Kırgın Çiçekler son bölüm ardından 70. yeni bölüm fragmanı atv'de yayınlandı
Kırgın Çiçekler 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırgın Çiçekler son bölüm ATV’de ekranlara geldi. Kırgın Çiçekler son bölüm nefes kesen dakikalarla izleyicilerle buluştu. Kırgın Çiçekler son bölümde neler yaşandı? Kemal hapse girmemek için korkunç planlarını gerçekleştirmek için hareket etmeye karar verdi. Kırgın Çiçekler 70. yeni bölüm fragmanı ise gelecek hafta için beklentileri yükseltecek.
Kırgın Çiçekler 70. yeni bölüm fragmanı izlemek için Kırgın Çiçekler dizisinin fanları sabırsızlanıyor. ATV’nin fenomen dizisi Kırgın Çiçekler son bölüm izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Kırgın Çiçekler son bölüm ardından Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı için beklentiler yükseldi. Peki, Kırgın Çiçekler son bölümde neler yaşandı? Dizinin son bölümünde, temyiz davasıyla hapse düşme tehlikesini göze alamayan Kemal korkunç planlarına imza atmaya başladı. Eylül’ün hikayesi ise yürek burktu.
Kırgın Çiçekler 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 6 Şubat Pazartesi akşamı ATV ekranlarından izlenebilecek.
KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜM ÖZETİ
Kemal, Eylül'ü eve götürmek için polisle Atakan'ın kapısına dayanır. Feride, Eylül'ü kurtarmak için bir çözüm bulmak zorundadır. Defne gerçek ailesini bulmak için Neriman'la sıkı bir pazarlığa girer. Meral'in Mert'le buluşması kızlardan tepki alır. Zehra, Selin'den para sızdırmak için Songül'e karşı iş birliği yapmaya karar verir. Eylül, Kemal onu eve götürecek korkusuyla Atakan'la kaçmaya karar verir. Temyiz davasının aleyhine çıkacağını öğrenen Kemal, hapse girmemek için korkunç bir plan yapar…
KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜM ATV'DE İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
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