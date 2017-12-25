Kırgın Çiçekler ATV'de son bölüm ardından Kırgın Çiçekler 104. yeni bölüm fragmanı
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Kırgın Çiçekler 104.bölüm fragmanı yayınlandı mı Kırgın Çiçekler son 103.bölüm izleme linki araştırılıyor. Peki Kırgın Çiçekler son bölümde neler oldu? Aşk, tutku ve heyecanın bir arada yaşandığı dizi Kırgın Çiçekler her hafta Pazartesi saat 20.00’da izleyicisiyle buluşuyor. Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanında Songül ve Kader’in hayatı tehlike altındadır. Peki sevilen dizi Kırgın Çiçekler son bölümde neler oldu? Songül hastanede bebeği için mücadele verirken, kızlar endişe ile onu beklemektedir. Güney üzüntüden perişan olur. Kader ise ne yapacağını bilemez haldedir. Ali, Eylül'e hislerini bir türlü açıklayamayınca, Eylül daha fazla dayanamaz ve duruma el koyar. Ejder, hiç hesaplamadığı bir belaya karışır. Ali ve Fadik de olaya dahil olur. İşler iyice karışınca, Ali çok zor bir karar vermek zorunda kalır. Kırgın Çiçekler yeni 104.bölüm fragmanı merak ediliyor. Başrollerini güzeller güzeli oyuncu İpek Karapınar ve yakışıklı oyuncu Özgür Çevik’in oynadığı Kırgın Çiçekler izleme linki haberimizde. İşte Kırgın Çiçekler 104.bölüm fragmanı yayınlandı mı Kırgın Çiçekler son bölüm izleme linki haberimizde sizlerle…
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KIRGIN ÇİÇEKLER 103.BÖLÜM FRAGMANI
KIRGIN ÇİÇEKLER YENİ 103.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Biz seninle birlikte olamayız..."
Ali peşinde olduğu çete ile gizli bir anlaşma yapar. Görevini yerine getiremediğini bahane ederek istifa eder. Feride ve Toprak, Ali'den şüphelenir. İşler karışınca Ali, Eylül'den ayrılır. Kızlar her yerde ev ararken, hiç ummadıkları biri onlara evini kiraya vermeyi teklif eder. Kaçırılan Kader ve Songül'ün hayatı tehlike altındadır. Çete lideri, Ali'ye kendi ispatlaması için zor bir görev verilir. Eylül'ü öldürmek zorundadır.
KIRGIN ÇİÇEKLER 102.BÖLÜM ÖZETİ
İlk adım Eylül'den!
Songül hastanede bebeği için mücadele verirken, kızlar endişe ile onu beklemektedir. Güney üzüntüden perişan olur. Kader ise ne yapacağını bilemez haldedir. Ali, Eylül'e hislerini bir türlü açıklayamayınca, Eylül daha fazla dayanamaz ve duruma el koyar. Ejder, hiç hesaplamadığı bir belaya karışır. Ali ve Fadik de olaya dahil olur. İşler iyice karışınca, Ali çok zor bir karar vermek zorunda kalır.
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KIRGIN ÇİÇEKLER KONUSU
16 yaşında genç bir kız olan Eylül’ün üvey babası tarafından kendisine yapılan tacizleri ile başlar. Bu durumdan oldukça rahatsızlık duyan genç kız durumu annesine anlatır ve annesinin yaptırımı ile kendisini İstanbul Koşu yolu Kız Yetiştirme Yurdu kapısında bulur. Olay örgüsü Eylül’ün tacizlere maruz kalması ile başlamış olsa da yurda gelmesi ile edindiği arkadaşlıkları ile tamamen anlamlanmaktadır. Kırgın Çiçekler de beş genç kızın yaşam savaşları, aile özlemleri ve dostlukları her hafta işlenen konular ile seyirciye sunulmaktadır.
KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCULARI
Özgür Çevik
Toprak
Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.
İpek Karapınar
Feride
Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.
Biran Damla Yılmaz
Eylül
16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.
Gökçe Akyıldız
Songül
16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül'ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.
Hazar Motan
Cemre
16 yaşında. Nişantaşı'nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor...
Çağla Irmak
Kader
16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor...
Aleyna Solaker
Meral
16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.
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