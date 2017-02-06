Kırgın Çiçekler 71. yeni bölüm fragmanı - Son bölüm ATV'de

atv'nin pazartesi akşamları yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisi son bölümüyle ekrana geldi. Her bölümü yeni gelişmelere sahne olan dizinin son bölümünde; Kemal Eylül'ü kaçırıp hazırladığı bir odaya kapattı. Eylül, Kemal'den kurtulmak için elinden geleni yapar. Şimdi 71. yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor. 13 Şubat 2017 Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan Kırgın Çiçekler'in yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında sayfamızdan izleyebilirsiniz.

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kemal, Eylül'ü ıssız bir yere getirip, hazırladığı odaya kapatır. Kızlara zorla mektup yazdırarak Atakan'la kaçtığını söyletir. Herkes Eylül'ün gerçekten kaçtığını düşünmektedir. Feride polise haber vererek arama çalışmalarını başlatır. Sadullah, Songül'e oda cezası verir. Zehra, Songül'ün okulunu değiştirmesi için baskı yapar. Mert'in annesi davadan vazgeçmesi için Meral'e para teklif eder. Mesude'nin bir şekilde Eylül'ü kaçırdığını anlatmasından korkan Kemal, Mesude'yi kimsenin bilmediği bir bakım evine yerleştirir. Eylül, Kemal'den kurtulmak için bir çare düşünmek zorundadır.

KIRGIN ÇİÇEKLER KONUSU

Eylül 16'sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal'le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal'in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül'ü yetimhaneye teslim ediyor. Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül'ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül'ün yetimhane günleri başlar.