Kırgın Çiçekler final bölümü Atv'de izle Kırgın Çiçekler bitti mi 113.bölüm neden final oluyor

Kırgın Çiçekler 113.bölümü ile final mi yapacak Kırgın Çiçekler yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek Kırgın Çiçekler 113. final bölümünde neler yaşanacak? soruların yanıtlarını araştıran dizi izleyicileri için detayları bu haberimizde derledik. Kırgın Çiçekler’in merakla beklenen final bölümünün fragmanı yayınlandı. En son 112. Bölümüyle ekrana gelen Kırgın Çiçekler’in 113. bölüm olan final bölümüyle ekranlara veda ediyor. 2015 yılında Atv ekranlarında dizi serüvenine başlayan Kırgın Çiçekler’in yapımcılığını NTC Medya üstlenirken yönetmeliğini ise Serkan Binici yapıyor. Senaryosu dram türünde olan dizi çoğunlukla aile ve gençlik temalı. Senaryosunun iki kadın senaristler Gül Semirci ve Yelda Eroğlu tarafında kaleme alındığı Kırgın Çiçeklerin; kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yıldız, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker gibi isimlerin yer alıyor. Kırgın Çiçekler dizisi ; ATV kanalının her hafta Pazartesi günleri reytinglerde üst sıralarda olup uzun soluklu dizilerinden biriydi. Kırgın Çiçekler bu hafta ekrana gelecek olan son bölümüyle dizi serüvenini noktalıyor. İşte Kırgın Çiçekler 113.final bölümünde yaşananlar..



5 genç kızın dramatik hayat öykülerini anlatan Kırgın Çiçekler, yayınlanacak 113. son bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek. Kırgın Çiçekler'in merakla beklenen final bölüm fragmanı ise izleyici ile paylaşıldı.



Üç sezondur ilgiyle izlenen dizi Kırgın Çiçekler, ekranlara gelecek olan 113. bölümünün ardından final yapacak. Yetiştirme yurtlarında kalan beş genç kızın başından geçen dramatik olayları ve bu kızların hayata karşı yaşadığı zorlukları anlatan Kırgın Çiçekler'in 113. yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. Dizinin yayınlanan 112. bölümünde kızlar peşlerindeki polisten kurtulmak isterken araba ile uçurumdan aşağı yuvarlanmıştı. Son bölüme dair soru işaretlerinin giderileceği ve akılda kalan soruların yanıtlanacağı Kırgın Çiçekler 113. bölümü seyirciler merakla bekliyor. Kırgın yayınlanacak Çiçekler'in 113. bölümü aynı zamanda son final bölümü olacak.



Kırgın Çiçekler’in son bölümünde; Ali kızların teslim olmasını istemişti. Kızlar ise daha fazla cinayeti saklayamayacaklarını bildiklerinden teslim olmaya karar vermişti. Bu yüzden sevdikleri ile vedalaşan kızlar son olarak Songül ile vedalaşmaya gitmişti. Fakat Songül’ün karar ile kızların durumu tamamen değişmişti.

Kırgın Çiçekler Dizisinin 112. Bölümünde Neler Oldu?



Kırgın Çiçekler’in ekrana gelen 112. bölümünde; Ali cinayetin tanıkları ve yardımcısı olan kızların teslim olması gerektiğini vurgulamıştı. Kızlar ise daha fazla kaçamayacaklarını bildikleri için durumu kabul etmişti. Songül hamile olduğu için tüm yaşananları saklayan kızlar sonunda her şeyi ona itiraf etmişti. Songül ilk olarak kızlara tüm yaşananları gizledikleri için kızmıştı. Daha sonra ise yardım almak için Feride Hoca’ya gitmeyi önermişti. Kızlar ise Feride hocaya sığınsalar da bir çözüm bulamamıştılar. Bunun üzerine Songül kızlar alıp polise kendisi teslime etmek istemişti. Fakat araçta giderken aniden karar değiştirip polisten kaçmaya başlamıştı. Polis kızların olduğu arabayı kovalayınca kızlara kaçmaya devam etmişti. Songül ise bu kovalamacada aracın hakimiyetini kaybederek kaza yapmıştı. Kızlar uçurumdan araçla düşerek ağır yaralanmıştı.



Kırgın Çiçekler 113. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Kırgın Çiçekler’in final bölümü olan 113. Bölüm fragmanında; kızlar uçuruma araçları ile düştükleri araçtan sağ kurtuluyor. Fakat içlerinden Songül kazanın etkisiyle erken doğum yapmak zorunda kalıyor. Songül’ün bebeği sağlıklı bir biçimde doğuyor. Fakat erken doğum olduğundan kuvöze alınıyor. Kazanın etkisiyle Songül zorlu anlar geçiriyor. Kızlar kazanın ardından kendilerini toparlayınca, Songül’ün hastanedeki odasına gidiyor. Songül’ün bayağı küçük kızını onlara emanet ettiğini belirtiyor. Daha sonra acısına fazla dayanamayarak can veriyor. Kızlar Songül’ün ölümünün ardından kendilerini kaybediyor. Kimse bu kaybı beklemediği için isyan ediyorlar ve haykırarak ağlıyorlar. Songül’ün kocası Gürkan’a da haber veriliyor. Songül’ün cenazesi toprağa verilirken eşi Gürkan ve canından çok sevdiği arkadaşları onun ardından göz yaşı döküyor. Kızlar Songül’ün ismini yaşatmak için adını yetiştirme yurduna veriliyorlar. Songül’ün kızı ise kız arkadaşları tarafından sahiplenerek yetiştiriliyor. Kızlar geçen zamanla beraber hayatlarına devam ediyor. İçlerinden Eylül ise muradına eriyor ve sevdiği adamla evleniyor. Türlü zorluk ve acı ile geçen onca bölümün ardından Kırgın Çiçekler bir eksik ile olsa da mutluluğa kavuşuyor.



Kırgın Çiçekler Dizisinin Konusu



Kırgın Çiçekler dizisinde çeşitli sebepler ile yetimhaneye düşmüş 5 tane kızın hikayesini anlatıyor. Her birinin ayrı acısı ayrı geçmişi olan bu kızları birleştiren şey hayat mücadelesi oluyor. Birbirlerine dert ortağı olan, yeri geldiğinde ise birbiri için kavgalara olaylara karışan bu kızların zorlu hayatlarının hikayesini Kırgın Çiçekler dizisinde izliyoruz.



Kırgın Çiçekler Dizisinin Oyuncuları



Gökçe Akyıldız ( Songül ) : Yetimhanede uzun süredir bulunan Songül annesini küçük yaşta kaybetmiş, babası da hapse girince akrabaları tarafından yurda atılmıştır. Sert bir kişiliği olan ve haksızlıklara korkusuzca göğüs geren bir yapısı vardır.



Eylül ( Biran Damla Yılmaz ) : Eylül babasının küçük yaşta kaybedip üvey baba tacizi ile yaşamaya çalışan bir kızdır. Üvey babasının tacizlerinden kaçar ve yetimhaneye sığınır.







Cemre ( Hazar Motan ) : Cemre ise sonradan yetimhaneye düşmüş olan kızlardan biridir. Nişantaşında oturan zengin bir kız çocuğu olup , ailenin tek kızıdır. Babasının iflası ile her şeyini kaybeder. Bu yüzden yetimhaneye düşen Cemre, oraya ve ortama alışmakta zorluk çeker.



Kader ( Çağla Irmak ) : Kader duygusal bir kız olarak arkadaşlarına hep destek olur. Doğduğundan fırının un çuvalları arasına bırakıp terk edilmiş bir kız olarak yetimhanede yaşar. Her zaman kız arkadaşlarını iyiliği için çaba harcar.

Meral ( Aleyna Solaker ) : Kızlar arasında en asi olan kişi Meraldir. Gayri meşru olarak doğduğu için yetimhaneye verilmiş ve annesini hiç tanımamış biridir. Zaman zaman kötü yönü ağır bastığından çevresindekilere zarar verebiliyor.