Kırgın Çiçekler 66. yeni bölüm atv'de ne zaman yayınlanacak?

Her pazartesi akşamı atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin takipçileri yeni bölümün bu akşam neden yayınlanmayacağını İnternetten araştırmaya başladı. Başrollerinde Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak, Aleyna Solaker'in oynadığı Kırgın Çiçekler dizisi 66. yeni bölümüyle 9 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında olacak. Yeni yılın ilk haftasında diziler ve yapımlar, reklam fiyatlarının belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında yeni anlaşmalar yapılması sebebiyle ekrana gelmiyor.

Kırgın Çiçekler'in 9 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak 66. yeni bölüm fragmanı

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Felç kalan Mesude, hastaneden evine getirilir. Durumu kullanan Kemal, Eylül'ün kızlarla eve girmesine engel olur. Kızlar, balayında olan Toprak ve Feride'yi rahatsız etmek istemez. Sadullah, Zehra'ya evlenme teklif edeceğini açıklar. Babasının yeni bir yuva kurma isteği Songül'ü çok üzer. Kemal, Mesude'nin bakımını Büşra'nın üzerine yıkarak, çocuğu okula göndermez. Mesude, Kemal'in gerçek yüzünü görmeye başlar. Annesinin ve kardeşinin haline üzülen Eylül, tek başına eve girmek zorunda kalır. Kemal, Eylül'ün hayatını karartmak için eline geçen fırsatı kaçırmaz…

KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİNİN KONUSU

Eylül 16'sında bir kız. Üvey babası Kemal'in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor...

Eylül 16'sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal'le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal'in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül'ü yetimhaneye teslim ediyor. Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül'ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül'ün yetimhane günleri başlar.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCU KADROSU