Kızlarım İçin dizisi bu akşam var mı yeni bölüm ne zaman Kanal D yayın akışında neler var

Kızlarım İçin 6.yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Peki Kızlarım İçin dizisi yeni bölümü bu akşam var mı Kanal D yayın akışında neler var? Kızlarım İçin yeni bölüm neden yayınlanmadı? Kızlarım İçin 6.bölüm ne zaman ekrana gelecek? Kızlarım İçin dizisi konusu nedir? Kanal D Kızlarım İçin dizisi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Kızlarım İçin adlı ekranların yeni dizisi yılbaşı nedeniyle yayına bir hafta ara verecek. 2018’in yılbaşı haftasında sevilen diziler ekrana ara verecek. Her yıl olduğu gibi 2018’in Ocak ayında ilk haftasında da yüksek maliyetli dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Yeni bölümü önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan Kızlarım İçin dizisi 6. yeni bölümünde Yaşar kızlarından uzak durmaya, onların hayatını daha fazla zorlaştırmamaya karar verir. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, kadrosunda Fikret Kuşkan, Elifcan Ongurlar, Ahsen Eroğlu, Cansu Fırıncı,Tuvana Türkay, Hakan Yufkacıgil ve Ülkü Duru gibi isimlerin yer aldığı dizi Kızlarım İçin yeni bölümüyle 9 Ocak salı 20.00'de Kanal D'de! İşte Kanal D yayın akışı ve Kızlarım İçin 6.yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar..



Kanal D yayın akışında bugün neler var?



02 Ocak Salı gününe ait Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı haber bülteni ile seyirci kitlesinin karşısına çıkıyor. Bültende yine dünya üzerinde gelişen ve tüm Türkiye’yi ilgilendiren pek çok gelişme ele alınacak. Siyasetten sağlığa, yaşamdan ekonomiye kadar pek çok alandaki güncel haberleri, sabahın ilk saatlerinde Kanal D ekranlarınızdan öğrenme şansı elde edeceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Ver Kaç” adlı yerli sinema filmi TV’de ilk kez yayınlanacak. KOmedi türündeki filmi seyrederken hem keyifli dakikalar yaşayabilecek hem de akşamınızın daha renkli ve eğlence dolu geçmesini sağlayacaksınız. Kanala ait yayın akışı hakkında tüm merak ettikleriniz haberimizin devamında…



Yılbaşı haftasının gelip çatmasıyla birlikte diziler de ekrana ara vermeye başlıyor. Reklam gelirlerinin çok düşük olması nedeniyle Kızlarım İçin dizisi başta olmak üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ufak Tefek Cinayetler, Vatanım Sensin, Çukur, İstanbullu Gelin gibi dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmeyecek.



1 0cak Pazartesi akşamı, Çukur, Söz, Siyah Beyaz Aşk, Kırgın Çiçekler, Yalaza, 2 Ocak Salı akşamı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ufak Tefek Cinayetler, Kadın, Kızlarım İçin, 3 Ocak Çarşamba Diriliş Ertuğrul, Meryem, 4 Ocak Perşembe akşamı Bizim Hikaye, Vatanım Sensin ve 5 Ocak Cuma akşamı İstanbullu Gelin dizilerinin yeni bölümleri ekrana gelmeyecek. Ayrıca 5 Ocak Cuma akşamı da Beyaz Show’un yeni bölümü yayınlanmayacak.







KIZLARIM İÇİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Kızlarım İçin 6. Bölüm Fragmanı yayında! Sumru, anneleriyle ilgili gerçeği kardeşlerine söylüyor! Yağız, Kumru'ya olan aşkını haykırıyor!



Kızlar, annelerinin babalarını aldattığını öğrendiğinde şaşkına döner. Yaşar, kızları için aklındaki planları harekete geçirmeye başlar. Yaşar, kızlarının iyi olmalarını sağlayabilmek için adam öldürmeyi göze alacak mı?



Egemen ve Yağız arasındaki hararetli tartışma büyük bir aşkı ortaya çıkarır. Yağız, aşkını yüksek sesle haykırdığı sırada Kumru'da bu olaya tanıklık eder. Kumru ve Yağız aşkı, bu saklı kalan sırların ardından gün yüzüne çıkmaya başlayacak mı?



Kızlarım İçin, merakla beklenen bölümüyle 9 Ocak Salı akşamı Kanal D'de!



KIZLARIM İÇİN 6. BÖLÜM FRAGMANI









Sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı haber bülteni ekranlara geliyor. Haber dünyasına ait tüm sıcak gelişmeler, ayrıntılarıyla ve çarpıcı konu başlıkları ile size tek tek aktarılacak. Gündemdeki tüm gelişmeleri öğrenmek isterseniz, bu sürükleyici haber bültenini seyretmeyi sakın unutmayın. Daha sonra 09:00’da “Hıçkırık” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebilirsiniz. Hafta içi her gün yeni bölümü ile yayına girecek olan bu diziyi fenomen diziniz haline getirebilirsiniz. Saatler 10:00’ı gösterdiğinde, “Magazin D” adlı eğlenceli ve keyifli magazin programı yayın akışındaki yerini alacak.Yılbaşında sanatçıların nerelerde sahne aldığını merak ediyorsanız bu magazin programı asla kaçmaz. Üstelik sadece sanatçılar hakkında değil internet fenomenlerine dair de pek çok bilgi edinebileceksiniz.



11:30’da “Nursel’le Evin Tadı” adlı yemek programı ekranlara yansıyor. Nefis tariflerin pişirildiği programda, hem lezzet dolu dakikalar geçirebilecek keyifli anlara tanıklık edebileceksiniz. Ardından saat 12:45’de “Ekip Şahane” adlı eğlence dolu yayın karşınızda. Yine farklı yuvalara ait farklı hayallerinin gerçek olduğunu gözlerinizle görebileceksiniz. Gün ortanızı renkli kılacak bu programı, hafta içi her gün aynı saatte Kanal D ekranlarınızdan izleyebilirsiniz.



15:00’da “Hıçkırık” adlı dizinin yeni bölümü ile mükemmel bir dizi keyfine hazırlıklı olun. Yeni dizinin yeni bölümü gün ortasında ekranlarınızda dikkati çekiyor. Dizinin bitiminden sonra 16:00’da “Arka Sokaklar” adlı polisiye dizinin tekrar bölümü başlıyor. Sürükleyici anlar sunan iki dizi ile TV keyfi gerçekleştirebilirsiniz.

18:45’de “Ahmet Hakan’la Kanal D Haber” adlı bülten yayına dahil olacak. Dünya üzerinde gelişen tüm olaylar ve Türkiye’yi ilgilendiren gelişmeler detaylarıyla ekranlarınızda! Haber dünyasına ait gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız akşam bültenini seyretmeyi sakın unutmayın. 20:00’da “Ver Kaç” adlı yerli sinema filmi yayında bulunacak. Ardından saat 22:00’da “Şevkat Yerimdar” adlı diziye rastlayabilirsiniz. 00:00’da “Kızlarım İçin” adlı dizinin tekrarını seyredebilirsiniz. 02:45’de “Şevkat Yerimdar” adlı diziyle, 04:15’de ise “Canım Komşularım” adlı sinema filmi ile karşılaşabilirsiniz.



KIZLARIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kızlarım İçin 5. Bölümde; Hacer ve Zübeyir, kızları mahalleden gönderip, Yaşar'dan kurtulmak için mahalle halkını onları karşı kışkırtıyor! Peki Yaşar, kızlarına sahip çıkabilecek mi?



Kızlarım İçin son bölümde, kızlar ve anneleri hakkında çıkan dedikodu hızla yayılmıştır. Tüm mahalle halkı onlara karşı cephe almıştır. Bu işte de Hacer ve Zübeyir'in rolü büyüktür. Yaşar'ın başlarına bela olmasından korkan Hacer ve Zübeyir, yaptıkları planla amaçlarına ulaşmayı başarmışlardır. Bir anda mahalle halkı tarafından baskına uğrayan kızlar hayatlarının en zor anlarından biriyle daha karşı karşıyadırlar. Peki bu durumdan onları kim kurtaracak? Yaşar, kızlarının başını bu dertten kurtarabilecek mi? Yoksa kızlar mahalleden taşınmak zorunda mı kalacak?



İlk önce annesinin öldüğünü öğrenen Hüma ortalardan kaybolur. Ardından da Hacer ve Zübeyir’in yaptığı planla kızlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.



Yaşar kızlarını kurtarabilecek mi? Yoksa kızların alt üst olan hayatları daha da mı perişan olacak? Bir babanın kızları için neler yapabileceğini gösteren bu büyük imtihandan Yaşar nasıl çıkacak? Yaşar polislerin elinden kurtulur kurtulmasına ama kızları için nasıl büyük bir tehlike olduğunu fark eder. Onun yüzünden Kumru sorguya alınmıştır. Yaşar kızlarından uzak durmaya, onların hayatını daha fazla zorlaştırmamaya karar verir. Ama beklenmedik olaylar Yaşar’ı kızlarıyla yan yana getirir. Hem de hepsiyle birden.







KIZLARIM İÇİN 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yaşar evlerine gelen haczi kaldırabilmek ve kızlarına yardımcı olabilmek için Tayfun'un ona verdiği işi kabul etmek zorunda kalır. Tayfun'un verdiği işi kabul etmek zorunda kalan Yaşar'ı nasıl bir tehlike beklemektedir? Kumru da haciz sebebiyle Yağız'ın annesi Semiha Hanım'a bakıcılık yapmaya başlar. Bu haberi duyan Alper, Kumru'ya nasıl bir tepki verecek? Öte yandan Sumru ve Egemen arasında yaşanan yakınlaşma evlilik teklifi getirir. Herkesi şok eden evlilik teklifi nasıl sonuçlanacaktır?



KIZLARIM İÇİN DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU



Fikret Kuşkan (Yaşar);



22 Nisan 1965 İstanbul doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. En son Kırlangıç Fırtınası’nda izlediğimiz usta oyuncu daha önceden Kara Melek, Gelin, Güz Yangını, Bıçak Sırtı, Parmaklıklar Ardında, Hanımın Çiftliği, Hayat Devam Ediyor ve Çifte Saadet gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.



Tuvana Türkay (Kumru);



3 Ekim 1990 İstanbul doğumlu oyuncu Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunudur. Daha önceden Ayrılık, Nakş-ı Dil Sultan, Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan ve Deli Gönül gibi dizi projelerinde rol almıştır.



Elifcan Ongurlar (Sumru);



7 Haziran 1993 İzmir Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2012 yılından bu yana Ateşin Düştüğü Yer, Kayıp Şehir, Kara Ekmek ve Kiralık Aşk gibi projelerde rol almıştır.



Ahsen Eroğlu (Suna);



1 Ocak 1993 Çorlu doğumlu genç oyuncu Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu mezunudur. 2015 yılında Modern Habil Kabil adlı dizi ile profesyonel oyunculuk hayatına adım atmıştır. Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Anne’nin kadrosunda yer almıştır.



Özgün Çoban (Alper);



5 Temmuz 1985 Bitlis doğumlu oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Deniz Yıldızı, Beni Affet, Arka Sokaklar, O Hayat Benim ve Yüksek Sosyete gibi projelerde rol almıştır.



Numan Çakır (Zübeyr);



1 Ocak 1970 Düzce doğumlu oyuncu dönemin başarılı dizilerinden Üvey Baba, En Son Babalar Duyar ve Aliye gibi dizilerde konuk oyuncu olarak profesyonel oyunculuk hayatına adım atmıştır. Daha sonra ise Arka Sokaklar, Her Halimle Sev Beni, Yaban Gülü, Korkma, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir ve Şevkat Yerimdar’ın kadrosunda rol almıştır.



Ülkü Duru (Hacer);



24 Ağustos 1965 İstanbul doğumlu oyuncu Saint Pulchery ve Dame de Sion mezunudur. Daha önceden Kaygısızlar, Aliye, Karamel, Sınıf, Son, Şubat ve Seni Kimler Aldı’nın kadrosunda yer almıştır.







Serdar Özer (avukat Yağız);



21 Ocak 1980 İstanbul doğumlu oyuncu Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 2003 yılından bu yana Hekimoğlu, Aşkımızda Ölüm Var, Yanık Koza, Yaralı Yürek, Küçük Kadınlar, Osmanlı’da Derin Devlet, Kaderimin Yazıldığı Gün ve Bana Sevmeyi Anlat gibi projelerde rol almıştır.



Sibel Taşçıoğlu (Ayten);



28 Temmuz 1976 Bursa doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ekmek Teknesi, Yadigar, Acı Günler, Gözyaşı Çetesi, Pulsar, Aile Saadeti, Kapalı Çarşı, Yasemince, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Kehribar gibi dönemin başarılı projelerinde rol almıştır.



Anıl Tetik (Egemen);



1 Temmuz 1991 İstanbul doğumlu oyuncu adını Survivor’da duyurmuştur. Daha önceden geçtiğimiz sezon sonu final yapan gençlik dizisi Hayat Bazen Tatlıdır’ın kadrosunda yer almıştır.



Cansu Fırıncı;



1 Ocak 1982 Ankara doğumlu oyuncu en son rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisiyle ününe ün katmıştır. Daha önceden Devrimden Sonra, Urfalıyım Ezelden, Kanlı Postal ve Can Tertip gibi projelerde rol almıştır.



Hakan Yufkacıgil;



1 Ocak 1980 İstanbul doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Konservatuar mezunudur. Daha önceden Çemberimde Gül Oya, Sessiz Fırtına, Akasya Durağı, Beni Unutma, Umutsuz Ev Kadınları, Eve Düşen Yıldırım, Filinta ve Cesur Yürek gibi dizilerde rol almıştır.



Meltem Gülenç;



30 Mayıs 1970 Ankara doğumlu oyuncu Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Daha önceden 2012’de 2 Yaka Bir İstanbul ve 2015 yılında Güneşin Kızları kadrosunda yer almıştır.