıldı. Her Pazartesi atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kırgın Çiçekler dizisinin ekibi büyümeye devam ediyor. Kadrosuna yeni sezonda üç isim dahil eden reyting rekortmeni dizide dram, aksiyon ve entrika artarak devam edecek. Yeni sezonda kadroya dahil olan Hayat Şarkısı dizisinin başarılı oyuncusu Tayanç Ayaydın, Ejder rölüyle diziye heyecan katacak. Paramparça dizisinin sevilen ismi Burak Tozkaparan ise, Komiser Ali karakterini canlandıracak. Öte yandan Komiser Ali’nin yardımcısı rolünü de Hazal Benli üstlenecek. Kırgın Çiçekler, yeni oyuncularıyla yeni sezona bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit ALP’in üstlendiği, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin yaptığı Kırgın Çiçekler dizisinde Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Çağla Irmak, Aleyna Solaker, Hazar Motan, Mehmet Aykaç, Arif Diren, Sacide Taşaner, Zeynep Irgat ve daha birçok oyuncu yer alıyor.