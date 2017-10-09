Kırgın Çiçekler yeni 93.bölüm fragmanı yayında mı Kırgın Çiçekler 92. bölüm bu akşam Atv'de izlenecek

Kırgın Çiçekler 93. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. Atv'de ekrana gelen ve 5 yetimhane kızının öyküsünü konu alan Kırgın Çiçekler dizisinin 92. son bölümü hem hüzünlendirdi hem de gülümsetti. Seyircisine sürprizler yaşatmaya devam eden Kırgın Çiçekler'in bu haftaki bölümünde Kavga eden Songül ve Güney ayrı yaşamaya başlarlar. Songül, Harika ve Güney'in gece beraber vakit geçirdiğini öğrenir. İlişkileri ayrılık noktasına gelir. Nazan'a çok büyük bir miras kalır. Evde bayram havası eser. Ali ve Feride yeni bir olayın peşine düşerler. Kader ve Meral büyük bir kavgaya tutuşur. Sadri, Kader'in gerçek torunu olduğunu öğrenir. Mirası kaptırmak istemeyen Ejder ve Macide korkunç bir plan yaparlar. NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Gökçe Akyıldız, Biran Damla Yılmaz, Naz Çağla Irmak, Hazar Motan ve Aleyna Solaker gibi genç neslin başarılı oyuncuları rol alıyor. Fırtınalar estiren sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Kırgın Çiçekler 93. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları haberimizde.



KIRGIN ÇİÇEKLER 92. BÖLÜM FRAGMANI







KIRGIN ÇİÇEKLER 92. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



"Sen benim sefil hayatıma ayak uyduramadın..."



Kırgın Çiçekler dizisi yeni bölümünde Kavga eden Songül ve Güney ayrı yaşamaya başlarlar. Songül, Harika ve Güney'in gece beraber vakit geçirdiğini öğrenir. İlişkileri ayrılık noktasına gelir. Nazan'a çok büyük bir miras kalır. Evde bayram havası eser. Ali ve Feride yeni bir olayın peşine düşerler. Kader ve Meral büyük bir kavgaya tutuşur. Sadri, Kader'in gerçek torunu olduğunu öğrenir. Mirası kaptırmak istemeyen Ejder ve Macide korkunç bir plan yaparlar.

Kader ve Meral cephesinde önemli olayların meydana geleceği dizide ikilini yaşadığı kavga gündem olacak. Meral’e öfkesini yediremeyen Kader eve girmek isteyecek. Ejder’in kendisini beklediğinden habersiz bir şekilde Meral’e bağırmaya çalışan Kader onu baygın halde yatarken bulunca büyük panik yaşayacak. Genç kıza yardım etmek isteyen Kader bir anda siyah maskeli adamla karşı karşıya kalacak. Ejder’in düzenlediği bıçaklı saldırıda ağır yaralanacak olan Kader’in hayatını kaybedip kaybetmeyeceği ise gelecek bölümde ortaya çıkacak. Öte yandan babasının büyük amcasının vefat etmesiyle birlikte kendilerine büyük bir miras kalacağını öğrenen Defne sevinçten oynamaya başlayacak. Annesinden aldığı haber sonrasında büyük sevinç yaşayan genç kızın mirası elde edip edemeyeceği ise gelecek bölümlerde netleşecek. Meral, Defne, Kader ve Songül cephesinde önemli olayların yaşanacağı dizide Eylül ise bu kez ikinci planda kalacak.







KIRGIN ÇİÇEKLER 91. BÖLÜMDE NELRE YAŞANDI?



Dağılan aile yuvalarının Kırgın Çiçekleri…



Kırgın Çiçekler dizisi son bölümünde Ejder, Meral'in gerçek torun olmadığını açıklar. Zehra bütün planın bozulduğunu düşünerek Meral'i yüz üstü bırakır. Meral panikleyerek Kader'e gerçeği anlatmaya karar verir. Sadri, Ejder ve Macide'nin ilişkisini öğrenir. Eylül ve Büşra hiç beklemedikleri bir tehlikenin ortasında kalır. Ali, Eylül'ü kurtarmak için kararlıdır. Çocuklar için endişelenen Feride ve Toprak büyük korku yaşar. Songül ve Güney arasında kriz büyür. Ciddi bir kavgaya tutuşurlar. Songül, Güney'i evden kovar.



OYUNCULAR



Özgür Çevik

Toprak



Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.



İpek Karapınar

Feride



Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.



Biran Damla Yılmaz

Eylül



16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.



Gökçe Akyıldız

Songül



16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül'ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.