Kırgın Çiçekler yeni 68. bölüm fragmanı ATV’de

Kırgın Çiçekler 68. yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı. ATV’nin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler yine heyecan dolu bir son bölüm ile ekranlara geldi. Kırgın Çiçekler son bölüm ardından Kırgın Çiçekler 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırgın Çiçekler son bölümde, Meral’in hapse düşmesi ve hapiste intihara kalkışması büyük heyecan yarattı. Yeni bölüm fragmanı ise gelecek bölümde yaşanacaklara dair ipuçları verecek.

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırgın Çiçekler son bölümde, Mert hastaneye kaldırılır. Meral polisi suçsuzluğuna ikna edemez ve tutuklanır. Mert'in annesi Meral'den davacı olunca Feride kızı kurtarmak için karşı dava açar. Kızlar, Meral için endişelenmektedir.

Eylül annesini görebilmek için her yolu denerken, Kemal, Mesude'yi koz olarak kullanır.

Sadullah ve Zehra yıldırım nikâhı yapmaya karar verir. Songül çaresiz, yeni hayatına alışmak zorundadır.

Nazan, Defne'nin kendisinden oldukça yaşlı bir erkekle samimi olduğunu görünce işler çığırından çıkar. Nazan, Defne'ye ders vermek için onu yetimhaneye bırakmaya karar verir.

ESRA DERMANCIOĞLU KADROYA DAHİL OLDU

Yetimhanede büyüyen beş genç kızın hikayesini anlatan atv dizisi ‘Kırgın Çiçekler’in kadrosuna katılan Esra Dermancıoğlu: Hikaye bana çok yakın. Annem beni küçükken yetimhanelere çok götürürdü. O çocuklar hâlâ aklımdan çıkmaz.

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan 'Kırgın Çiçekler' dizisinin kadrosuna katıldı. Yetimhanede büyüyen beş kızın hikayesinin anlatıldığı dizide, eşinden boşanıp mahalleye taşınan 'Zehra'yı canlandırıyor.



'Zehra', eşinden ayrılmış bir kadın. Mahallede bir tek 'Songül' ve babasıyla iletişim kuruyor. Sakin bir kadın gibi görünüyor ama onun farklı yönlerini de göreceğiz. Yeni giren oyuncular, diziye yeni bir renk getirebiliyor. Her oyuncu, kendi enerjisiyle diziye başka bir şey getiriyor. KIRGIN ÇİÇEKLER KONUSU

Eylül 16'sında bir kız. Üvey babası Kemal'in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor...

Eylül 16'sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal'le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal'in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül'ü yetimhaneye teslim ediyor. Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül'ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül'ün yetimhane günleri başlar.