Kırgın Çiçekler yeni 94. Bölüm fragmanı Kırgın Çiçekler son 93. Bölüm ATV’de

Kırgın Çiçekler yeni 94. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Kırgın Çiçekler son 93. Bölüm izleyici ile buluşuyor. Dizi, her pazartesi saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Oyuncu kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak, Aleyna Solaker gibi isimler bulunuyor. Kırgın Çiçekler son bölümde Eylül, kavga eden Songül ve Güney'i barıştırmak için plan yapar. Ali ve Eylül giderek yakınlaşır. Cemre zor günlerinde Serkan'ı hiç yalnız bırakmaz. Ejder, Kader'i yok edip suçu Meral'e atar. Üstü başı kan içinde uyanan Meral, kendini savunamaz ve tutuklanır. Kızlar olayı öğrenince şoka girer. Herkes Kader'e ne olduğunu merak ederken Harika gerçeği öğrenir ve Ejder'i tehdit eder. Kırgın Çiçekler yeni 94. Bölüm fragmanı ve Kırgın Çiçekler son 93. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde olacak.

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Eylül, kavga eden Songül ve Güney'i barıştırmak için plan yapar. Ali ve Eylül giderek yakınlaşır. Cemre zor günlerinde Serkan'ı hiç yalnız bırakmaz. Ejder, Kader'i yok edip suçu Meral'e atar. Üstü başı kan içinde uyanan Meral, kendini savunamaz ve tutuklanır. Kızlar olayı öğrenince şoka girer. Herkes Kader'e ne olduğunu merak ederken Harika gerçeği öğrenir ve Ejder'i tehdit eder. Yakalanma korkusuna kapılan Ejder, Harika'nın peşine düşer.

KIRGIN ÇİÇEKLER KONUSU NEDİR?

Eylül 16’sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal’le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal’in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül’ü yetimhaneye teslim ediyor. Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül’ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül’ün yetimhane günleri başlar.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Özgür Çevik (Toprak) Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.

İpek Karapınar (Feride) Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu’nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.

Biran Damla Yılmaz (Eylül) 16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.

Gökçe Akyıldız (Songül) 16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül’ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.

Hazar Motan (Cemre) 16 yaşında. Nişantaşı’nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor...

Çağla Irmak (Kader) 16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor...

Aleyna Solaker (Meral) 16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.