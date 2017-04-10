Kırlangıç Fırtınası hayranlarına kötü haber

Kırlangıç Fırtınası dizisi final mi yapıyor? Dizinin takipçileri bu soruya yanıt arıyor. Konuyla ilgili FOX TV’den ve yapımcı firmadan herhangi bir açıklama şimdilik yok. Geçen hafta saat 22.00’de ekrana gelen dizi total reytingde 71. sıraya kadar geriledi. Bu durum sonrası bu hafta tekrar 20.00’ye alınan dizinin yeni başlayan Söz, İsimsizler ve daha önce yayın hayatına başlayan Kırgın Çiçekler ve İçerde dizisiyle rekabet edemeyeceği görülüyor. Oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Emel Çölgeçen, Ayşenil Şamlıoğlu, Ebru Aykaç, Ekin Mert Daymaz, Damla Aslanalp, İnanç Konukçu, Gün Akıncı, Ozan Osmanpaşaoğlu, Deniz Bolışık, Perihan Ünlücan ve Tülin Yazkan’ın yer aldığı Kırlangıç Fırtınası dizisinin akıbeti ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

KIRLANGIÇ FIRTINASI 6. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kudret Ülfet’in cansız bedenini nehrin üzerinde yüzerken izler. Ancak Kudret için henüz sınav başlamamıştır bile... Bu günleri mumla arayacak olan Kudret ileride başına geleceklerden habersiz keyifli bir şekilde rutin hayatına geri döner.

Meryem zihnine hücum eden “acaba”ları ile birlikte adeta kendini kaybetmişçesine kendisini Ürgüp sokaklarında kaybeder. Gerçeği henüz bilmese de anne yüreğine acısı çoktan düşmüştür bile...

Konağın içinde ölüm kol gezmektedir. Hikmet ve Zehra aynı anda Azrail’le yüzleşirler. Ancak henüz ölüm vakitleri gelmemiştir. Hikmet kendine gelir ancak annesiyle yaşayacağı büyük hesaplaşmadan sonra zayıf kalbi buna dayanabilecek midir?

Zehra bir kez Azrail’in pençesinden kurtulmuş olsa da asıl ölümü Fikret’tir. Karnındaki bebekle ne yapacağını bilmez halde Fikret’in kapısına sığınmak zorunda kalır. Ancak Zehra için çok daha büyük bir sınav onu beklemektedir.

Kader, Maral ve Şahin arasındaki yakınlaşma için ağlarını örmüştür adeta. İki gencin birbirlerinden habersiz yaşadıkları tesadüflerle birlikte aşkları derinleşirken diğer yanda Yusuf ve Nergis sessizce bunu izlemek zorunda kalırlar.