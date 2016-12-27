Kırgın Çiçekler 66. yeni bölüm fragmanı ATV’de Meral’den şok hareket

Kırgın Çiçekler 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu Kırgın Çiçekler son bölüm ardından Kırgın Çiçekler 66. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Konusu ve senaryosuyla izleyenleri ekrana kilitleyen Kırgın Çiçekler 66. yeni bölüm yayınlandı ve fragmanda çok konuşulacak sahneler bulunuyor. Mert ve Meral arasındaki sahnede Mert Meral’i öpmeye zorluyor ancak Meral itince Mert cam sehpanın üzerine düşüyor. Peki Mert ölecek ve Meral’in başı belaya girecek mi? Bu sorunun cevabı 9 Ocak Pazartesi günü yanıt bulacak.

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırgın Çiçekler son bölümde, felç kalan Mesude, hastaneden evine getirilir. Durumu kullanan Kemal, Eylül’ün kızlarla eve girmesine engel olur. Kızlar, balayında olan Toprak ve Feride’yi rahatsız etmek istemez. Sadullah, Zehra’ya evlenme teklif edeceğini açıklar. Mesude, Kemal’in gerçek yüzünü görmeye başlar. Annesinin ve kardeşinin haline üzülen Eylül, tek başına eve girmek zorunda kalır. Kemal, Eylül’ün hayatını karartmak için eline geçen fırsatı kaçırmaz...

ESRA DERMANCIOĞLU KADROYA DAHİL OLDU

Yetimhanede büyüyen beş genç kızın hikayesini anlatan atv dizisi ‘Kırgın Çiçekler’in kadrosuna katılan Esra Dermancıoğlu: Hikaye bana çok yakın. Annem beni küçükken yetimhanelere çok götürürdü. O çocuklar hâlâ aklımdan çıkmaz.

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan 'Kırgın Çiçekler' dizisinin kadrosuna katıldı. Yetimhanede büyüyen beş kızın hikayesinin anlatıldığı dizide, eşinden boşanıp mahalleye taşınan 'Zehra'yı canlandırıyor.



'Zehra', eşinden ayrılmış bir kadın. Mahallede bir tek 'Songül' ve babasıyla iletişim kuruyor. Sakin bir kadın gibi görünüyor ama onun farklı yönlerini de göreceğiz. Yeni giren oyuncular, diziye yeni bir renk getirebiliyor. Her oyuncu, kendi enerjisiyle diziye başka bir şey getiriyor. KIRGIN ÇİÇEKLER KONUSU

Eylül 16'sında bir kız. Üvey babası Kemal'in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor...

Eylül 16'sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal'le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal'in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül'ü yetimhaneye teslim ediyor. Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül'ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül'ün yetimhane günleri başlar.