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Kırgın Çiçekler yeni bölüm yayınlanmayacak

Kırgın Çiçekler'in 66. yeni bölümü yayınlanmayacak. Kırgın Çiçekler dizisinin takipçileri büyük bir merakla bekledikleri 66. bölümünün neden yayınlanmadığını merak ediyor.

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Her pazartesi akşamı atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Dizinin takipçileri yeni bölümün neden yayınlanmayacağını İnternetten araştırmaya başladı. Başrollerinde Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak, Aleyna Solaker'in oynadığı Kırgın Çiçekler dizisi 66. yeni bölümüyle 9 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında olacak. Yeni yılın ilk haftasında diziler ve yapımlar, reklam fiyatlarının belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında yeni anlaşmalar yapılması sebebiyle ekrana gelmiyor.
 
Kırgın Çiçekler'in 9 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak 66. yeni bölüm fragmanı
 

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜM ATV'DE İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

 

 
 

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