Kırgın Çiçekler 81. yeni bölüm fragmanı son bölüm ATV'de yayınlandı

Kırgın Çiçekler 81. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Pazartesi akşamları atv’de yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin son bölümünde, Eylül, Büşra’yı kurtarmak için Kemal’le görüşmeye razı oldu. Ona kimse engel olmasın diye kızlara ve Serkan’a haber vermedi. Oyuncu kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker’in yer aldığı Kırgın Çiçekler 81. yeni bölümü 24 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de atv’de ekrana gelecek. Kırgın Çiçekler 81. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca sayfamızdan izleyebileceksiniz.

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eylül, Büşra’yı kurtarmak için Kemal’le görüşmeye razı olur. Ona kimse engel olmasın diye kızlara ve Serkan’a haber vermez. Eylül’ün korktuğunu anlayan Kemal, vazgeçmesin diye Büşra’ya zarar vermekle tehdit eder.

Serkan ve Meral’in ilk sahne aldığı gece kızlar ve Feride onları dinlemeye gider. Songül geri döndüğünde Sadullah’ı baygın bulur. Nefes almadığını fark edince büyük bir şok yaşar. Annesi gibi babasını da kaybetmek üzeredir.

KIRGIN ÇİÇEKLER KONUSU NEDİR?

Eylül 16’sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal’le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal’in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül’ü yetimhaneye teslim ediyor. Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül’ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül’ün yetimhane günleri başlar.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? ROLLERİ NEDİR?

Özgür Çevik (Toprak) Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.

İpek Karapınar (Feride) Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu’nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.

Biran Damla Yılmaz (Eylül) 16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.

Gökçe Akyıldız (Songül) 16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül’ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.

Hazar Motan (Cemre) 16 yaşında. Nişantaşı’nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor...

Çağla Irmak (Kader) 16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor...

Aleyna Solaker (Meral) 16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.