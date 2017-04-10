Kırgın Çiçekler yeni 80. bölüm fragmanı son bölüm atv’de

Kırgın Çiçekler 80. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından atv’de yayınlandı mı? Pazartesi akşamlarına damga vuran Kırgın Çiçekler son bölümde, Songül tefeciler tarafından rehin alındı. Güney, Songül’ün hayatını kurtarmak için iki saat içinde istedikleri parayı bulmak zorundadır. Durumu öğrenen Sadullah evi satmak için Zehra’dan tapuyu istedi. Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker’in oyuncu kadrosunda olduğu Kırgın Çiçekler dizisinin 80. yeni bölümü 17 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de atv’de izlenecek. Her bölümünde heyecanın bir dakika bile eksik olmadığı Kırgın Çiçekler dizisinin 80. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında diziseverler buradan fragmanı izleyebilecek.

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Songül tefeciler tarafından rehin alınır. Güney, Songül’ün hayatını kurtarmak için iki saat içinde istedikleri parayı bulmak zorundadır. Durumu öğrenen Sadullah evi satmak için Zehra’dan tapuyu ister.

Serkan, Nazan’ın Kemal’le iş birliği yaptığını öğrenince evi terk ederek Eylül’ün yanına yerleşir. Serkan’ı evde gören Kemal deliye döner. Eylül’ü iyice köşeye sıkıştırmak için korkunç bir plan yapar. Eylül iki kardeşi arasında bir tercih yapmak zorunda kalır…

KIRGIN ÇİÇEKLER KONUSU NEDİR?

Eylül 16’sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal’le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal’in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül’ü yetimhaneye teslim ediyor. Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül’ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül’ün yetimhane günleri başlar.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? ROLLERİ NEDİR?

Özgür Çevik (Toprak) Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.

İpek Karapınar (Feride) Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu’nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.

Biran Damla Yılmaz (Eylül) 16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.

Gökçe Akyıldız (Songül) 16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül’ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.

Hazar Motan (Cemre) 16 yaşında. Nişantaşı’nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor...

Çağla Irmak (Kader) 16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor...

Aleyna Solaker (Meral) 16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.