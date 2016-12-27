Kırgın Çiçekler 66. yeni bölüm fragmanı Meral’den şok hareket
Kırgın Çiçekler 66. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV’nin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler son bölümle yine nefes kesti. Peki, Kırgın Çiçekler yeni bölümde neler yaşanacak? Yeni bölüm fragmanındaki sahneler izleyenleri yine şok edecek.
Kırgın Çiçekler 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu Kırgın Çiçekler son bölüm ardından Kırgın Çiçekler 66. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Konusu ve senaryosuyla izleyenleri ekrana kilitleyen Kırgın Çiçekler 66. yeni bölüm yayınlandı ve fragmanda çok konuşulacak sahneler bulunuyor. Mert ve Meral arasındaki sahnede Mert Meral’i öpmeye zorluyor ancak Meral itince Mert cam sehpanın üzerine düşüyor. Peki Mert ölecek ve Meral’in başı belaya girecek mi? Bu sorunun cevabı 9 Ocak Pazartesi günü yanıt bulacak.
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KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜM ÖZETİ
Kırgın Çiçekler son bölümde, felç kalan Mesude, hastaneden evine getirilir. Durumu kullanan Kemal, Eylül’ün kızlarla eve girmesine engel olur. Kızlar, balayında olan Toprak ve Feride’yi rahatsız etmek istemez. Sadullah, Zehra’ya evlenme teklif edeceğini açıklar. Mesude, Kemal’in gerçek yüzünü görmeye başlar. Annesinin ve kardeşinin haline üzülen Eylül, tek başına eve girmek zorunda kalır. Kemal, Eylül’ün hayatını karartmak için eline geçen fırsatı kaçırmaz...
KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜM ATV'DE İZLE
ESRA DERMANCIOĞLU KADROYA DAHİL OLDU
Yetimhanede büyüyen beş genç kızın hikayesini anlatan atv dizisi ‘Kırgın Çiçekler’in kadrosuna katılan Esra Dermancıoğlu: Hikaye bana çok yakın. Annem beni küçükken yetimhanelere çok götürürdü. O çocuklar hâlâ aklımdan çıkmaz.
Oyuncu Esra Dermancıoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan 'Kırgın Çiçekler' dizisinin kadrosuna katıldı. Yetimhanede büyüyen beş kızın hikayesinin anlatıldığı dizide, eşinden boşanıp mahalleye taşınan 'Zehra'yı canlandırıyor.
'Zehra', eşinden ayrılmış bir kadın. Mahallede bir tek 'Songül' ve babasıyla iletişim kuruyor. Sakin bir kadın gibi görünüyor ama onun farklı yönlerini de göreceğiz. Yeni giren oyuncular, diziye yeni bir renk getirebiliyor. Her oyuncu, kendi enerjisiyle diziye başka bir şey getiriyor.
KIRGIN ÇİÇEKLER KONUSU
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