Kızlarım İçin yeni 5.bölüm fragmanı yayınlandı mı Kızlarım İçin 4.son bölüm Kanal D'de izlenecek

Kızlarım İçin yeni 5.bölüm fragmanı yayınlandı mı Kızlarım 4.son bölüm izleme linki ile tekrarı nasıl izlenecek sorusuna yanıt arayan dizi severler için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Ekranların sevilen yeni dizisi Kızlarım İçin 4. Bölümde Sumru ve Egemen arasında aşk rüzgarları esiyor! Kızlarım İçin 19 Aralık salı yayınlanacak olan yeni bölümde Sumru ve Egemen'den gelen sürpriz evlilik hamlesi herkesi şaşırtacak! Evlerine gelen haczi kaldırabilmek ve kızlarına yardımcı olabilmek için Tayfun'un ona verdiği işi kabul etmek zorunda kalan Yaşar'ı nasıl bir tehlike beklemektedir? Yaşar hapishaneden kaçıyor! Yaşar, tekrardan kızlarından ayrı kalacak mı? Yaşar kızı Sumru'yu kurtarmak için girdiği hapishaneden kaçmıştır. Kızlarına olan desteğini hiç bırakmamak için yaşam mücadelesi hep devam edecektir. Kızlarım İçin yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de Kanal D'de!



KIZLARIM İÇİN 4. BÖLÜM ÖZETİ



Kumru, babası Yaşar'ı yeni kimliğiyle gördüğünde duygusal anlar yaşanır. Hayat dolu Sumru'nun intihar ettiğini duyduğunda ise boğazı düğümlenir. Yaşar'ın gizlendiği yere gelenler onu tekrardan hapishaneye götürecek mi? Yaşar, bu kaçak hayatı yüzünden yeniden kızlarından ayrı kalacak mı?



Yaşar evlerine gelen haczi kaldırabilmek ve kızlarına yardımcı olabilmek için Tayfun'un ona verdiği işi kabul etmek zorunda kalır. Tayfun'un verdiği işi kabul etmek zorunda kalan Yaşar'ı nasıl bir tehlike beklemektedir? Kumru da haciz sebebiyle Yağız'ın annesi Semiha Hanım'a bakıcılık yapmaya başlar. Bu haberi duyan Alper, Kumru'ya nasıl bir tepki verecek? Öte yandan Sumru ve Egemen arasında yaşanan yakınlaşma evlilik teklifi getirir. Herkesi şok eden evlilik teklifi nasıl sonuçlanacaktır?



KIZLARIM İÇİN 4. BÖLÜM FRAGMANI





Kızlarım İçin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde, evlerine gelen haciz ile zor zamanlar geçiren kızlar cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Kızlarım İçin son bölümde, hapisten kaçar Yaşar, kızlarını içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için elinden geleni yapar. Yaşar, Tayfun'un yardımına muhtaç kalır. Tayfun, Yaşar'a istediği parayı vermeyi kabul eder ancak bir şartı vardır... Tayfun'un şartı karşısında ne yapacağını bilemeyen Yaşar'ın kabul etmekten başka çaresi de yoktur.



Öte yandan Kumru, kardeşlerine destek olabilmek için okulu dondurup bir işe girmeye karar verir. Ona bu konuda yardım eli ise Hacer'den gelir. Sırf oğlundan uzaklaşması için her yolu deneyen Hacer, Yağız ve Kumru yakınlaşmasından da memnundur. Kumru, iş görüşmesi için gittiği kişinin Yağız'ın annesi olduğundan habersizdir. Yağız'ın annesi Semiha Hanım'a bakıcılık yapmaya başlayan Kumru, karşısında Yağız'ı görünce şok olur. Yağız da aynı şekilde bu durum karşısında şaşırır. Ancak Semiha Hanım, Kumru'yu sevmiştir... Peki bundan sonra Kumru ve Yağız arasında neler olacak? Bu yakınlık onlara neler getirecek? Bu haberi duyan Alper, nasıl bir hamle yapacak?



Geçtiğimiz bölümde canına kıymaya kalkan Sumru ise yavaş yavaş toparlanmaya başlamıştır. Bu süreçte en büyük destek ise Egemen'den gelir. Egemen, Sumru'yu gördüğü ilk andan itibaren ona olan ilgisini fark etmiştir. Egemen'in bu ilgisi zaman için de Sumru'yu da etkilemeye başlamıştır. Sumru ve Egemen arasında yaşanan yakınlaşma evlilik teklifi getirir. Herkesi şok eden evlilik teklifi nasıl sonuçlanacaktır? İkili arasında gelişen bu ani durum nelere sebep olacaktır?



KIZLARIM İÇİN 4. BÖLÜM FRAGMANI







KIZLARIM İÇİN 3.SON BÖLÜM



Yaşar, öldürülen koğuş arkadaşının yerine geçerek hapisten kaçabilecek mi? Kızlarım İçin yeni bölümüyle salı 20.00'de Kanal D'de!



Sumru’nun kurtarılmasıyla biraz olsun mutlu olan kızlar eve haciz gelip sokağa atılınca hepten kahrolur. Yağız ve Egemen onlara yardım etmek için çırpınırken Alper bu borcu kendinin ödeyeceğini söyler. Hacer oğlu Alper’i Kumru’dan korumak için Kumru’ya Yağız’ların evinde bakıcılık işi ayarlar. Baş ağrıları artan Egemen, Sumru’dan etkilenmeye başlamıştır.



Kumru eve gelen haciz için para kazanmaya uğraşırken aklının bir köşesinde hep kardeşleri vardır. Sumru’nun Zübeyir’e olan nefretini fark eder ve bunun nedenini sorgulamaya başlar, bir de orta da Sumru’nun kaybolan intihar mektubu vardır.



Bu arada kızlarına kavuşmak ve onları bu çektikleri acılardan kurtarmak isteyen Yaşar, öldürülen koğuş arkadaşının yerine geçerek hapisten kaçabilecek mi?

Kızlarım İçin Konusu

Evi geçindirmek için hem Zübeyr’in kahvesinde hemde oto yıkmacı da çalışmaya başlayan Yaşar ne yaptıysa karısının dırdırından kurtulamamıştır. Anne ve babalarının kavgalarından bıkıp usanan kızların yapabileceği tek şey biran evvel kurtulmak için yol bulmaktır. Kızların en büyüğü Selva evli olduğu için pek etkilenmez. Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi olan Kumru’nun para kazanıp kendisine ve kardeşlerine bakmasına bir yıl kalmıştır. Sumru da üniversitelidir ancak o sorunlardan kaçmak için eğlenmeyi tercih etmiştir. Canı istediği gibi hareket eder. Suna henüz liselidir. Kumru ablasını örnek almıştır. En küçükleri Hüma ise en çok etkilenendir. Anne ve babalarına rağmen 5 kız kardeşte mutludurlar. Çünkü birbirlerine sahip çıkarlar. İçlerinden biri en kötü zamanlarda bile güldürecek bir şey yapar. Ama annelerini yapmış olduğu bir hata babaları Yaşar başta olmak üzere tüm çocukların hayatını değiştirecektir.

Kızlarım İçin Oyuncuları

Fikret Kuşkan (Yaşar);

22 Nisan 1965 İstanbul doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. En son Kırlangıç Fırtınası’nda izlediğimiz usta oyuncu daha önceden Kara Melek, Gelin, Güz Yangını, Bıçak Sırtı, Parmaklıklar Ardında, Hanımın Çiftliği, Hayat Devam Ediyor ve Çifte Saadet gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.

Tuvana Türkay (Kumru);

3 Ekim 1990 İstanbul doğumlu oyuncu Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunudur. Daha önceden Ayrılık, Nakş-ı Dil Sultan, Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk, Oyunbozan ve Deli Gönül gibi dizi projelerinde rol almıştır.

Elifcan Ongurlar (Sumru);

7 Haziran 1993 İzmir Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2012 yılından bu yana Ateşin Düştüğü Yer, Kayıp Şehir, Kara Ekmek ve Kiralık Aşk gibi projelerde rol almıştır.

Ahsen Eroğlu (Suna);

1 Ocak 1993 Çorlu doğumlu genç oyuncu Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu mezunudur. 2015 yılında Modern Habil Kabil adlı dizi ile profesyonel oyunculuk hayatına adım atmıştır. Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Anne’nin kadrosunda yer almıştır.

Sanem Yeles (Selva);

2 Eylül 1988 İstanbul doğumlu oyuncu Venüs Dans Okulu’nda Latin Dansları eğitimi almıştır. Daha önceden Barış Arduç ile Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı Kiralık Aşk’ın kadrosunda yer almıştır.

Naz Ar (Hüma);

26 Aralık 2009 İstanbul doğumlu çocuk oyuncu daha önceden Aile İşi ve Arka Sokaklar’ın kadrosunda yer almıştır.

Özgün Çoban (Alper);

5 Temmuz 1985 Bitlis doğumlu oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. Deniz Yıldızı, Beni Affet, Arka Sokaklar, O Hayat Benim ve Yüksek Sosyete gibi projelerde rol almıştır.

Numan Çakır (Zübeyr);

1 Ocak 1970 Düzce doğumlu oyuncu dönemin başarılı dizilerinden Üvey Baba, En Son Babalar Duyar ve Aliye gibi dizilerde konuk oyuncu olarak profesyonel oyunculuk hayatına adım atmıştır. Daha sonra ise Arka Sokaklar, Her Halimle Sev Beni, Yaban Gülü, Korkma, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir ve Şevkat Yerimdar’ın kadrosunda rol almıştır.

Ülkü Duru (Hacer);

24 Ağustos 1965 İstanbul doğumlu oyuncu Saint Pulchery ve Dame de Sion mezunudur. Daha önceden Kaygısızlar, Aliye, Karamel, Sınıf, Son, Şubat ve Seni Kimler Aldı’nın kadrosunda yer almıştır.

Serdar Özer (avukat Yağız);

21 Ocak 1980 İstanbul doğumlu oyuncu Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 2003 yılından bu yana Hekimoğlu, Aşkımızda Ölüm Var, Yanık Koza, Yaralı Yürek, Küçük Kadınlar, Osmanlı’da Derin Devlet, Kaderimin Yazıldığı Gün ve Bana Sevmeyi Anlat gibi projelerde rol almıştır.

Sibel Taşçıoğlu (Ayten);

28 Temmuz 1976 Bursa doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ekmek Teknesi, Yadigar, Acı Günler, Gözyaşı Çetesi, Pulsar, Aile Saadeti, Kapalı Çarşı, Yasemince, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Kehribar gibi dönemin başarılı projelerinde rol almıştır.

Anıl Tetik (Egemen);

1 Temmuz 1991 İstanbul doğumlu oyuncu adını Survivor’da duyurmuştur. Daha önceden geçtiğimiz sezon sonu final yapan gençlik dizisi Hayat Bazen Tatlıdır’ın kadrosunda yer almıştır.