Kırgın Çiçekler yeni 95. bölüm fragmanı yayında mı Kırgın Çiçekler 94. bölüm bu akşam Atv'de izlenecek

Kırgın Çiçekler yeni 95. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arayan dizi severler için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Kırgın Çiçekler dizisi 94. son bölümünde bu hafta Kader'in sağlık durumu hakkında önemli bir gelişmenin yaşanacağını gösterdi. Geçtiğimiz hafta Ejder tarafından bıçaklandıktan sonra ağır yaralı bir şekilde odanın içerisinde yalnız kalan Kader ölüme terk edilmişti. Gelecek bölümün tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından Kader için anma töreninin düzenlenmesi Kırgın Çiçekler'in 23 Ekim'deki bölümünde genç kızın öleceği şeklinde yorumlandı. Oyuncu kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz Mehmet Aykaç, Veda Yurtsever, Sacide Taşaner, Zeynep Irgat, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak, Aleyna Solaker gibi isimlerin yer aldığı Kırgın Çiçekler 95. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları belli oldu.







KIRGIN ÇİÇEKLER 95. BÖLÜM FRAGMANI



Kırgın Çiçekler 95.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman videosu resmi internet sayfasında ekrana gelmesi ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.

KIRGIN ÇİÇEKLER 94. BÖLÜMDE NELER OLDU?