Kırgın Çiçekler 105.yeni bölüm fragmanı yayında mı Kırgın Çiçekler son 104.bölüm izleyiciyle buluşacak. ATV’nin reyting rekortmeni dizisi 1 hafta arayla ekranlara dönüyor. Yılbaşı tatili dolasıyla geçen hafta yayına girmeyen Kırgın Çiçekler bu akşam 104.bölümüyle izleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hız kesmeden kaldığı yerden devam eden Kırgın Çiçekler son bölüm izleme linki ve Kırgın Çiçekler fragmanı haberimizde yerini alıyor. Peki ilgiyle izlenilen dizi Kırgın Çiçekler son bölümde neler oldu? Gelin hep birlikte göz atalım. Ali peşinde olduğu çete ile gizli bir anlaşma yapar. Görevini yerine getiremediğini bahane ederek istifa eder. Feride ve Toprak, Ali'den şüphelenir. İşler karışınca Ali, Eylül'den ayrılır. Kızlar her yerde ev ararken, hiç ummadıkları biri onlara evini kiraya vermeyi teklif eder. Kaçırılan Kader ve Songül'ün hayatı tehlike altındadır. Çete lideri, Ali'ye kendi ispatlaması için zor bir görev verilir. Eylül'ü öldürmek zorundadır. Kırgın Çiçekler 104.bölümde neler olacak? İşte Kırgın Çiçekler 105.yeni bölüm fragmanı yayında mı Kırgın Çiçekler son bölüm izleme linki sizlerle…

Kırgın Çiçekler 105.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yerini alacaktır.

KIRGIN ÇİÇEKLER YENİ 104.BÖLÜM FRAGMANI

KIRGIN ÇİÇEKLER 104.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali çetenin elemanlarından kurtulmak için Eylül'den kendisini vurmasını ister. Şoka giren Eylül ne yapacağını bilemez. Kızlar, Eylül'e ulaşamayınca panik olurlar. Gece yarısı Nazan'ın evinden çıkan Ejder'i gören Zehra, ikilinin adını çıkarır. Nazan, Serkan ve Cemre'yi ayırması için Tuna'ya baskı yapar. Kızlar, Neriman'ın apartmanında yeni hayatlarına başlarlar. Ali'nin çeteyi çökertmek için yaptığı son hamlede kızlar büyük tehlike altında kalır.

KIRGIN ÇİÇEKLER 103.BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Biz seninle birlikte olamayız..."

Ali peşinde olduğu çete ile gizli bir anlaşma yapar. Görevini yerine getiremediğini bahane ederek istifa eder. Feride ve Toprak, Ali'den şüphelenir. İşler karışınca Ali, Eylül'den ayrılır. Kızlar her yerde ev ararken, hiç ummadıkları biri onlara evini kiraya vermeyi teklif eder. Kaçırılan Kader ve Songül'ün hayatı tehlike altındadır. Çete lideri, Ali'ye kendi ispatlaması için zor bir görev verilir. Eylül'ü öldürmek zorundadır.

KIRGIN ÇİÇEKLER KONUSU

16 yaşında genç bir kız olan Eylül’ün üvey babası tarafından kendisine yapılan tacizleri ile başlar. Bu durumdan oldukça rahatsızlık duyan genç kız durumu annesine anlatır ve annesinin yaptırımı ile kendisini İstanbul Koşu yolu Kız Yetiştirme Yurdu kapısında bulur. Olay örgüsü Eylül’ün tacizlere maruz kalması ile başlamış olsa da yurda gelmesi ile edindiği arkadaşlıkları ile tamamen anlamlanmaktadır. Kırgın Çiçekler de beş genç kızın yaşam savaşları, aile özlemleri ve dostlukları her hafta işlenen konular ile seyirciye sunulmaktadır.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCULARI

Özgür Çevik

Toprak

Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.

İpek Karapınar

Feride

Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.

Biran Damla Yılmaz

Eylül

16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.

Gökçe Akyıldız

Songül

16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül'ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.

Hazar Motan

Cemre

16 yaşında. Nişantaşı'nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor...

Çağla Irmak

Kader

16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor...

Aleyna Solaker

Meral

16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.