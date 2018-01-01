Kırgın Çiçekler dizisi bitti mi neden yok Kırgın Çiçekler 104. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kırgın Çiçekler dizisi neden yayınlanmadı? Kırgın Çiçekler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruların yanıtları merak ediliyor. Kırgın Çiçekler 104.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv ekranların her Pazartesi akşamı yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisi bu haftaki yeni bölümü yayınlanmayacak. Atv yayın akışında dizinin özel bölümü ekrana geleceği belirtiliyor. İzleyicinin heyecanla beklediği Kırgın Çiçekler dizisi 104. yeni bölümün yayına girmemesi ile birlikte google aramalarında dizinin neden ekrana gelmediği araştırılıyor. NTC Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci ve Yelda Eroğlu’nun yazdığı, yönetmen koltuğunda Serkan Birinci’nin oturduğu, başrollerini İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Aleyna Solaker, Çağla Irmak, Esra Dermancıoğlu, Arif Diren, Veda Yurtsever, Nil Keser, Mehmet Aykaç, Sacide Taşaner, Tayanç Ayaydın, Deniz Uğur, Burak Tozkoparan, Hazal Benli, Zeynep Irgat ve Esma Yılmaz gibi isimlerin paylaştığı sevilen dizi Kırgın Çiçekler yeni yılın ilk haftası nedeniyle yayına bir hafta ara verdi. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyenleri ekrana kilitleyen Kırgın Çiçekler dizisi yeni bölümü önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. Ekranların sevilen dizisi Kırgın Çiçekler 104.yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan tüm detaylar star.com.tr adresinde...

Kırgın Çiçekler Pazartesi 20.00'de atv'de!



KIRGIN ÇİÇEKLER 104.BÖLÜM FRAGMANI

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kırgın Çiçekler dizisi son bölümde Ali peşinde olduğu çete ile gizli bir anlaşma yapar. Görevini yerine getiremediğini bahane ederek istifa eder. Feride ve Toprak, Ali'den şüphelenir. İşler karışınca Ali, Eylül'den ayrılır. Kızlar her yerde ev ararken, hiç ummadıkları biri onlara evini kiraya vermeyi teklif eder. Kaçırılan Kader ve Songül'ün hayatı tehlike altındadır. Çete lideri, Ali'ye kendi ispatlaması için zor bir görev verilir. Eylül'ü öldürmek zorundadır.





İlk adım Eylül'den!



Songül hastanede bebeği için mücadele verirken, kızlar endişe ile onu beklemektedir. Güney üzüntüden perişan olur. Kader ise ne yapacağını bilemez haldedir. Ali, Eylül'e hislerini bir türlü açıklayamayınca, Eylül daha fazla dayanamaz ve duruma el koyar. Ejder, hiç hesaplamadığı bir belaya karışır. Ali ve Fadik de olaya dahil olur. İşler iyice karışınca, Ali çok zor bir karar vermek zorunda kalır.



Kızlar yurttan atılıyor



Ali, Eylül'e aşkını itiraf etmeye karar verir. Eylül'ü çok şık bir restoranda akşam yemeğine davet eder. Feride ve Toprak, bunalımda olan Neriman Hanım'la ilgilenmek zorunda kalırlar. Kader arkadaşlarının kendi evine taşınmasını istemektedir. Zehra kıza sinsi akıllar verince, Kader kızları yurttan attırmaya kara verir. Ejder, Kader'in isteğini yerine getirmek üzere harekete geçer. Olaylar çığırından çıkınca, Songül üzüntüden bebeğini düşürme riskiyle karşı karşıya kalır.



Kırgın Çiçekler dalya diyor



Meral'in hapisten kurtulma için tek umudu kefaletin ödenmesidir. Kızlar Kader'e şikayetini geri çekmesi ve kefaleti ödemesi için baskı yapar. Macide ve Ejder, Kader'in servetini ele geçirmek için her yolu denemeye kararlıdır. Ali ve Feride yeni dava dosyasında zorlanırlar. Güney ve Songül bebeklerini ilk defa ultrasonda görürler. Serkan, Cemre'ye evlenme teklif eder. Meral hapishanede eski bir düşmanı tarafından köşeye sıkıştırılır. Bıçaklanan Meral, ölümle burun buruna gelir.



KIRGIN ÇİÇEKLER KONUSU

Senaristliğini Gül Abus Semirci ve Yelda Eroğlu birlikte yürütür iken yönetmenliği ise Serkan Birinci tarafından gerçekleştirilmektedir. Kırgın çiçekler dizisi dram ağırlıklı olarak kurgulansa da genç kadrosu ve aile teması ile gençlik ve aile türleri içerisinde de yer almaktadır. Başrollerini İpek Karapınar, Özgür Çevik, Çağla Irmak, B. Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan ve Aleyna Solaker tarafından paylaşılmaktadır. Güçlü bir Kırgın Çiçekler Oyuncuları kadrosu vardır.

16 yaşında genç bir kız olan Eylül’ün üvey babası tarafından kendisine yapılan tacizleri ile başlar. Bu durumdan oldukça rahatsızlık duyan genç kız durumu annesine anlatır ve annesinin yaptırımı ile kendisini İstanbul Koşu yolu Kız Yetiştirme Yurdu kapısında bulur. Olay örgüsü Eylül’ün tacizlere maruz kalması ile başlamış olsa da yurda gelmesi ile edindiği arkadaşlıkları ile tamamen anlamlanmaktadır. Kırgın Çiçekler de beş genç kızın yaşam savaşları, aile özlemleri ve dostlukları her hafta işlenen konular ile seyirciye sunulmaktadır.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCU KADROSU



Özgür Çevik Toprak Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.



İpek Karapınar Feride



Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.



Biran Damla Yılmaz Eylül



16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.



Gökçe Akyıldız - Songül



16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül'ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.



Hazar Motan - Cemre



16 yaşında. Nişantaşı'nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor...



Çağla Irmak - Kader



16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor...

Aleyna Solaker Meral 16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.