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Kırgın Çiçekler yeni 95. bölüm fragmanı yayında mı Kırgın Çiçekler 94. bölüm bu akşam Atv'de izlenecek

Kırgın Çiçekler 95.bölüm fragmanı öncesi yeni bölüm için heyecan dorukta. İzleyicinin merakla beklediği Kırgın Çiçekler 94. son bölümde Harika, Kader'in yaşadığını söyler. Kızlar çok heyecanlanır. Harika ile konuşmak üzere eve gittiklerinde, kızın kaza geçirdiğini öğrenirler. Macide perişan haldedir. Ejder her şeyden habersizmiş gibi davranır. Songül ve Güney yeni evlerine taşınır. Feride ve Ali yeni bir dava dosyası alarak, tüyler ürperten bir olayın peşine düşerler. Kızlar Kader'i ararken, vakit geçtikçe umutlar tükenmek üzeredir. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Kırgın Çiçekler'de bu hafta sürpriz gelişmeler yaşandı. Renkli karakterleri ile birbirinden farklı hikayeye yer veren Kırgın Çiçekler yeni 95. bölüm fragmanı ve son bölüm ayrıntılarını bu haberimizden takip edebilirsiniz...

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Kırgın Çiçekler yeni 95. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arayan dizi severler için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Kırgın Çiçekler dizisi 94. son bölümünde bu hafta  Kader'in sağlık durumu hakkında önemli bir gelişmenin yaşanacağını gösterdi. Geçtiğimiz hafta Ejder tarafından bıçaklandıktan sonra ağır yaralı bir şekilde odanın içerisinde yalnız kalan Kader ölüme terk edilmişti. Gelecek bölümün tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından Kader için anma töreninin düzenlenmesi Kırgın Çiçekler'in 23 Ekim'deki bölümünde genç kızın öleceği şeklinde yorumlandı. Oyuncu kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz Mehmet Aykaç, Veda Yurtsever, Sacide Taşaner, Zeynep Irgat, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak, Aleyna Solaker gibi isimlerin yer aldığı Kırgın Çiçekler 95. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları belli oldu.
 

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜM ATV



KIRGIN ÇİÇEKLER 95. BÖLÜM FRAGMANI

Kırgın Çiçekler 95.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman videosu resmi internet sayfasında ekrana gelmesi ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.

KIRGIN ÇİÇEKLER 94. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırgın Çiçekler dizisinde bu hafta Harika, Kader'in yaşadığını söyler. Kızlar çok heyecanlanır. Harika ile konuşmak üzere eve gittiklerinde, kızın kaza geçirdiğini öğrenirler. Macide perişan haldedir. Ejder her şeyden habersizmiş gibi davranır. Songül ve Güney yeni evlerine taşınır. Feride ve Ali yeni bir dava dosyası alarak, tüyler ürperten bir olayın peşine düşerler. Kızlar Kader'i ararken, vakit geçtikçe umutlar tükenmek üzeredir.

KIRGIN ÇİÇEKLER 94. BÖLÜM FRAGMANI



KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kırgın Çiçekler dizisinde geçtiğimiz hafta Eylül, kavga eden Songül ve Güney'i barıştırmak için plan yapar. Ali ve Eylül giderek yakınlaşır. Cemre zor günlerinde Serkan'ı hiç yalnız bırakmaz. Ejder, Kader'i yok edip suçu Meral'e atar. Üstü başı kan içinde uyanan Meral, kendini savunamaz ve tutuklanır. Kızlar olayı öğrenince şoka girer. Herkes Kader'e ne olduğunu merak ederken Harika gerçeği öğrenir ve Ejder'i tehdit eder. Yakalanma korkusuna kapılan Ejder, Harika'nın peşine düşer.




OYUNCULAR

Özgür Çevik Toprak

Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.

İpek Karapınar Feride

Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.

Biran Damla Yılmaz Eylül

16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.

Gökçe Akyıldız Songül 16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül'ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.



Hazar Motan Cemre

16 yaşında. Nişantaşı'nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor...



Aleyna Solaker Meral

16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.

Çağla Irmak Kader

16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor...

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