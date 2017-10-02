Kırgın Çiçekler yeni 92. Bölüm fragmanı yayında mı? Kırgın Çiçekler son 91. Bölüm ATV’de

Kırgın Çiçekler son 91. Bölüm izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Kırgın Çiçekler yeni 92. Bölüm fragmanı merakla araştırılıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız gibi isimler yer alıyor. Sevilen dizi her pazartesi saat 20.00’da yayınlanıyor. Kırgın Çiçekler son bölümde Ejder, Meral'in gerçek torun olmadığını açıklar. Zehra bütün planın bozulduğunu düşünerek Meral'i yüz üstü bırakır. Meral panikleyerek Kader'e gerçeği anlatmaya karar verir. Sadri, Ejder ve Macide'nin ilişkisini öğrenir. Eylül ve Büşra hiç beklemedikleri bir tehlikenin ortasında kalır. Ali, Eylül'ü kurtarmak için kararlıdır. Çocuklar için endişelenen Feride ve Toprak büyük korku yaşar. Songül ve Güney arasındaki ipler daha da geriliyor. Zehra yüzünden daha önce kavga eden ikili yeniden kavga ediyorlar. Songül’ün çalışmak zorunda olması ve Güney’in üniversiteye gitmesi ikiliyi birbirinden uzaklaştırıyor. Songül ve Güney arasında kriz büyür. Ciddi bir kavgaya tutuşurlar. Songül, Güney'i evden kovar. Kırgın Çiçekler son 91. Bölüm izleme linki ve Kırgın Çiçekler 92. Bölüm fragmanı haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ejder, Meral'in gerçek torun olmadığını açıklar. Zehra bütün planın bozulduğunu düşünerek Meral'i yüz üstü bırakır. Meral panikleyerek Kader'e gerçeği anlatmaya karar verir. Sadri, Ejder ve Macide'nin ilişkisini öğrenir. Eylül ve Büşra hiç beklemedikleri bir tehlikenin ortasında kalır. Ali, Eylül'ü kurtarmak için kararlıdır. Çocuklar için endişelenen Feride ve Toprak büyük korku yaşar. Songül ve Güney arasında kriz büyür. Ciddi bir kavgaya tutuşurlar. Songül, Güney'i evden kovar.

KIRGIN ÇİÇEKLER KONUSU NEDİR?

Eylül 16’sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal’le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal’in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül’ü yetimhaneye teslim ediyor. Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül’ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül’ün yetimhane günleri başlar.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Özgür Çevik (Toprak) Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.

İpek Karapınar (Feride) Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu’nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.

Biran Damla Yılmaz (Eylül) 16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.

Gökçe Akyıldız (Songül) 16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül’ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.

Hazar Motan (Cemre) 16 yaşında. Nişantaşı’nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor...

Çağla Irmak (Kader) 16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor...

Aleyna Solaker (Meral) 16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.