Kısmetse Olur’da eleme heyecanı 4 Ocak kim elendi

4 Ocak günü Kısmetse Olur evine bir kişi veda etti. Adnan ve Gökhan’ın yaşadığı büyük kavganın ardından bir kişi yarışmadan diskalifiye edildi. Kanal D’nin sevilen yarışma programında şok bir eleme yaşandı. Bu beklenmedik gelişmeyle birlikte 4 Ocak Kısmetse Olur kim elendi sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, Kısmetse Olur evinde son yaşananlar.

4 OCAK KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur evinde 4 Ocak günü yapılan elemede kim elendi? Kısmetse Olur'da son zamanlarda araları bozuk olan Gökhan ve Adnan büyük bir tartışma yaşadı. Tartışma adaylar arasında fiziki temasa kadar uzandı. Kısmetse Olur ekibinin müdahalesiyle ayrılan kavganın ardından bir kişi eve veda etti. Kısmetse Olur'un sevilen damat adaylarından Gökhan ve Adnan, arkadaşları tarafından oylandı. Yapılan oylamada ise evde kalması yönünde en çok oyu Adnan alırken, gitmesi yönünde ise en çok oy alan isim Gökhan oldu. Kısmetse Olur'un ikinci sezonundan bu yana evde yaşadığı aşklar ve tartışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Gökhan Sara, yarışmadan diskalifiye oldu.

GÖKHAN SARA KİMDİR?

Gökhan Sara 26 yaşında Kısmetse Olur programında damat adayı olarak yarışan bir yarışmacı. Rize doğumlu olan Gökhan Sara, Otomotiv sektöründe işletmeci olarak hayatını sürdürüyor.