Kırgın Çiçekler yeni sezon ne zaman başlıyor? Kırgın Çiçekler 89. Bölüm fragmanı yayında!

Kırgın Çiçekler ne zaman başlıyor sorusu cevap buldu. Kırgın Çiçekler 89. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV, birçok sevilen diziyi televizyon izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Aleyna Solaker, Çağla Irmak, Hazar Motan gibi isimlerin olduğu Kırgın Çiçekler yeni bölümleri yeni sezonda da Pazartesi akşamlar saat 20.00’da ekrana gelecek. Böylece iddialı yapımlar Pazartesi akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Yetimhanede kalan Eylül, Kader, Meral, Cemre ve Songül’ün hayat hikayelerinin anlatıldığı dizide her bölüm ayrı bir heyecan taşıyor. Kızların hepsi farklı nedenlerle yetimhanede yaşıyorlar. Son bölümlerde Songül’ün babası vefat etti. Babasının ikinci eşi de Songül ve onun evlendiği Güney ile beraber yaşamaya başladı. Meral, onu torunu zanneden zengin bir adamın yanına taşındı. Tam her şey çok güzel olacak derken zengin adamın gerçek torununun Kader olduğunu öğrendi. Zehra’nın da yönlendirmesiyle bunu Kader’den sakladı. Kader bunu öğrenince gizlediği için Kader’e çok kızdı. Sezon finali bölümünde Akli dengesini iyice kaybeden Banu, Kader’den intikam almaya karar verdi. Gazete haberinde Meral’in Sadri’nin torunu olarak yazıldığını görünce şoka girdi. O servette kendi hakkının olduğuna inanarak, Meral’e çok öfkelendi. Banu, Meral’i köşeye sıkıştırmak için, kızları da tehlikeye atarak korkunç bir plan yaptı. Kırgın Çiçekler 89. Bölüm fragmanı haberimiz içerisinde sizlerle.

KIRGIN ÇİÇEKLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kırgın Çiçekler yeni sezon 89. bölümü ile 18 Eylül Pazartesi günü ekrana gelecek.

KIRGIN ÇİÇEKLER SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Akli dengesini iyice kaybeden Banu, Kader’den intikam almaya karalıdır.

Gazete haberinde Meral’in Sadri’nin torunu olarak yazıldığını görünce şoka girer. O servette kendi hakkının olduğuna inanarak, öfkesini Meral’e yönlendirir. Kızlar, üniversite sınavı için heyecanlıdır.

Güney sınavdan sonra Songül’ün başvuru yapamadığını öğrenir. Sadri Bey, Meral için bir parti düzenleyerek kendi çevresine takdim etmeye karar verir.

Banu, Meral’i köşeye sıkıştırmak için, kızları da tehlikeye atarak korkunç bir plan yapar…

KIRGIN ÇİÇEKLER KONUSU NEDİR?

Eylül 16’sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal’le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal’in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül’ü yetimhaneye teslim ediyor. Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül’ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül’ün yetimhane günleri başlar.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Özgür Çevik (Toprak) Mesleğini ve çocukları seven, iyi niyetli dürüst bir insan. Öğrencilerine sonuna kadar güvenen deneyimli bir öğretmen. Aynı zamanda aksi bir adam. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygularını ifade edemeyen, kadın ruhundan pek de anlamayan biri.

İpek Karapınar (Feride) Trabzonlu okumuş, zengin bir ailenin kızı. Çocuk Esirgeme Kurumu’nda müdür yardımcısı. Hayatın çok sert davrandığı bu çocuklara kalbini sevgisini açacağını, onların yaralarını sarabileceğini umut etti. Kızlara hayat umudu aşılamaya çalışırken kendisi de onlardan bir şeyler öğrenecek.

Biran Damla Yılmaz (Eylül) 16 yaşında. Babasını 11 yaşındayken kaybetmiş. Annesi ve küçük kız kardeşiyle beraber kıt kanaat bir çocukluk sürmüş. Üvey babasının tacizine uğruyor. Annesi tarafından yetimhaneye teslim ediliyor.

Gökçe Akyıldız (Songül) 16 yaşında. Babası cezaevine girmiş. Annesi de yeniden evlenmiş. Yeni kocası Songül’ü istememiş. Hiçbir yerde güvende hissetmiyor. Bu yüzden sert. Oysa gerçekte duygulu, duyarlı ve fedakar.

Hazar Motan (Cemre) 16 yaşında. Nişantaşı’nın zengin ve popüler kızı. Bir evin bir çocuğu.Yetimhane kızlarıyla arasında asla yıkılmayacak duvarlar olduğuna inanıyor. Babasının nasıl bir bataklığa saplanıp günden güne karardığını fark edemiyor...

Çağla Irmak (Kader) 16 yaşında. Doğduğu gün bir fırının un çuvalları arasına bırakılmış. O gün bugündür yetimhanede yaşıyor...

Aleyna Solaker (Meral) 16 yaşında. Gayri meşru olduğundan annesi tarafından yetimhaneye verilmiş.