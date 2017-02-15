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Kırgın Çiçekler dizisinde ayrılık!

ATV'nin, sevilen dizisi Kırgın Çiçekler'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

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ATV ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan, başrollerini İpek Karapınar, Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz, Cansu Fırıncı, Hazar Motan ve Gökçe Akyıldız gibi isimlerin paylaştığı dizi Kırgın Çiçekler'de pazartesi akşam yayınlanan bölümde ayrılık yaşandı.
 
Dizide Atakan karakterini canlandıran Oğuz Peçe, Kemal karakteri tarafından öldürülerek veda etti.

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