Kızlarım İçin 6.yeni bölüm fragmanı yayında mı Kızlarım İçin son 5.bölüm Kanal D’de!

Kızlarım İçin 6.yeni bölüm fragmanı yayında mı Kızlarım İçin son 5.bölüm izleyicisiyle bu akşam Kanal D ekranlarında buluşacak. Kızlarım İçin yeni bölüm fragmanları merak ediliyor. Peki Kızlarım İçin son bölümde neler oldu? Alper, Kumru ve babasını bir araya getirmek için bir plan yapar. Alper'in Kumru ile olan telefon konuşmasını duyan Zübeyir, durumu anlar. Alper'i takip ederek, Yaşar'ın yerini tespit eder ve polise haber verir. Kızlarım İçin 6.yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Kızlarım İçin son bölümde Kumru'nun suçunu üstlenerek cezaevine giren Yaşar nakil esnasında kaçmayı başarmıştı. Öte yandan kızların mahallelinin kendilerine uyguladıkları baskı nedeniyle iyice köşelerine çekilmişti. İşte Kızların İçin 5. bölüm fragmanı ve Kızlarım İçin 6.yeni bölüm fragmanı haberimizin içerisinde yerini alacaktır.

Kızlarım İçin 6.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kızlarım İçin 6.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

KIZLARIM İÇİN DİZİSİ 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

KIZLARIM İÇİN 5.BÖLÜM FRAGMAN

Mahalleli birlik olup, kızlara karşı cephe alınca olanlar oluyor! Kumru ve Yaşar buluşması, Zübeyir'in ihbarıyla polisler tarafından baskına uğruyor. Babasız kaldığı günlerde yaşadıkları sıkıntıların anlatan Kumru, babasını karşısında görünce gözyaşlarına boğuluyor. Onları buluşturan Alper ise farkında olmadan Zübeyir'e yakalanıyor. Alper ve Kumru'nun telefon konuşmasını duyan Zübeyir, Yaşar'ın yerini öğrenmek için onları takibe alıyor. Tam Kumru ve Yaşar bir araya geldiği anda polisler etraflarını sarıyor. Yaşar, polislerin elinden kurtulmayı başarıyor ancak kızlarının başına nasıl bir bela açtığının farkına varmıyor. Olay yerinde öylece kalan Kumru, polisler tarafında sorguya alınıyor. Kızlarına daha fazla zarar vermek istemeyen Yaşar ise artık onlardan uzak durmaya karar veriyor. Ancak üst üste yaşanan beklenmedik gelişmeler, Yaşar ve kızlarını tekrardan yan yana getiriyor. Annesinin öldüğünü öğrenen Hüma, bir anda ortadan kayboluyor. Hüma'nın kaybolmasıyla herkes büyük bir korku ve paniğe kapılıyor. Bu sırada Yaşar tarafından yakalanma korkusu yaşayan Zübeyir ise bir an önce kaçma derdindedir. Hacer ve Zübeyir birlik olup, yaptıkları planla kızları büyük bir tehlikenin içine sokarlar. Mahallelinin hedefinde olan kızlar zor anlar yaşar. Peki onları bu durumdan kim kurtaracak? Yaşar, kızlarının başına gelenlerden sonra saklanmaya devam edecek mi? Yoksa Zübeyir'in kabusu mu olacak?

KIZLARIM İÇİN 4.BÖLÜM ÖZETİ

Kızlarım İçin 4. bölümde, Yaşar ne yapıp edip kızlarıyla iletişime geçmeye çalışır. Beklenmedik bir tesadüf sonucu Alper'le yolları kesişen Yaşar, ondan yardım ister. Alper ise Kumru ve babasını bir araya getirmek için bir plan yapar. Alper'in Kumru ile olan telefon konuşmasını duyan Zübeyir, durumu anlar. Alper'i takip ederek, Yaşar'ın yerini tespit eder ve polise haber verir.

KIZLARIM İÇİN KONUSU

Hikayemiz İstanbul Beykoz'da babadan kalma iki katlı ahşap bir evde yaşayan Yaşar Yılmaz ve ailesinin hikayesidir. Yaşar, evin geçimini sağlamak için mahalleden komşuları Zübeyir'in kahvehanesinde ve oto yıkamacıda çalışmaya başlamış lakin yine de karısının dırdırından kurtulamamıştır.

Anne ve babalarının kavgalarına mani olamayan beş kız kardeşinse tek yapabileceği bir an önce kurtulmak için bir yol bulmaktır. En büyük ablaları Selva, evli olduğu için bu durumdan en az etkilenenidir. Kumru evin en büyüğü, tıp fakültesi son sınıftadır ve para kazanıp hem kendini hem kardeşlerini kurtarmasına bir yıl kalmıştır. Sumru da üniversitededir ama o sorunlardan kaçmak için eğlenmeyi seçmiştir. Duygularıyla hareket eder. Canı ne zaman ne isterse öyle davranıp öyle yaşar. Suna daha lisededir ama Kumru ablasını örnek alarak kafasını kitaplara gömerek evdeki huzursuzluktan kaçmaya çalışır. En küçükleri Hüma ise her şeyden en fazla etkilenen olur.

Anne ve babalarına rağmen kız kardeşler mutludurlar. Çünkü birbirlerine sahiptirler. En kötü zamanlarında bile içlerinden biri herkesi güldürecek bir şey yapar. Ancak annelerinin yaptığı bir hata başta Yaşar olmak üzere tüm çocukların hayatını geri dönülmez bir şekilde değiştirecektir.

KIZLARIM İÇİN OYUNCULARI KİMDİR?

Kızlarım İçin oyuncu kadrosu ile ilgili beklenen açıklama Kanal D tarafından geçtiğimiz günlerde yapılmış Fikret Kuşkan’ın yeniden TV ekranlarına döneceği ortaya çıkmıştı. Salı günleri Kanal D ekranlarında diziseverlerle buluşacak olan projenin ilk sınavını 28 Kasım’da vereceği öğrenildi. İşte 5 genç kız ve babalarının hikayesini ekrana taşıyacak olan dizinin oyuncuları…

Fikret Kuşkan-Yaşar Yılmaz

İstanbul Beykoz'da babadan kalma evinde, karısı Ayten ve kızlarıyla yaşar. 50 yaşlarında naif bir adamdır. Kuşları çok sever. Kızlarının ismini de kuş isimlerinden koymuştur. Kuşlar gibi özgür, kuşlar gibi mutlu olsunlar diye… Yaşar'ın parayla pulla, ticaretle işi yoktur. Anlamaz bu işlerden. Babası öldükten sonra işi batırır. Ayten'le evlilikleri çatırdamaya başlar. Ayten zaten Yaşar’la parası için evlenmiştir. Ayten üstüne geldikçe Yaşar kavgacı bir adam olmaya başlar. Kızlarını canından çok sever. Sumru için hiç düşünmeden hapse girer. Üstelik namus cinayeti dese ceza indirimi uygulanacak olmasına karşın, annelerinin başka bir adamla ilişkisi olduğunu söylemez. Hatta kızları onu suçlayıp sırtlarını döndüğünde bile fedakarlık yapmaya devam eder. Bütün hayatını kızlarının mutluluğuna adar.

FİKRET KUŞKAN KİMDİR?

Mehmet Fikret Kuşkan 22 Nisan 1965 tarihinde dünyaya gelmiştir. Lise eğitimi sırasında oyunculuk konusunda edebiyat öğretmeninin desteğini alır. Fotoğrafçılık yaparken bırakarak, tiyatro için sınavlara girer. 1986’da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde eğitimini tamamladı. İlk filmi Zülfü Livaneli’nin yönetmenliğini yaptığı Sis’dir.

Tuvana Türkay-Kumru Yılmaz

24 yaşında, tıp fakültesi son sınıfta okuyan, çok zeki ve çalışkan bir kızdır. Belki de kardeşlerine ablalık yaparak büyüdüğü için mutlu olmanın yolunu insanlara yardım etmekte bulur. Kendini bildi bileli aşık olduğu Alper'le evlenmek ister. Hatta Alper, Kumru'ya yakın olabilmek için aynı fakülteyi yazıp doktor olmaya karar vermiştir. Kumru ve Alper'in bu masalsı aşkının mutlu sona ermemesi Alper'in annesi Hacer yüzünden olur. Kumru için aşkından öte tek bir şey vardır bu hayatta, o da kardeşleridir. Onlara anne baba olmak için okulundan, doktorluktan vazgeçtiği gibi aşkından da vazgeçer. Ta ki ona kol kanat gerip, onu koruyup kollayacak ve omzunda rahatça ağlayabileceği, yanında güçlü görünmek zorunda olmadığı Yağız'la karşılaşana dek.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 İstanbul Üsküdar doğumlu. Terazi burcu. Lise öğrenimini Güneş Koleji’nde tamamlayan Tuvana Türkay Beykent Üniversitesi Radyo TV Sinema öğrencisidir. Oyunculuk kariyerine 9 yaşında reklam filmlerinde başlayan Tuvana pek çok reklam filmlerinde rol almıştır ve birçok reklam firmasının küçük yaşta yüzü olmuştur. Özel bir akademi okulundan oyunculuk eğitimi almıştır. 1 sene şan ve diksiyon dersleri almıştır.

İlk uzun soluklu oyunculuk deneyimi ve ilk başrolü “Ayrılık, Aşkta ve Savaşta Filistin” dizisi olmuştur. Ayrılık dizisi daha sonra Suudi Arabistan'da yayımlanmıştır ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Tuvana Türkay’ın ikinci başrolü olan ve Abdulhamit döneminde yaşanan sultanların aşkını anlatan “Nakş-i Dil Sultan” ise tv dizisi olarak başlayıp belgesel haline getirilmiştir. Tuvana Türkay “Yer Gök Aşk” dizisinin başrollerinden “Bade Palalı (Hancıoğlu)” karakterini 3 sezon boyunca başarıyla canlandırmıştır. 2013 yılında kendisinin ilk sinema filmi, Türkiye'de çekilen ilk türk gerilim filmi olma özelliğine sahip “Eksik Sayfalar” sinema filminde oyunculuğuyla büyük beğeni toplamıştır.

Tuvana Türkay 14 Ocak 2016'da vizyona girecek olan Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Avşar ve Tükenmezkalem film ortaklı Geym Of Bizans (Bizans Oyunları) filminde Maya prensesi “Ayçörek Hatunu” canlandırmıştır. Son olarak Enbe orkestrasında sözü müziği kendisine ait olan “Ara Ne Olursun” adlı şarkıyı 2015 yılı içinde albüme seslendirmiş ve müzik alanında büyük beğeni almıstır. Akabinde Mustafa Ceceli aranjörlüğünde Levent Yüksel'in “Tuana” şarkısını coverlamıştır. Müzik çalışmalarına DMC müzik ile devam etmektedir.

Son olarak Kanal D'de yayınlanmakta olan “Kızlarım İçin” dizisinde Fikret Kuşkan ile birlikte rol almaktadır ve dizide “Kumru” karakterini canlandırmaktadır.