Kırgın Çiçekler yeni 96. Bölüm fragmanı yayında mı? Kırgın Çiçekler son 95. Bölüm ATV’de

Kırgın Çiçekler yeni 96. Bölüm fragmanı ve Kırgın Çiçekler son 95. Bölüm izleme linki araştırılıyor. Kırgın Çiçekler izleyicisi ile her pazartesi saat 20.00’da ATV ekranlarında buluşuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak, Aleyna Solaker gibi isimler yer alıyor. Dizide Ejder’in Meral’in Kader’in yerine geçtiğini öğrenmesi, Kader’i tehlike altına soktu. Ejder, mirasın Kader’e kalmaması için onu kaçırdı. Suçu da Meral’in üzerine attı. Kızlar Kader’i bulmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Kader’i gördüğünü söyleyen Harika’nın trafik kazası geçirmesi işleri daha da içinden çıkılmaz bir hale soktu. Kırgın Çiçekler son bölümde Ejder'in oyununa gelen Meral, panikleyerek kaçmaya karar verir. Ejder'in ihbarıyla kıskıvrak yakalanır. Haberi alan kızlar korku içinde kalır. Kader beklenilmeyen bir yardımla kapatıldığı yerden kaçmayı başarır. Eylül, Ali ile beraber tehlikenin içine atılır. Songül ve Güney'in aşkı zor günlerle sınanmaktadır. Kırgın Çiçekler yeni 96. Bölüm fragmanı ve Kırgın Çiçekler son 95. Bölüm izleme linki haberimizde olacak.

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜM ÖZETİ

"Sakın delice bir şey yapma!"

Ejder'in oyununa gelen Meral, panikleyerek kaçmaya karar verir. Ejder'in ihbarıyla kıskıvrak yakalanır. Haberi alan kızlar korku içinde kalır. Kader beklenilmeyen bir yardımla kapatıldığı yerden kaçmayı başarır. Eylül, Ali ile beraber tehlikenin içine atılır. Songül ve Güney'in aşkı zor günlerle sınanmaktadır. Kader, Ejder'in odasında Banu'nun resmini bulunca, şok olur. Ailesiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başlar.

KIRGIN ÇİÇEKLER KONUSU NEDİR?

Eylül 16’sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal’le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal’in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül’ü yetimhaneye teslim ediyor. Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül’ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül’ün yetimhane günleri başlar.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCULARI

Özgür Çevik (Toprak) Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.

İpek Karapınar (Feride) Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu’nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.

Biran Damla Yılmaz (Eylül) 16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.

Gökçe Akyıldız (Songül) 16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül’ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.

Hazar Motan (Cemre) 16 yaşında. Nişantaşı’nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor...

Çağla Irmak (Kader) 16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor...

Aleyna Solaker (Meral) 16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.