Kırgın Çiçekler 66. yeni bölüm atv'de ne zaman yayınlanacak?
ATV'nin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler'in 66. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak, Aleyna Solaker gibi isimlerin rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisinin takipçileri büyük bir merakla bekledikleri 66. yeni bölümünün neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte Kırgın Çiçekler bu akşam neden yayınlanmıyor ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorularının cevabı.
Her pazartesi akşamı atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin takipçileri yeni bölümün bu akşam neden yayınlanmayacağını İnternetten araştırmaya başladı. Başrollerinde Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak, Aleyna Solaker'in oynadığı Kırgın Çiçekler dizisi 66. yeni bölümüyle 9 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında olacak. Yeni yılın ilk haftasında diziler ve yapımlar, reklam fiyatlarının belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında yeni anlaşmalar yapılması sebebiyle ekrana gelmiyor.
Kırgın Çiçekler'in 9 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak 66. yeni bölüm fragmanı
KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜM ÖZETİ
Felç kalan Mesude, hastaneden evine getirilir. Durumu kullanan Kemal, Eylül'ün kızlarla eve girmesine engel olur. Kızlar, balayında olan Toprak ve Feride'yi rahatsız etmek istemez. Sadullah, Zehra'ya evlenme teklif edeceğini açıklar. Babasının yeni bir yuva kurma isteği Songül'ü çok üzer. Kemal, Mesude'nin bakımını Büşra'nın üzerine yıkarak, çocuğu okula göndermez. Mesude, Kemal'in gerçek yüzünü görmeye başlar. Annesinin ve kardeşinin haline üzülen Eylül, tek başına eve girmek zorunda kalır. Kemal, Eylül'ün hayatını karartmak için eline geçen fırsatı kaçırmaz…
KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜM ATV'DE İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİNİN KONUSU
Eylül 16'sında bir kız. Üvey babası Kemal'in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor...
Eylül 16'sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal'le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal'in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül'ü yetimhaneye teslim ediyor. Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül'ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül'ün yetimhane günleri başlar.
KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCU KADROSU
Özgür Çevik - Toprak
Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.
İpek Karapınar - Feride
Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.
Biran Damla Yılmaz - Eylül
16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.
Gökçe Akyıldız - Songül
16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül'ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.
Hazar Motan - Cemre
16 yaşında. Nişantaşı'nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor...
Çağla Irmak - Kader
16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor...
Aleyna Solaker - Meral
16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.